Федотов против ЦСКА: тренер идет в CAS. Хочет отсудить 200 миллионов рублей

Стороны судятся с августа.

В начале июня ЦСКА уволил Владимира Федотова, который руководил клубом на протяжении двух сезонов и привел к победе в FONBET Кубке России. После расставания Федотов обратился в суд, чтобы взыскать с армейцев 200 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта. Новая жалоба специалиста направлена в Спортивный арбитражный суд.

Как проходит суд Федотова и ЦСКА

Федотов обратился в CAS после неудачи в палате по разрешению споров РФС. Бывший тренер армейцев рассчитывает добиться неустойки в 200 миллионов рублей за расторжение контракта и репутационный ущерб — об этом сообщил журналист Иван Карпов. При этом сообщалось, что в соглашении клуба и тренера есть опция бесплатного разрыва в случае финиша ниже пятого места в РПЛ, а чемпионат-2023/24 ЦСКА завершил шестым.

Федотов обратился в палату РФС 5 августа, спустя некоторое время иск отклонили. РИА «Новости» сообщило, что теперь Федотов пошел в Спортивный арбитражный суд — об этом агентству рассказал близкий к происходящему источник. Ранее Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям в ЦСКА, заявлял об уверенности клуба в своей юридической правоте.

«Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен. Слово «обижен», наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», — прокомментировал тяжбу Федотов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как уходил Федотов

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала Пути РПЛ. Годом ранее коллектив Федотова завершил чемпионат вторым и выиграл Кубок. После регресса в руководстве армейцев засомневались, что Владимир Валентинович сможет исправить ситуацию, — этим в шоу «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат» поделился заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это произошло. Вторая история — в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше лучше не станет», — вскрыл подробности Шевелев.

Как ЦСКА выступает в этом сезоне

После смены тренера положение клуба особенно не изменилось. Спустя девять туров сезона-2024/25 армейцы под руководством Марко Николича идут в чемпионате шестыми, а в группе Кубка России занимают вторую строчку, на один балл уступая «Краснодару» и на два опережая «Ахмат». Федотов после ухода из ЦСКА находится без работы.