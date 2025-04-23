«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему
Три раза по 0:2
Этой весной красно-белые в чемпионате уже трижды пропускали первыми два гола. Спартаковцы каким-то непостижимым образом отдавали преимущество в первые полчаса матчей с середняками: счет 0:2 был зафиксирован к 28-й минуте игры с «Рубином», к 16-й минуте встречи с «Динамо» Махачкала и к 29-й минуте матча с «Акроном».
Дальше «Спартак» забивал минимум однажды (по мячу Казани и Махачкале, три — Тольятти) и в итоге превосходил соперника по количеству созданных голевых моментов, опасности ожидаемых голевых моментов (xG) и по ударам в сторону и створ ворот.
Если брать три встречи, то общий баланс созданных и допущенных голевых моментов окажется 28:16 в пользу «Спартака», по ударам в створ — 24:12 — тоже в пользу красно-белых, по опасности голевых моментов (xG) — 7,2 против 2,86 без учета пенальти. То есть по статистике спартаковцы выглядели лучше соперника на дистанции 90 минут и точно могли забирать каждый из этих матчей, но забрали только один.
Здесь, кстати, вопрос к реализации. «Спартак» использовал 18% голевых моментов, тогда как соперники — 38%.
Еще добавлю про типологию пропущенных мячей. Трижды «Спартак» получал голы после переводов мяча в левую зону собственной штрафной. В игре с «Акроном» Дзюба оттуда сделал голевую скидку на Пестрякова (ошибка Рябчука), в матче с Махачкалой Хуссем Мрезиг оторвался в левую зону от Умярова и в Казани Мирлинд Даку открылся между Рябчуком и Дуарте, забивая головой второй мяч.
Голы Мрезига и Даку очень похожи по стилистике — перехват в центре (с «Динамо» потерял Барко, с «Рубином» — Дуарте), быстрый перевод на левый фланг и подача. То есть здесь «Спартак» ловили на переходе владения. Мяч Пестрякова выбивается, но он стал следствием полного отсутствия коммуникации. Рябчук и Бабич вдвоем держали Дзюбу, тогда как Пестряков оказался совершенно один. Олег недоработал момент, потому что смотрел на мяч и потерял своего футболиста. Здесь можно провести параллель со вторым голом «Рубина», где Даку переиграл двоих спартаковцев, открывшись между Рябчуком и Дуарте.
Еще два гола — индивидуальная ошибка Даниила Денисова. Но они все-таки сильно отличаются друг от друга. Первая — неудачный пас Максименко Денисову под выдвигающегося Безрукова и ошибка Даниила, пытавшегося найти Умярова в центре поля. Вторая — срезка в собственные ворота в игре с «Динамо» Махачкала.
Прессинг соперника
Во всех трех матчах «Спартаку» противостояли прессингующие команды. Из этой тройки более сдержанным в смысле прессинга можно считать «Акрон», но «Динамо» Махачкала и «Рубин» — две самые прессингующие команды лиги в текущем сезоне («Акрон» — 9-й). Прессинг, как можно понять из типологии голов, повлиял как минимум на три гола из шести. А вообще в первые полчаса все три команды просто закрыли для «Спартака» возможности для построения атаки. Ну и, соответственно, заставили ошибаться.
Например, «Динамо» Махачкала сделало 24 (!) попытки командного прессинга в игре против «Спартака», тогда как красно-белые — всего пять. С «Акроном» картина выглядела для красно-белых лучше — проиграли 13:16. И только в матче с «Рубином», который в последний час игры оборонялся очень глубоко, «Спартак» в прессинге выглядел лучше.
Очевидно, что соперники красно-белых пытаются лишить команду Станковича возможности стабильно входить в финальную треть поля, где атакующая группа может решить момент за счет индивидуального преимущества в технике. Но до этого случались встречи, где спартаковцев прессинговали даже больше, но это ни к чему не приводило.
Пожалуй, ответ здесь простой. Вдобавок к настроенному сопернику сами спартаковцы выглядели очень слабо: не хватало тонуса, собранности, командной дисциплины. Из-за чего возникали странные ситуации с потерями в центре поля и индивидуальными ошибками. И вот здесь особенное поле работы тренерского штаба Станковича. Кстати, интересный факт, что два поражения спартаковцы допустили в матчах, где против них выходили в схеме с тройкой центральных защитников («Динамо» Махачкала и «Рубин»). Интересно, как это повлияет на следующих соперников и не захочет ли кто-то из тренеров перейти на эту формацию именно под «Спартак».
Плохая форма Барко и Угальде
Ну и последнее. Даже без цифр очевидно (или даже с их минимальным анализом), что Барко и Угальде находятся не в самой лучшей форме. Манфред не забивает, а у Эсекьеля в последних встречах случаются прямо-таки затмения. Например, в играх против «Рубина» и «Динамо» Махачкала аргентинец совершил по пять потерь мяча в передачах — второй худший личный результат в сезоне. У Угальде совсем скомканная весна, в которой он то играет, то нет. Очень сомневаюсь, что Станкович не выпускает костариканца только по мотивам наличия Гарсии. Скорее всего, Манфред и в тренировочном процессе выглядел так себе.
Пожалуй, самое интересное, что в целом по сезону ситуация с проваленным первым получасом игры для «Спартака» вообще не характерна. По набору очков в первые 30 минут (даже после этих провалов) спартаковцы вторые в лиге после ЦСКА. Так что Станковичу нужно срочно решать, что с этим делать. Причем нет сомнений, что в игре с армейцами недоконцентрация просто невозможна, но в следующих матчах все может повториться.
Если исправить эту проблему, борьба за чемпионство все еще остается реальной. Потому что конкуренты очки еще потеряют. В этом нет никаких сомнений.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6