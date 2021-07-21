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Стас Пьеха ответил, жалко ли ему изгнанную из дома жену Безбородова

21:08
Стас Пьеха. Фото Instagram
Стас Пьеха. Фото Instagram
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Российский певец Стас Пьеха прокомментировал новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал свою супругу Ирину из дома. Она нанесла травмы сыну Пьехи, а также ударила бабушку, которая пыталась его защитить.

«Да, я читал об этом, — цитирует артиста «Газета.Ru» 21 июля. — Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили.

И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать.

Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись».

Ранее арбитр назвал свою жену истеричкой и заявил, что выгнал ее из дома.

В отношении Ирины Безбородовой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/21/n_16277468.shtml

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Евгений Петров все материалы автора

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