«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему

Максим Никитин — о главном недостатке красно-белых весной.

Три раза по 0:2

Этой весной красно-белые в чемпионате уже трижды пропускали первыми два гола. Спартаковцы каким-то непостижимым образом отдавали преимущество в первые полчаса матчей с середняками: счет 0:2 был зафиксирован к 28-й минуте игры с «Рубином», к 16-й минуте встречи с «Динамо» Махачкала и к 29-й минуте матча с «Акроном».

Дальше «Спартак» забивал минимум однажды (по мячу Казани и Махачкале, три — Тольятти) и в итоге превосходил соперника по количеству созданных голевых моментов, опасности ожидаемых голевых моментов (xG) и по ударам в сторону и створ ворот.

Если брать три встречи, то общий баланс созданных и допущенных голевых моментов окажется 28:16 в пользу «Спартака», по ударам в створ — 24:12 — тоже в пользу красно-белых, по опасности голевых моментов (xG) — 7,2 против 2,86 без учета пенальти. То есть по статистике спартаковцы выглядели лучше соперника на дистанции 90 минут и точно могли забирать каждый из этих матчей, но забрали только один.

Здесь, кстати, вопрос к реализации. «Спартак» использовал 18% голевых моментов, тогда как соперники — 38%.

Еще добавлю про типологию пропущенных мячей. Трижды «Спартак» получал голы после переводов мяча в левую зону собственной штрафной. В игре с «Акроном» Дзюба оттуда сделал голевую скидку на Пестрякова (ошибка Рябчука), в матче с Махачкалой Хуссем Мрезиг оторвался в левую зону от Умярова и в Казани Мирлинд Даку открылся между Рябчуком и Дуарте, забивая головой второй мяч.

Голы Мрезига и Даку очень похожи по стилистике — перехват в центре (с «Динамо» потерял Барко, с «Рубином» — Дуарте), быстрый перевод на левый фланг и подача. То есть здесь «Спартак» ловили на переходе владения. Мяч Пестрякова выбивается, но он стал следствием полного отсутствия коммуникации. Рябчук и Бабич вдвоем держали Дзюбу, тогда как Пестряков оказался совершенно один. Олег недоработал момент, потому что смотрел на мяч и потерял своего футболиста. Здесь можно провести параллель со вторым голом «Рубина», где Даку переиграл двоих спартаковцев, открывшись между Рябчуком и Дуарте.

Еще два гола — индивидуальная ошибка Даниила Денисова. Но они все-таки сильно отличаются друг от друга. Первая — неудачный пас Максименко Денисову под выдвигающегося Безрукова и ошибка Даниила, пытавшегося найти Умярова в центре поля. Вторая — срезка в собственные ворота в игре с «Динамо» Махачкала.

Футболист «Спартака» Хесус Медина не смог реализовать пенальти в матче против махачкалинского «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прессинг соперника

Во всех трех матчах «Спартаку» противостояли прессингующие команды. Из этой тройки более сдержанным в смысле прессинга можно считать «Акрон», но «Динамо» Махачкала и «Рубин» — две самые прессингующие команды лиги в текущем сезоне («Акрон» — 9-й). Прессинг, как можно понять из типологии голов, повлиял как минимум на три гола из шести. А вообще в первые полчаса все три команды просто закрыли для «Спартака» возможности для построения атаки. Ну и, соответственно, заставили ошибаться.

Например, «Динамо» Махачкала сделало 24 (!) попытки командного прессинга в игре против «Спартака», тогда как красно-белые — всего пять. С «Акроном» картина выглядела для красно-белых лучше — проиграли 13:16. И только в матче с «Рубином», который в последний час игры оборонялся очень глубоко, «Спартак» в прессинге выглядел лучше.

Очевидно, что соперники красно-белых пытаются лишить команду Станковича возможности стабильно входить в финальную треть поля, где атакующая группа может решить момент за счет индивидуального преимущества в технике. Но до этого случались встречи, где спартаковцев прессинговали даже больше, но это ни к чему не приводило.

Пожалуй, ответ здесь простой. Вдобавок к настроенному сопернику сами спартаковцы выглядели очень слабо: не хватало тонуса, собранности, командной дисциплины. Из-за чего возникали странные ситуации с потерями в центре поля и индивидуальными ошибками. И вот здесь особенное поле работы тренерского штаба Станковича. Кстати, интересный факт, что два поражения спартаковцы допустили в матчах, где против них выходили в схеме с тройкой центральных защитников («Динамо» Махачкала и «Рубин»). Интересно, как это повлияет на следующих соперников и не захочет ли кто-то из тренеров перейти на эту формацию именно под «Спартак».

Эсекиэль Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плохая форма Барко и Угальде

Ну и последнее. Даже без цифр очевидно (или даже с их минимальным анализом), что Барко и Угальде находятся не в самой лучшей форме. Манфред не забивает, а у Эсекьеля в последних встречах случаются прямо-таки затмения. Например, в играх против «Рубина» и «Динамо» Махачкала аргентинец совершил по пять потерь мяча в передачах — второй худший личный результат в сезоне. У Угальде совсем скомканная весна, в которой он то играет, то нет. Очень сомневаюсь, что Станкович не выпускает костариканца только по мотивам наличия Гарсии. Скорее всего, Манфред и в тренировочном процессе выглядел так себе.

Пожалуй, самое интересное, что в целом по сезону ситуация с проваленным первым получасом игры для «Спартака» вообще не характерна. По набору очков в первые 30 минут (даже после этих провалов) спартаковцы вторые в лиге после ЦСКА. Так что Станковичу нужно срочно решать, что с этим делать. Причем нет сомнений, что в игре с армейцами недоконцентрация просто невозможна, но в следующих матчах все может повториться.

Если исправить эту проблему, борьба за чемпионство все еще остается реальной. Потому что конкуренты очки еще потеряют. В этом нет никаких сомнений.