Стас Пьеха ответил, жалко ли ему изгнанную из дома жену Безбородова

Российский певец Стас Пьеха прокомментировал новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал свою супругу Ирину из дома. Она нанесла травмы сыну Пьехи, а также ударила бабушку, которая пыталась его защитить.

«Да, я читал об этом, — цитирует артиста «Газета.Ru» 21 июля. — Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили.

И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать.

Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись».

Ранее арбитр назвал свою жену истеричкой и заявил, что выгнал ее из дома.

В отношении Ирины Безбородовой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»