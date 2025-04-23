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Сегодня, 12:15

«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему

«Спартак» отстает на 5 очков от «Краснодара» за 5 туров до конца сезона
Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Тео Бонгонда, Маркиньос, Олег Рябчук, Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров
Максим Никитин — о главном недостатке красно-белых весной.

Три раза по 0:2

Этой весной красно-белые в чемпионате уже трижды пропускали первыми два гола. Спартаковцы каким-то непостижимым образом отдавали преимущество в первые полчаса матчей с середняками: счет 0:2 был зафиксирован к 28-й минуте игры с «Рубином», к 16-й минуте встречи с «Динамо» Махачкала и к 29-й минуте матча с «Акроном».

Дальше «Спартак» забивал минимум однажды (по мячу Казани и Махачкале, три — Тольятти) и в итоге превосходил соперника по количеству созданных голевых моментов, опасности ожидаемых голевых моментов (xG) и по ударам в сторону и створ ворот.

Если брать три встречи, то общий баланс созданных и допущенных голевых моментов окажется 28:16 в пользу «Спартака», по ударам в створ — 24:12 — тоже в пользу красно-белых, по опасности голевых моментов (xG) — 7,2 против 2,86 без учета пенальти. То есть по статистике спартаковцы выглядели лучше соперника на дистанции 90 минут и точно могли забирать каждый из этих матчей, но забрали только один.

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Здесь, кстати, вопрос к реализации. «Спартак» использовал 18% голевых моментов, тогда как соперники — 38%.

Еще добавлю про типологию пропущенных мячей. Трижды «Спартак» получал голы после переводов мяча в левую зону собственной штрафной. В игре с «Акроном» Дзюба оттуда сделал голевую скидку на Пестрякова (ошибка Рябчука), в матче с Махачкалой Хуссем Мрезиг оторвался в левую зону от Умярова и в Казани Мирлинд Даку открылся между Рябчуком и Дуарте, забивая головой второй мяч.

Голы Мрезига и Даку очень похожи по стилистике — перехват в центре (с «Динамо» потерял Барко, с «Рубином» — Дуарте), быстрый перевод на левый фланг и подача. То есть здесь «Спартак» ловили на переходе владения. Мяч Пестрякова выбивается, но он стал следствием полного отсутствия коммуникации. Рябчук и Бабич вдвоем держали Дзюбу, тогда как Пестряков оказался совершенно один. Олег недоработал момент, потому что смотрел на мяч и потерял своего футболиста. Здесь можно провести параллель со вторым голом «Рубина», где Даку переиграл двоих спартаковцев, открывшись между Рябчуком и Дуарте.

Еще два гола — индивидуальная ошибка Даниила Денисова. Но они все-таки сильно отличаются друг от друга. Первая — неудачный пас Максименко Денисову под выдвигающегося Безрукова и ошибка Даниила, пытавшегося найти Умярова в центре поля. Вторая — срезка в собственные ворота в игре с «Динамо» Махачкала.

Футболист «Спартака» Хесус Медина не смог реализовать пенальти в матче против махачкалинского «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прессинг соперника

Во всех трех матчах «Спартаку» противостояли прессингующие команды. Из этой тройки более сдержанным в смысле прессинга можно считать «Акрон», но «Динамо» Махачкала и «Рубин» — две самые прессингующие команды лиги в текущем сезоне («Акрон» — 9-й). Прессинг, как можно понять из типологии голов, повлиял как минимум на три гола из шести. А вообще в первые полчаса все три команды просто закрыли для «Спартака» возможности для построения атаки. Ну и, соответственно, заставили ошибаться.

Например, «Динамо» Махачкала сделало 24 (!) попытки командного прессинга в игре против «Спартака», тогда как красно-белые — всего пять. С «Акроном» картина выглядела для красно-белых лучше — проиграли 13:16. И только в матче с «Рубином», который в последний час игры оборонялся очень глубоко, «Спартак» в прессинге выглядел лучше.

Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и&nbsp;Срджан Бабич борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (2:3).«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

Очевидно, что соперники красно-белых пытаются лишить команду Станковича возможности стабильно входить в финальную треть поля, где атакующая группа может решить момент за счет индивидуального преимущества в технике. Но до этого случались встречи, где спартаковцев прессинговали даже больше, но это ни к чему не приводило.

Пожалуй, ответ здесь простой. Вдобавок к настроенному сопернику сами спартаковцы выглядели очень слабо: не хватало тонуса, собранности, командной дисциплины. Из-за чего возникали странные ситуации с потерями в центре поля и индивидуальными ошибками. И вот здесь особенное поле работы тренерского штаба Станковича. Кстати, интересный факт, что два поражения спартаковцы допустили в матчах, где против них выходили в схеме с тройкой центральных защитников («Динамо» Махачкала и «Рубин»). Интересно, как это повлияет на следующих соперников и не захочет ли кто-то из тренеров перейти на эту формацию именно под «Спартак».

Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плохая форма Барко и Угальде

Ну и последнее. Даже без цифр очевидно (или даже с их минимальным анализом), что Барко и Угальде находятся не в самой лучшей форме. Манфред не забивает, а у Эсекьеля в последних встречах случаются прямо-таки затмения. Например, в играх против «Рубина» и «Динамо» Махачкала аргентинец совершил по пять потерь мяча в передачах — второй худший личный результат в сезоне. У Угальде совсем скомканная весна, в которой он то играет, то нет. Очень сомневаюсь, что Станкович не выпускает костариканца только по мотивам наличия Гарсии. Скорее всего, Манфред и в тренировочном процессе выглядел так себе.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Эсекьель Барко и&nbsp;полузащитник &laquo;Акрона&raquo; Ифет Джаковац.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

Пожалуй, самое интересное, что в целом по сезону ситуация с проваленным первым получасом игры для «Спартака» вообще не характерна. По набору очков в первые 30 минут (даже после этих провалов) спартаковцы вторые в лиге после ЦСКА. Так что Станковичу нужно срочно решать, что с этим делать. Причем нет сомнений, что в игре с армейцами недоконцентрация просто невозможна, но в следующих матчах все может повториться.

Если исправить эту проблему, борьба за чемпионство все еще остается реальной. Потому что конкуренты очки еще потеряют. В этом нет никаких сомнений.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
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