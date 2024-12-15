Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Как «Зенит» провернул великий трансфер Халка. Питерцы разыграли красивую комбинацию

В 2012 году «Зенит» купил Халка у «Порту» за 40 миллионов евро
Борис Елкин
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший футболист «Зенита» Халк
Халк.
Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
За ночь забрали и бразильца, и Витселя.

На сегодняшний день за «Зенит» выступает целая диаспора бразильцев, но были времена, когда футболистов из этой латиноамериканской страны в команде из Санкт-Петербурга не числилось вовсе. Первопроходцем стал легендарный Халк, который 3 сентября 2012 года одновременно с Акселем Витселем перебрался на берега Невы из чемпионата Португалии.

«СЭ» вспоминает, как «Зениту» удалось осуществить самый громкий трансфер в истории отечественного футбола.

Халк, Артем Дзюба, Роман Широков. Халк, Дзюба, Широков. 10 лучших трансферов «Зенита» в XXI веке

В Питере могли оказаться Кавани, Моутинью и Гамшик

Для начала вспомним контекст 2012 года. «Зенит» на тот момент не так давно выиграл Кубок УЕФА и рассчитывал на большее: когда у лидера полузащиты петербуржцев Игоря Денисова спрашивали, чего недостает его команде, чтобы претендовать на победу в Лиге чемпионов, этот вопрос не выглядел ироничным. Денисов честно отвечал, что «Зениту» нужно качественное усиление состава (сам Игорь тогда еще не знал, что именно оно приведет к его роковому разладу с родным клубом).

На Неве до сих пор ходит легенда о том, как Властимил Петржела потребовал купить ему Руда ван Нистелроя и Райана Гиггза. Тренер «Зенита» в 2012 году Лучано Спаллетти смотрел на жизнь более реалистично. Еще до того, как Халк действительно приехал в Петербург, итальянец подтверждал интерес клуба к нему и другим звездам: «Интерес к Халку и Нани? Это правдивые новости. Все будет зависеть от того, сколько они будут стоить. Разумеется, мы не можем платить чрезмерно большие деньги. Нам нравятся и Халк, и Нани. Нам нравится и Месси. Если вы хотите еще какое-то имя — Афеллай. Есть еще три имени, которые я вам не назову».

Бывшие футболисты «Зенита» Халк и Аксель Витсель
Халк и Аксель Витсель.
Фото Кристина Коровникова

По прошествии времени мы узнаем, что три других имени — это Эдинсон Кавани, Марек Гамшик и Жоау Моутинью. С ними «Зенит» по разным причинам договориться не смог: в частности, за Кавани «Наполи» выставил завышенный, по мнению россиян, ценник — 50 миллионов евро. Напомним, что и Халк, и Витсель стоили «Газпрому» ровно по 40 миллионов (по другой версии, за Халка заплатили 60).

То, что Халк обошелся лидеру российского футбола так дешево, стало, с одной стороны, большой удачей, а с другой — продемонстрировало, с каким мастерством петербуржцы могут вести переговоры. Еще в начале августа 2012-го президент «Порту» Пинту да Кошта бросался громкими заявлениями: «У футболиста есть прописанная в контракте сумма отступных. Чтобы купить Халка, клубу-покупателю нужно заплатить € 100 миллионов».

Халк в&nbsp;составе &laquo;Зенита&raquo;. Халк был великолепен — он отработал вложенные 60 миллионов евро. Посмотрите на его финты

В «Зените», в свою очередь, хладнокровно рассудили, что заплатят за новых звезд не более чем по 40 миллионов — на 10 больше, чем в свое время было отдано за Данни. Под занавес трансферного окна да Кошта еще трепыхался, иронизируя над тем, что дремучему клубу из России не нужен такой футболист, как Халк: «Не знаю, что планируют предпринять представители этого клуба, я ничего не смыслю в газе». Ровно тогда же — на дворе было 29 августа — он поклялся, что за сумму в 50 миллионов не продаст бразильца ни в «Зенит», ни в любое другое место.

Однако, как только трансферное окно в Европе закрылось, а «Порту» так и не расстался с Халком, да Коште пришлось посмотреть на жизнь более трезво. Португальцы привыкли продавать своих игроков на пике и искать им молодую поросль на замену — в рамках этой пищевой цепи живут все клубы примейры. Осознав, что через год или даже следующей зимой за Халка могут не предложить и 40, глава «дома драконов» решил разговаривать с «Зенитом» более предметно.

Бывшие футболисты «Зенита» Аксель Витсель и Халк
Аксель Витсель и Халк.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Зенит» играл на тоненького — мог остаться и без Халка, и без Витселя

Впрочем, дожать оба судьбоносных трансфера петербуржцам все равно помогла удача, а точнее — неугомонные португальские СМИ. Максим Митрофанов, занимавший в то время пост гендиректора «Зенита», рассказывал, что после срыва очередного раунда переговоров по Халку он полетел из Порту в Лиссабон — обсуждать Витселя. Там Митрофанова в компании президента «Бенфики» Луиша Виейры засняли фотографы, а в местной прессе тут же появились новости, что «Зенит» отказался от Халка и забирает Витселя.

«В этот же момент эти новости читает и директор «Порту» Антеру Энрике — и соглашается продать нам Халка за 40 миллионов евро. Мы подписываем договор с «Порту», после чего говорим Виейре, что Халк у нас, а значит, Витсель нам больше не нужен. При этом надо понимать важную вещь: «Бенфике» очень нужны были деньги», — вспоминал Митрофанов.

В итоге додавить «Бенфику» было уже делом техники: узнав, что главный конкурент продал Халка в Россию за 40 миллионов, «орлы» согласились за ту же сумму расстаться с Витселем. Надо признать: играл «Зенит» тем летом на тоненького. Никто не мешал «Челси» в последний день трансферного окна ударить по рукам с «Порту» — и тогда в Петербурге не оказалось бы ни бразильца, ни бельгийца.

Халк. «Некоторые русские завидовали, даже голы не отмечали». Халк — о карьере в «Зените»

Но сложилось все для сине-бело-голубых благополучно, и статус «Зенита» как важного игрока на европейском футбольном рынке только укрепился. Достаточно уточнить суммы: это сейчас в той же английской премьер-лиге любая дама может продать полено за 30-40 миллионов, и никто такой сделке не удивится. Зато в 2012-м лучший футболист АПЛ Робин ван Перси переходил из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» всего за 30,7 миллиона евро. «Зенит» в этой компании тяжеловесов выглядел оппонентом, с которым придется серьезно считаться.

Карьеры Халка и Витселя в Северной столице получатся одинаково успешными, а на бразильце «Зенит» еще и сможет «навариться»: летом 2016-го его продадут в Китай за большие деньги, чем брали — 56 миллионов. Не менее важным фактором успеха для петербуржцев станет то, что в будущем при переговорах с многочисленными талантами из Бразилии в их головах при слове «Зенит» неизменно будет всплывать слово «Халк».

Халк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Порту
Читайте также
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Нарышкин не обсуждал украинские удары по РФ и ответ «Орешником» с главой ЦРУ
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Папа, ты всегда предостерегал меня от легкомыслия, а я...» Суперталант российской молодежки в 22 года стал инвалидом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости