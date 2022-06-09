Ваноли покидает «Спартак», так и не став своим. Каким его запомнят болельщики красно-белых
Время Паоло Ваноли в «Спартаке» оборвалось мгновенно. Как телефонный разговор в момент, когда говорящий заходит в лифт.
И вот «Спартак» остался на своем этаже, а Паоло шагнул в открытые двери кабины, которые через пару секунд закрылись. Он так и не стал тут своим. Болельщики много раз писали, что не чувствуют его тем, кто пришел в клуб надолго. Так и вышло. Человеческое чувство не обманешь.
Сразу после назначения Ваноли отвечал на вопросы журналистов и блогеров. В глаза бросилось, что Паоло зажат и сильно нервничает.
Очевидно, его предупредили, что первое появление на публике задаст тон всей работе. Можно наобещать кружева, а потом после каждой игры объяснять, почему они не получились. Олег Кононов в этом смысле грустный, но поучительный пример.
Но со всех сторон в предупрежденном Ваноли все равно мелькала неуверенность. Как у любого человека, который что-то делает впервые. Поэтому и фразы получались банальными: «Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер и менталитет команды».
Он, кстати, повторял про менталитет после каждой неудачи. И с этим можно согласиться, но Паоло, кажется, где-то немного смещал акценты и забывал детали.
Например, так и не осознал утопичность Мозеса в качестве левого латераля, а еще чуть не подставил команду, когда за несколько минут до окончания финала БЕТСИТИ Кубка России убрал с поля всех пенальтистов. И если бы Фомин попал, то у «Спартака» на серию пенальти серьезных исполнителей почти не осталось бы. Но это штрих, который легко дополняется десятым местом по итогу чемпионата. Напомню, даже Витория с огромным лазаретом и усилением в лице Кофрие оставил команду на девятой строчке. Тоже очень плохо, но и условия разные.
Правда, болельщики все равно могут сказать Ваноли спасибо. Кубок России уже не отнять, не выкинуть в утиль и не вырезать. До итальянца его со «Спартаком» никто не выигрывал бесконечные 19 лет. А он приехал и организовал блицкриг. По ходу суетился, нервничал, проигрывал и делал в среднем по 55 прыжков за игру, но все равно забрал трофей.
Что поделать? Он — реальная история красно-белого клуба. Я бы сравнил его с Маркао. Бразилец провел за «Спартак» всего пару десятков матчей, забил семь голов, четыре из которых — в Лиге чемпионов. И все помнят тот дубль «Арсеналу» на серо-зеленой траве «Лужников», который каждый год выводят на экраны телевизоров. Почти как «Иронию судьбы».
Вот и Ваноли за 16 матчей успел стать героем, возможно, лучшего финала Кубка России в новейшей истории. И это уже навсегда, хотя и очень странно. Но справедливость — явно не главная сила нашей жизни.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0