Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены
Transfermarkt обновляет цены на игроков минимум дважды в год, и в конце 2023-го немецкий портал вновь изменил оценку стоимости футболистов. Коснулось это и РПЛ — давайте рассмотрим детальнее, что интересного подготовил портал в сравнении с последним обновлением в октябре.
Подорожали
«Краснодар» в топе
Южане завершили осеннюю половину сезона на первой строчке — ожидаемо, что именно их игроки дорожали чаще всего. Всего у «быков» выросли в цене девять футболистов, суммарно на 11 миллионов евро. Трое из них ворвались в топ-10 всей РПЛ по росту стоимости.
Более того, именно воспитанник «быков», 23-летний Эдуард Сперцян занял первое место в зимнем рейтинге — он прибавил три миллиона евро. Футболист, которого в этом сезоне многие уже не рассчитывали увидеть в РПЛ, ожидая его отъезда, остался — и стал одним из тех, кто вознес «Краснодар» на вершину. У Эдуарда 8+4 в 18 матчах за южан в этом чемпионате, он один из лучших бомбардиров команды. Теперь его оценивают в 18 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком краснодарцев, наравне с Сафоновым.
Кстати, о нем. 24-летний вратарь черно-зеленых занял третье место в списке самых подорожавших футболистов лиги, прибавив два миллиона. Его стоимость оценивается наравне со Сперцяном. Это неудивительно — из 18 матчей РПЛ Сафонов восемь раз сыграл «на ноль», а «Краснодар» стал самой надежной командой лиги — подопечные Ивича пропустили всего 14 мячей. Заслуга вратаря в этом немалая, поэтому Матвей — самый дорогой вратарь РПЛ с гигантским отрывом (15 миллионов от Лантратова).
Немалая заслуга в надежности обороны принадлежит Сергею Волкова. 21-летний правый защитник «Краснодара» заиграл за родную команду не так давно, но уже пробился в основу, раздает голевые передачи (3) и помогает южанам быть самой непробиваемой командой в России. Более того, Волков осенью дебютировал в сборной — так что рост до пяти миллионов евро (+2) оправдан.
Латиноамериканцы — хорошая инвестиция?
Уже минимум два года в РПЛ есть тренд на футболистов из Южной Америки — и, видно, не зря. В топ-10 сразу три латиноамериканца, причем все подорожали прилично. Например, стоимость 26-летнего колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» выросла до девяти миллионов евро (+3). Что интересно, форвард полностью завалил первый сезон в Санкт-Петербурге, подешевев до 3,5 миллиона евро; но в нынешнем сезоне он пока с отрывом лучший бомбардир лиги (14) и одна из надежд команды Семака на успех, что позволило в октябре дойти до 6 миллионов, а теперь и до 9.
В восемь миллионов евро эксперты Transfermarkt оценили 23-летнего Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов». Аргентинский нападающий — с запасом лучший бомбардир команды (8) и один из лучших в РПЛ. Именно результативность Гарре по ходу сезона помогла «Крыльям» остаться в борьбе за топ-3. Кстати, еще в июне стоимость трансфера аргентинца портал оценивал в три миллиона евро — то есть за полгода у Бенхамина огромный рост (+5). Актуальное же повышение — плюс два миллиона евро.
23-летний бразилец Бителло перешел в «Динамо» только в середине сентября, но трех месяцев ему хватило, чтобы показать уровень. Полузащитник — однозначно один из лучших игроков бело-голубых, творящий в центре поля. Рост на два миллиона евро (до 10) — однозначно оправдан, и точно не последний для бразильца.
Россияне дорожают
Помимо уже упомянутых выше Волкова и Сафонова, еще два игрока с российским паспортом солидно прибавили в цене — на 2 миллиона. Речь о 21-летнем динамовце Тюкавине и 24-летнем игроке «Локомотива» Глушенкове.
Форвард «Динамо» вместе со всей командой ворвался в борьбу как минимум за топ-3 РПЛ — и играет в ней одну из главный ролей. Тюкавин — лучший бомбардир команды Лички (8), и под конец года он только разогнался, набрав с конца октября восемь результативных действий во всех турнирах. Не так давно «Динамо» продлило контракт с Константином до 2028 года, и обновленная стоимость в 10 миллионов евро подтверждает, что это было сделано не зря.
«Локомотив» выступает чуть менее уверенно, чем «Динамо», хотя также претендует на топ-3. Максим Глушенков — один из лучших игроков этой команды, и пусть он не так результативен (4 гола, второй результат в команде), он отлично ассистирует партнерам — набрал уже 7 голевых передач. Особенно разогнался под конец года — шесть голевых действий в пяти встречах. Эксперт портала оценили стоимость трансфера Глушенкова в семь миллионов евро.
Подешевели
«Лидерство» «Зенита»
Исправляемся: не все латиноамериканцы постоянно растут в цене. Настоящим ужасом для Санкт-Петербурга обернулась нынешняя ревизия. В результате потери лидерства в РПЛ в стоимости потеряли 13 игроков команды Семака — антирекорд среди топ-клубов. Общая сумма потерянного — 15,3 миллиона евро.
Более того, топ-5 самых подешевевших игроков единолично возглавили футболисты «Зенита»: 29-летний Дуглас Сантос, 26-летний Вендел, 26-летний Клаудиньо, 30-летний Вильмар Барриос и 23-летний Ду Кейруш. Суммарно вся компания просела на 11 миллионов евро — стоило только неудачно завершить первый круг.
Этот отрезок — один из худших при Семаке в «Зените». Чемпионские амбиции петербуржцев под вопросом: на данный момент они отстают от первой строчки на два очка, сзади подпирают «Динамо» и «Локомотив». Без Малкома южноамериканским футболистам справляться гораздо труднее. При этом Вендел — по-прежнему самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро), но если динамика сохранится, из топа можно и вылететь.
Спад «Спартака»
Вообще с подешевевшими футболистами получилась парадоксальная ситуация. Шесть из топ-10 — игроки «Зенита», оставшиеся — спартаковцы. Впрочем, это справедливо — многие из дорогих красно-белых футболистов в первой половине сезона не оправдали свою стоимость, поэтому логично ее понизили.
Самым подешевевшим игроком «Спартака» стал 30-летний Георгий Джикия. Защитник в этом сезоне выпал из основы, не впечатлив Гильермо Абаскаля. Георгий — самый подешевевший спартаковец, он потерял 1,5 миллиона евро (теперь стоит 5).
Сразу за ним расположился 26-летний Александр Соболев — нападающий потерял миллион в цене и теперь стоит восемь миллионов евро. Неудивительно — у форварда в этом сезоне всего три гола и натянутые отношения с главным тренером. Да и с дисциплиной все так себе: Александр пропустил матч первого тура из-за дисквалификации, а позднее заработал 4 желтые карточки в 15 встречах.
На аналогичную сумму подешевели 29-летний Роман Зобнин и 26-летний Хесус Медина — теперь они стоят по пять миллионов евро каждый. Причина проста — оба почти не играют в основе. Но если для парагвайца это одно из первых понижений в карьере, то стоимость российского полузащитника снижается уже три года подряд.
Всего в «Спартаке» подешевели 12 футболистов на общую сумму 7,7 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5