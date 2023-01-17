Биография Гильермо Абаскаля: от академии «Барселоны» до работы в «Спартаке»

Все об испанском тренере.

Гильермо Абаскаль Перес родился 13 апреля 1989 года на юге Испании, в городе Севилья. Сейчас испанскому тренеру 33 года. Его рост — 178 см, вес — 75 кг.

Гильермо Абаскаль родился в семье потомственных кулинаров, но идти по стопам родных не планировал. Зато Абаскаль заинтересовался другим направлением, которое было популярно в семье, — спортом. Ведь дядя Гильермо играл в регби и даже выступал за сборную Испании, а брат добился неплохих успехов в гандболе.

Футбольная карьера

Молодой Гильермо начал заниматься футболом на любительском уровне, попав в скромный клуб «Гелиполис». Первое время он совмещал занятия футболом с игрой в гандбол, но потом сделал окончательный выбор в пользу футбола.

В 13 лет в составе команды он выступал на детском турнире от Danone, где на молодого человека, который выступал на позиции нападающего, обратил внимание скаут «Барселоны», после чего последовало приглашение в одну из лучших футбольных академий Европы — «Ла Масию».

Абаскаль начал заниматься в команде игроков 1989 года рождения, в которой тренировались такие в будущем известные футболисты, как защитник Жорди Альба и нападающий Джованни Дос Сантос и куда периодически подтягивали талантливого форварда Бояна Кркича, который был на год моложе.

В академии «Барселоны» Абаскаль тренировался с 2001 по 2004 год. Однако в конце концов нападающий почувствовал, что ему не хватит таланта пробиться выше.

«Я был форвардом. И не очень хорошим. Хотя забивал много, потому что в академии «Барселоны» моими партнерами были Жорди Альба, Джованни Дос Сантос, Яго Фальке. После их передач оставалось только подставлять ногу», — вспоминал сам Гильермо.

После этого он вернулся в родную Андалусию и стал тренироваться в академии «Севильи». Однако в новой команде он уже не получал такого удовольствия от игры и через год решил завершить путь профессионального футболиста.

«После «Барселоны» я вернулся в родную Севилью, и мне стало сложно находить в себе мотивацию, чтобы продолжать. Во-первых, мне не нравился собственный уровень. Во-вторых, сложно было примириться с тем, что после «Барсы» я оказался в футбольной среде, которая объективно была намного слабее.

Я ушел из футбола, потому что не понимал, чего от меня хотели тренеры. Возможно, я лучше понимаю игру из-за того, что тренировался в «Барселоне». Но в «Севилье» я заметил огромную нехватку общения с тренерами», — объяснял Абаскаль в интервью AS.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Начало тренерской карьеры

В возрасте 18 лет Гильермо Абаскаль поступил в Университет имени Пабло де Олавиде в Севилье. Также один год обучался в португальском Университете Алгарве, где защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Во время обучения в Португалии организовал университетскую команду из испанцев «Эрасмус», где выступал в качестве играющего тренера и выиграл один из университетских турниров.

Также во время учебы в Испании Гильермо выступал на любительском уровне, поиграв за малоизвестные команде «Абре» и «Абоньо».

«Когда мне было 17 или 18 лет, я постоянно натыкался на барьер. Меня больше заботило, что делают мои партнеры, а не то, что я должен делать сам. Тогда я понял, что хочу не сам играть, а хочу учить других, как играть, как атаковать и как занимать пространство», — говорил Абаскаль.

В 2012 году после получения диплома Гильермо Абаскаль снова вернулся в родную «Севилью». Сначала он работал с молодежными командами, в которых занимал должности тренера по физической подготовке, ассистента и руководителя отдела молодежи.

В 2014 году на молодого специалиста по совету главного видеоаналитика команды Виктора Маньясу обратил внимание главный тренер «Севильи (и бывший тренер «Спартака») Унаи Эмери, который пригласил его в основную команду на должность помощника видеоаналитика.

В 2016 году Гильермо Абаскаль впервые начал самостоятельную работу: он получил в свое распоряжение молодежную команду «Севильи» — «Севилья» Infantil B. Однако проработал на этом посту всего год.

«Люди говорили мне не торопиться. Но у меня была масса вопросов, ответы на которые я хотел узнать в кратчайшие сроки. Я забрасывал ими руководство академии «Севильи». В конце концов руководители отвечали: «Успокойся, Гильермо, всему свое время». Я не хотел ждать. Я вырос с ними. За пять лет в клубе я изучил все: академию, методологию и анализ», — писал Абаскаль про опыт работы в испанском клубе в колонке для Coaches Voice.

Работа в «Севилье» была увлекательной, а вот зарплата оставляла желать лучшего, так что вместе с тренерами из академии «Бетиса» Абаскаль создал свою небольшую академию, в которой они пытались индивидуально тренировать игроков.

Благодаря этому молодому тренеру удалось начать международную карьеру — один из посредников, привозивших футболистов из Италии, был связан с клубом второй швейцарской лиги «Кьяссо», который искал нового тренера.

