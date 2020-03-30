Малком признан лучшим игроком «Зенита» в марте

Форвард «Зенита» Малком признан лучшим игроком команды в марте, сообщается на официальном Twitter клуба.

Бразилец провел три матча в марте, в которых забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Уралом» (7:1).

В текущем сезоне Малком провел 5 матчей в РПЛ. Большую часть бразилец восстанавливался после травмы.