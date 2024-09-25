Федотов против ЦСКА: тренер идет в CAS. Хочет отсудить 200 миллионов рублей
В начале июня ЦСКА уволил Владимира Федотова, который руководил клубом на протяжении двух сезонов и привел к победе в FONBET Кубке России. После расставания Федотов обратился в суд, чтобы взыскать с армейцев 200 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта. Новая жалоба специалиста направлена в Спортивный арбитражный суд.
Как проходит суд Федотова и ЦСКА
Федотов обратился в CAS после неудачи в палате по разрешению споров РФС. Бывший тренер армейцев рассчитывает добиться неустойки в 200 миллионов рублей за расторжение контракта и репутационный ущерб — об этом сообщил журналист Иван Карпов. При этом сообщалось, что в соглашении клуба и тренера есть опция бесплатного разрыва в случае финиша ниже пятого места в РПЛ, а чемпионат-2023/24 ЦСКА завершил шестым.
Федотов обратился в палату РФС 5 августа, спустя некоторое время иск отклонили. РИА «Новости» сообщило, что теперь Федотов пошел в Спортивный арбитражный суд — об этом агентству рассказал близкий к происходящему источник. Ранее Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям в ЦСКА, заявлял об уверенности клуба в своей юридической правоте.
«Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен. Слово «обижен», наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», — прокомментировал тяжбу Федотов.
Как уходил Федотов
В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала Пути РПЛ. Годом ранее коллектив Федотова завершил чемпионат вторым и выиграл Кубок. После регресса в руководстве армейцев засомневались, что Владимир Валентинович сможет исправить ситуацию, — этим в шоу «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат» поделился заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев.
«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это произошло. Вторая история — в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше лучше не станет», — вскрыл подробности Шевелев.
Как ЦСКА выступает в этом сезоне
После смены тренера положение клуба особенно не изменилось. Спустя девять туров сезона-2024/25 армейцы под руководством Марко Николича идут в чемпионате шестыми, а в группе Кубка России занимают вторую строчку, на один балл уступая «Краснодару» и на два опережая «Ахмат». Федотов после ухода из ЦСКА находится без работы.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1