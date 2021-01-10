Хендрикс и тишина. Странный трансфер «Спартака»

Точка зрения Игоря Рабинера на приобретение опорника из ПСВ.

Мнение

А никто не думает, что восхваляемая многими тишина по трансферу Хендрикса — это из серии анекдота про неуловимого Джо? Почему неуловимого — потому что никому не нужен.

Вы реальную, мощную сделку на усиление втайне проведите, а не приобретение запасного ПСВ средних лет за 500 тысяч евро. Не выдающаяся заслуга — покупка стирального порошка в супермаркете без ажиотажа.

Если верите в чудеса — верьте, ваше право. Я не вижу для этого никаких оснований, и факт тишины, в спартаковском случае нечастый, не может подменить непонятных, на мой взгляд, мотивов самого трансфера.

Кто-то из коллег уже оговорился и назвал Йоррита Хендрикса — Джимми. Путаница с великим рокером красноречиво говорит о степени известности новичка «Спартака», резервиста даже в ПСВ и никуда не уехавшего к 25 годам из чемпионата Голландии — турнира, как раз заточенного на продажу всех худо-бедно талантливых игроков при первом серьезном предложении.

Конечно, пока мы судим об игроке сугубо теоретически, крест на нем ставить неправильно. А вдруг? Но это будет именно «вдруг». Потому что непонятно, чем может футболист с такими вводными, к тому же регрессирующий два последних сезона, именно усилить «Спартак» на постоянной основе. А иначе зачем нужен новый легионер?

Это же крайне сомнительная история, когда человек, выходивший в стартовом составе ПСВ всего в трех матчах этого сезона, переходит в «Спартак» при забитой под завязку лимитной восьмерке.

Да, берут за копейки (хотя 500 тысяч евро — это трансферная сумма, но еще есть агентские комиссионные и зарплата в разы выше, чем, например, у Наиля Умярова). Но нужны ли клубам РПЛ с претензией на приставку «топ» такие иностранцы? Провалившийся Деми Де Зеув на момент прихода котировался куда выше (вице-чемпион мира-2010), а Гус Тил — клиент того же агентства, что и Хендрикс, между прочим — гораздо перспективнее. Что не помогло обоим представителям Страны тюльпанов.

Мне вот гораздо интереснее наблюдать за прогрессом Умярова, который возможен только при более или менее регулярной игровой практике, чем видеть на его месте обыкновенного легионера, который не имеет никаких объективных данных, чтобы усилить команду. Хендриксы приходят и уходят, Умяровы же могут стать стержневыми людьми на годы. А брать Хендрикса, чтобы дополнительно мотивировать Умярова, — это вообще абсурд, потому что уже есть Роман Зобнин с Алексом Кралом. Даже если чех уедет в АПЛ, то заполнять освободившуюся легионерскую вакансию надо человеком или сильнее сегодня, или перспективнее завтра. Здесь — ни того, ни другого.

Поэтому пока отношусь к переходу Хендрикса в «Спартак» крайне настороженно. Буду рад ошибиться, но на данный момент судьба в «Спартаке» Де Зеува, Овусу-Абейе и Тила видится мне для него гораздо более реалистичной, чем триумф еще одного голландца — Квинси Промеса.

Вот кого действительно хотелось бы видеть в «Спартаке».