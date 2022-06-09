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Сегодня, 19:30

Ваноли покидает «Спартак», так и не став своим. Каким его запомнят болельщики красно-белых

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Георгий Джикия и Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» провожает итальянца.

Время Паоло Ваноли в «Спартаке» оборвалось мгновенно. Как телефонный разговор в момент, когда говорящий заходит в лифт.

И вот «Спартак» остался на своем этаже, а Паоло шагнул в открытые двери кабины, которые через пару секунд закрылись. Он так и не стал тут своим. Болельщики много раз писали, что не чувствуют его тем, кто пришел в клуб надолго. Так и вышло. Человеческое чувство не обманешь.

Сразу после назначения Ваноли отвечал на вопросы журналистов и блогеров. В глаза бросилось, что Паоло зажат и сильно нервничает.

Очевидно, его предупредили, что первое появление на публике задаст тон всей работе. Можно наобещать кружева, а потом после каждой игры объяснять, почему они не получились. Олег Кононов в этом смысле грустный, но поучительный пример.

Паоло Ваноли. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но со всех сторон в предупрежденном Ваноли все равно мелькала неуверенность. Как у любого человека, который что-то делает впервые. Поэтому и фразы получались банальными: «Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер и менталитет команды».

Он, кстати, повторял про менталитет после каждой неудачи. И с этим можно согласиться, но Паоло, кажется, где-то немного смещал акценты и забывал детали.

Например, так и не осознал утопичность Мозеса в качестве левого латераля, а еще чуть не подставил команду, когда за несколько минут до окончания финала БЕТСИТИ Кубка России убрал с поля всех пенальтистов. И если бы Фомин попал, то у «Спартака» на серию пенальти серьезных исполнителей почти не осталось бы. Но это штрих, который легко дополняется десятым местом по итогу чемпионата. Напомню, даже Витория с огромным лазаретом и усилением в лице Кофрие оставил команду на девятой строчке. Тоже очень плохо, но и условия разные.

Георгий Джикия и Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Джикия и Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Правда, болельщики все равно могут сказать Ваноли спасибо. Кубок России уже не отнять, не выкинуть в утиль и не вырезать. До итальянца его со «Спартаком» никто не выигрывал бесконечные 19 лет. А он приехал и организовал блицкриг. По ходу суетился, нервничал, проигрывал и делал в среднем по 55 прыжков за игру, но все равно забрал трофей.

Что поделать? Он — реальная история красно-белого клуба. Я бы сравнил его с Маркао. Бразилец провел за «Спартак» всего пару десятков матчей, забил семь голов, четыре из которых — в Лиге чемпионов. И все помнят тот дубль «Арсеналу» на серо-зеленой траве «Лужников», который каждый год выводят на экраны телевизоров. Почти как «Иронию судьбы».

Вот и Ваноли за 16 матчей успел стать героем, возможно, лучшего финала Кубка России в новейшей истории. И это уже навсегда, хотя и очень странно. Но справедливость — явно не главная сила нашей жизни.

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
31
76
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РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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