Гильермо Абаскаль с супругой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Работа за пределами Испании

В 2017-м Абаскаль переехал в Швейцарию и начал тренировать «Кьяссо». Этот опыт был неудачным: из восьми матчей команда проиграла шесть. Такой результат не мог устроить руководство клуба, и в 2018 году Абаскаль был уволен с должности тренера.

Однако молодой специалист быстро нашел новую работу в другом швейцарском клубе — «Лугано». Возглавив команду в сложное время, когда та находилась на грани вылета, он не только выправил ситуацию, но и помог «Лугано» завершить сезон на восьмой строчке в чемпионате Швейцарии. Всего трех очков команде не хватило до места, дающего путевку в Лигу Европы.

В последнем туре «Лугано» сыграл вничью с «Базелем» 2:2, проигрывая 0:2. Но после игры президент демонстративно не пожал руку молодому тренеру и отправил его в отставку.

«Я считаю, что возраст не должен быть критерием для тренера. Как это бывает с молодыми игроками, возраст тут ни при чем. Если среда, которая создается вокруг вас, благоприятствует вашим навыкам и способностям, вы можете максимально использовать свои качества для достижения своих целей», — говорил о том времени Абаскаль.

В сезоне-2018/19 Гильермо занимал должность заместителя технического секретаря в испанском «Кадисе», после чего снова уехал за границу. Вначале испанский специалист получил работу в молодежной команде «Асколи», где также был назначен главой молодежного департамента. В первый же год он привел команду к победе.

27 января 2020 года Паоло Дзанетти был уволен с поста главного тренера основной команды и Абаскаль был назначен исполняющим обязанности. Руководил «Асколи» Гильермо ровно в одном матче, в котором клуб разгромил «Ливорно» (3:0).

После назначения Роберто Стеллоне тренером Абаскаль вернулся в молодежную команду. Но 16 апреля 2020 года, после того как Стеллоне был уволен после двух месяцев работы, Абаскаль был снова назначен главным тренером первой команды. На этот раз он продержался на этом посту целых два матча, но после двух поражений был уволен.

Сезон-2021/22 Абаскаль начал в качестве главного тренера греческого «Волоса», однако снова довольно быстро отправился в отставку — в декабре. Статистика команды за этот период: 4 победы, 1 ничья и 6 поражений в 11 матчах.

В феврале 2022 года Абаскаля пригласили в швейцарский «Базель» — ассистентом главного тренера Патрика Рахмена. Спустя всего полтора месяца тренера уволили, и Гильермо взял на себя его обязанности с приставкой «и. о». Под руководством испанца «Базель» провел 16 матчей (5 побед, 7 ничьих и 4 поражения) и финишировал вторым в швейцарской суперлиге.

«В Швейцарии я многому научился, потому что они очень верят во внутренний продукт, много работают над своими игроками. К результатам здесь относятся спокойнее. Но в Италии я испытывал постоянную критику, давление, потому что вчерашний день ничего не стоит. Я пережил итальянский хаос, но для меня это прекрасно. Это дало мне опыт взаимодействия с лидерами, владельцами клуба. Обе страны дали мне спортивную зрелость и опыт», — говорил тренер.

По окончании сезона «Базель» решил убрать Абаскаля из первой команды, но сохранить его в системе клуба: Гильермо должен был возглавить молодежную команду (U-21).

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Спартак»

Однако уже сам испанский специалист отказался оставаться в швейцарском клубе.

«Мы планировали, что Абаскаль станет тренером команды U-21. Но сейчас он попросил о расторжении контракта, так как захотел посвятить себя новому вызову. «Базель» выполняет его пожелание. Спасибо, Гилли. Желаем всего наилучшего в будущем», — говорилось в заявлении пресс-службы «Базеля».

10 июня 2022 года Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского «Спартака». С ним был заключен контракт на два года.

Вместе с Абаскалем в Россию приехали еще два испанских специалиста: ассистентом стал Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Также в штаб вошел босниец Владимир Слишкович.

По информации Metaratings.ru, суммарно специалисты получили в московском клубе оклад около 700 тысяч евро за сезон.

Испанец стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории российской премьер-лиги — моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев. Также Абаскаль стал самым молодым тренером красно-белых за российский период.

Гильермо Абаскаль и Алехандра де Агора. Фото Соцсети Фото Соцсети

Личная жизнь

Гильермо Абаскаль не скрывает личную жизнь и регулярно публикует фотографии с возлюбленной в личной соцсети.

Однако о ней самой известно крайне мало. Девушку зовут Алехандра де Агора. По словам тренера, она во всем его поддерживает и сопровождает во всех поездках.

«Моя супруга скоро будет в Москве, она всегда за мной следовала. Она бросила хорошую работу. И уехала из привычной среды. Я очень ценю это доверие. Все в моей семье были счастливы, что я продолжу карьеру в России», — сказал Абаскаль после прихода в «Спартак».

В свободное время Гильермо увлекается велоспортом, любит танцевать и слушать хорошую музыку.

Абаскаль — полиглот, говорит на пяти языках. Помимо испанского он владеет французским, английским, португальским и итальянским языками.