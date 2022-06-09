Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых

Ищем тренера вместо Ваноли.

Паоло Ваноли уходит из «Спартака» и до выхода из отпуска клубу нужно найти нового главного тренера. «СЭ» обозначил кандидатов, которых связывают или ранее связывали с красно-белыми.

Валерий Карпин

В последние годы о Валерии Карпине регулярно вспоминают, когда «Спартак» оказывается в поисках нового тренера. Об интересе к нему сообщил спортивный телеканал: якобы именно Карпин — главный кандидат на освободившийся после ухода Ваноли пост главного тренера.

В 2014 году Леонид Федун называл Карпина «сбитым летчиком», но позже, видимо, изменил свое мнение.

В 2018-м Карпин был как никогда близок к возвращению в «Спартак», но сам отказался от приглашения, потому что не захотел уходить из «Ростова». «Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться. Прежде всего это было бы по отношению к «Ростову» неправильно», — сказал он на пресс-конференции.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И допустил, что может вернуться. «Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?» — пробросил Карпин. Прошло всего четыре года, но за это время многое поменялось.

К примеру, этой весной между Карпиным и супругой владельца «Спартака» Заремой Салиховой произошла перепалка в СМИ. Тренер после победы «Ростова» над красно-белыми со счетом 3:2 поддел бывший клуб: «Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может победить «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».

Зарема ответила тренеру: «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть?»

Карпин отреагировал: «Неограниченный бюджет — меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, о'кей».

Напряжение между тренером и клубом явно есть, поэтому будет интересно, решится ли «Спартак» вернуть Карпина на фоне таких свежих словесных батлов.

Курбан Бердыев

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» в начале недели покинул «Кайрат». Команда после 12 туров шла на 8-м месте в чемпионате Казахстана, и поэтому со специалистом решили расстаться.

После ухода из казахстанского клуба появились слухи о том, что Бердыев может стать тренером тульского «Арсенала», вылетевшего в ФНЛ. Были слухи и об интересе «Спартака», ведь Бердыев уже оказывался в числе кандидатов и даже встречался с Федуном. В 2016 году тренер вел активные переговоры с красно-белыми, но так и не возглавил клуб, который впоследствии под руководством Массимо Карреры стал чемпионом.

Салихова в прошлом году рассказывала в своем Telegram-канале о деталях тех переговоров: «В том далеком 2016-м я поддержала кандидатуру Курбана Бекиевича, опасаясь возвращения Станислава Саламовича (Черчесова. — Прим. «СЭ») в клуб. Но не суждено ему было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить».

Возможно, сейчас к кандидатуре Бердыева вернутся, ведь «многочисленных агентов» вокруг тренера спустя шесть лет явно поубавилось.

Игорь Осинькин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игорь Осинькин

Тренера «Крыльев Советов» в числе кандидатов называл журналист Иван Карпов. При этом, по его данным, спортивный директор клуба Лука Катанни против приглашения Осинькина.

Но по итогам сезона это один из лучших тренеров РПЛ: «Крылья Советов» провели хороший чемпионат, закончив его выше «Спартака». По качеству игры и зрелищности самарская команда была явно одной из лучших.

Понятно, что многое в «Крыльях» завязано на системе и многие игроки вместе с Осинькиным созревали еще в «Чертанове». Не факт, что с тем набором футболистов, что есть у «Спартака», у тренера получится выстрелить, особенно в первый же год. Но если такое назначение случится, причины будут понятны: Осинькин своей работой действительно впечатлил многих.

Андрей Талалаев

Главный тренер «Ахмата» часто фигурирует в шорт-листах, когда клубы ищут российского специалиста. Талалаев при этом пока так и не поработал в большом клубе, и 49-летнему тренеру, наверное, хотелось бы попробовать себя в топ-команде.

В «Спартаке» он успел поработать в 2004 году в качестве ассистента в штабе Невио Скалы. Если клуб не найдет других кандидатов, то спустя 18 лет сможет попробовать себя главным тренером красно-белых.

Марко Николич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Марко Николич

Бывший тренер «Локомотива» тоже постоянно на слуху: его связывали и с ЦСКА, и с «Динамо», зимой он фигурировал в новостях применительно к «Краснодару», а осенью прошлого года серба сватали в «Спартак».

По данным «СЭ», Николич был одним из кандидатов на пост тренера «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Ему направили предложение возглавить команду, но договоренности с ним пока нет ни у одного из российских клубов.

Так что у «Спартака» еще остается шанс заполучить Николича, который неплохо зарекомендовал себя работой в другом столичном клубе.

Массимо Каррера

Пожалуй, самый любимый тренер спартаковских болельщиков, который подарил «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство. Каррера уже больше года находится без работы: в феврале 2021-го он ушел из «Бари», проработав там всего 12 туров, а до этого чуть больше года возглавлял греческий АЕК.

Весной 2022-го итальянец признался, что хотел бы вернуться в московский клуб. «Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — сказал он «РБ Спорт». Вопрос теперь лишь в том, захотят ли возвращения Карреры в «Спартаке».