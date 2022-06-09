Ваноли покидает «Спартак», так и не став своим. Каким его запомнят болельщики красно-белых

«СЭ» провожает итальянца.

Время Паоло Ваноли в «Спартаке» оборвалось мгновенно. Как телефонный разговор в момент, когда говорящий заходит в лифт.

И вот «Спартак» остался на своем этаже, а Паоло шагнул в открытые двери кабины, которые через пару секунд закрылись. Он так и не стал тут своим. Болельщики много раз писали, что не чувствуют его тем, кто пришел в клуб надолго. Так и вышло. Человеческое чувство не обманешь.

Сразу после назначения Ваноли отвечал на вопросы журналистов и блогеров. В глаза бросилось, что Паоло зажат и сильно нервничает.

Очевидно, его предупредили, что первое появление на публике задаст тон всей работе. Можно наобещать кружева, а потом после каждой игры объяснять, почему они не получились. Олег Кононов в этом смысле грустный, но поучительный пример.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но со всех сторон в предупрежденном Ваноли все равно мелькала неуверенность. Как у любого человека, который что-то делает впервые. Поэтому и фразы получались банальными: «Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер и менталитет команды».

Он, кстати, повторял про менталитет после каждой неудачи. И с этим можно согласиться, но Паоло, кажется, где-то немного смещал акценты и забывал детали.

Например, так и не осознал утопичность Мозеса в качестве левого латераля, а еще чуть не подставил команду, когда за несколько минут до окончания финала БЕТСИТИ Кубка России убрал с поля всех пенальтистов. И если бы Фомин попал, то у «Спартака» на серию пенальти серьезных исполнителей почти не осталось бы. Но это штрих, который легко дополняется десятым местом по итогу чемпионата. Напомню, даже Витория с огромным лазаретом и усилением в лице Кофрие оставил команду на девятой строчке. Тоже очень плохо, но и условия разные.

Георгий Джикия и Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Правда, болельщики все равно могут сказать Ваноли спасибо. Кубок России уже не отнять, не выкинуть в утиль и не вырезать. До итальянца его со «Спартаком» никто не выигрывал бесконечные 19 лет. А он приехал и организовал блицкриг. По ходу суетился, нервничал, проигрывал и делал в среднем по 55 прыжков за игру, но все равно забрал трофей.

Что поделать? Он — реальная история красно-белого клуба. Я бы сравнил его с Маркао. Бразилец провел за «Спартак» всего пару десятков матчей, забил семь голов, четыре из которых — в Лиге чемпионов. И все помнят тот дубль «Арсеналу» на серо-зеленой траве «Лужников», который каждый год выводят на экраны телевизоров. Почти как «Иронию судьбы».

Вот и Ваноли за 16 матчей успел стать героем, возможно, лучшего финала Кубка России в новейшей истории. И это уже навсегда, хотя и очень странно. Но справедливость — явно не главная сила нашей жизни.