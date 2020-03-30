Малком признан лучшим игроком «Зенита» в марте
19:12
Форвард «Зенита» Малком признан лучшим игроком команды в марте, сообщается на официальном Twitter клуба.
Бразилец провел три матча в марте, в которых забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Уралом» (7:1).
В текущем сезоне Малком провел 5 матчей в РПЛ. Большую часть бразилец восстанавливался после травмы.
?? Выбор сделан! Малком — «G-Drive. Лучший игрок» марта!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/7lhseUzi5z— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 30, 2020
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