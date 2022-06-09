Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
Ищем тренера вместо Ваноли.
Паоло Ваноли уходит из «Спартака» и до выхода из отпуска клубу нужно найти нового главного тренера. «СЭ» обозначил кандидатов, которых связывают или ранее связывали с красно-белыми.
Валерий Карпин
В последние годы о Валерии Карпине регулярно вспоминают, когда «Спартак» оказывается в поисках нового тренера. Об интересе к нему сообщил спортивный телеканал: якобы именно Карпин — главный кандидат на освободившийся после ухода Ваноли пост главного тренера.
В 2014 году Леонид Федун называл Карпина «сбитым летчиком», но позже, видимо, изменил свое мнение.
В 2018-м Карпин был как никогда близок к возвращению в «Спартак», но сам отказался от приглашения, потому что не захотел уходить из «Ростова». «Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться. Прежде всего это было бы по отношению к «Ростову» неправильно», — сказал он на пресс-конференции.
И допустил, что может вернуться. «Через 10 лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?» — пробросил Карпин. Прошло всего четыре года, но за это время многое поменялось.
К примеру, этой весной между Карпиным и супругой владельца «Спартака» Заремой Салиховой произошла перепалка в СМИ. Тренер после победы «Ростова» над красно-белыми со счетом 3:2 поддел бывший клуб: «Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может победить «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».
Зарема ответила тренеру: «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть?»
Карпин отреагировал: «Неограниченный бюджет — меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, о'кей».
Напряжение между тренером и клубом явно есть, поэтому будет интересно, решится ли «Спартак» вернуть Карпина на фоне таких свежих словесных батлов.
Курбан Бердыев
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» в начале недели покинул «Кайрат». Команда после 12 туров шла на 8-м месте в чемпионате Казахстана, и поэтому со специалистом решили расстаться.
После ухода из казахстанского клуба появились слухи о том, что Бердыев может стать тренером тульского «Арсенала», вылетевшего в ФНЛ. Были слухи и об интересе «Спартака», ведь Бердыев уже оказывался в числе кандидатов и даже встречался с Федуном. В 2016 году тренер вел активные переговоры с красно-белыми, но так и не возглавил клуб, который впоследствии под руководством Массимо Карреры стал чемпионом.
Салихова в прошлом году рассказывала в своем Telegram-канале о деталях тех переговоров: «В том далеком 2016-м я поддержала кандидатуру Курбана Бекиевича, опасаясь возвращения Станислава Саламовича (Черчесова. — Прим. «СЭ») в клуб. Но не суждено ему было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить».
Возможно, сейчас к кандидатуре Бердыева вернутся, ведь «многочисленных агентов» вокруг тренера спустя шесть лет явно поубавилось.
Игорь Осинькин
Тренера «Крыльев Советов» в числе кандидатов называл журналист Иван Карпов. При этом, по его данным, спортивный директор клуба Лука Катанни против приглашения Осинькина.
Но по итогам сезона это один из лучших тренеров РПЛ: «Крылья Советов» провели хороший чемпионат, закончив его выше «Спартака». По качеству игры и зрелищности самарская команда была явно одной из лучших.
Понятно, что многое в «Крыльях» завязано на системе и многие игроки вместе с Осинькиным созревали еще в «Чертанове». Не факт, что с тем набором футболистов, что есть у «Спартака», у тренера получится выстрелить, особенно в первый же год. Но если такое назначение случится, причины будут понятны: Осинькин своей работой действительно впечатлил многих.
Андрей Талалаев
Главный тренер «Ахмата» часто фигурирует в шорт-листах, когда клубы ищут российского специалиста. Талалаев при этом пока так и не поработал в большом клубе, и 49-летнему тренеру, наверное, хотелось бы попробовать себя в топ-команде.
В «Спартаке» он успел поработать в 2004 году в качестве ассистента в штабе Невио Скалы. Если клуб не найдет других кандидатов, то спустя 18 лет сможет попробовать себя главным тренером красно-белых.
Марко Николич
Бывший тренер «Локомотива» тоже постоянно на слуху: его связывали и с ЦСКА, и с «Динамо», зимой он фигурировал в новостях применительно к «Краснодару», а осенью прошлого года серба сватали в «Спартак».
По данным «СЭ», Николич был одним из кандидатов на пост тренера «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Ему направили предложение возглавить команду, но договоренности с ним пока нет ни у одного из российских клубов.
Так что у «Спартака» еще остается шанс заполучить Николича, который неплохо зарекомендовал себя работой в другом столичном клубе.
Массимо Каррера
Пожалуй, самый любимый тренер спартаковских болельщиков, который подарил «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство. Каррера уже больше года находится без работы: в феврале 2021-го он ушел из «Бари», проработав там всего 12 туров, а до этого чуть больше года возглавлял греческий АЕК.
Весной 2022-го итальянец признался, что хотел бы вернуться в московский клуб. «Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — сказал он «РБ Спорт». Вопрос теперь лишь в том, захотят ли возвращения Карреры в «Спартаке».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0