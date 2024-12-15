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Провел лучший сезон и пережил семейную трагедию. Что нужно знать о Весли, за которого «Краснодар» заплатит 10 миллионов

Вингер «Интернасьонала» Весли Рибейро близок к переходу в «Краснодар»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нападающий «Интернасьонала» Весли Рибейро может перейти в «Краснодар».
Фото Reuters
Рассказываем о бразильце, который может перейти в краснодарский клуб.

Трансферный спор

Сразу несколько бразильских источников сообщили о достижении договоренности о переходе в «Краснодар» 25-летнего вингера «Интернасьонала» Весли Рибейро. Имеется разве что небольшое расхождение в условиях трансфера, но разница между 9,5 и 10 миллионами евро непринципиальна. И в любом случае эта сумма значительно выше 7 миллионов, которые летом предлагал за проведшего самый яркий сезон в карьере футболиста «Бешикташ».

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Красные тогда ответили отказом — и не ошиблись, потому что им достанется только часть суммы, ведь половина прав на Весли принадлежит воспитавшему его «Палмейрасу». А еще есть интерес «Крузейро», который продал форварда после единственного и не самого успешного сезона. «Интер» просрочил несколько платежей, которые растянуты до августа 2027 года, и клубы спорят о суммах. «Крузейро» требует 7 миллионов реалов (1 евро — около 6 реалов). Красные настаивают на 2,8 миллиона и считают, что добрые отношения позволят решить вопрос, который сейчас рассматривает Национальная палата по разрешению споров.

И надо признать, что «Интер» не просто так ссылается на особые обстоятельства. В мае штат Риу-Гранди-ду-Сул столкнулся с разрушительным наводнением, которое стало самым сильным в Бразилии за последние 80 лет. Стихия ударила и по футболу, так как усложнилась логистика, а футбольному клубу из Порту-Алегри пришлось еще и вкладываться в ремонт двух тренировочных центров. «Интер» уже объявил, что закончит год с убытками, так что продажа Весли поможет поправить финансовое положение.

Весли Рибейро.
Фото Global Look Press

Из дублера в примы

Кстати, непростая ситуация с деньгами — одна из причин появления Весли в «Интере». Этот футболист — самый яркий пример бизнес-плана, о котором рассказывал президент клуба Алесандро Барселос. Согласно его стратегии, всегда должен быть план Б на случай продажи кого-то из основных игроков. Причем те, кто может потенциально заменить лидеров, должны соответствовать ключевым требованиям. Это невысокая стоимость трансфера и перспективы роста с последующей продажей на более выгодных условиях.

До перехода в «Интер» Весли был не последним футболистом, но никогда не играл столь ярко. У него были неплохие периоды в «Витории» из родного Салвадора, куда его на правах аренды отправили получать опыт в играх на профессиональном уровне в серии В. Временами вингер был полезен «Палмейрасу», где блистал в юношеских командах и обещал отдать жизнь, чтобы воспользоваться своим шансом после возвращения из «Витории». Но при сумасшедшей конкуренции в одном из лучших клубов Бразилии последних лет Весли никогда не считался твердым игроком стартового состава.

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При этом не всякому дано отыграть на таком уровне больше сотни матчей и заработать 28 результативных баллов. Один из самых ярких моментов того периода — победа в Кубке Бразилии-2020, где вингер открыл счет в первой финальной игре с «Гремио» (2:0) и был признан лучшим игроком матча. Это первый трофей Весли с «Палмейрасом», после чего к нему добавились два триумфа в Кубке Либертадорес, победа в чемпионате Бразилии, Суперкубки Южной Америки и Бразилии, а также пара титулов чемпиона Паулисты.

В «Крузейро» Весли чаще выходил в основе, но четыре гола в 29 матчах — не то, чего от него ждали. Зато в «Интере» в футболиста поверили, заплатив за его переход 2 миллиона евро. «Крузейро» он обошелся на миллион дороже, и такое расставание говорит о взаимном разочаровании. И вряд ли кто-то в тот момент мог предположить, что Весли, которого приглашали на роль дублера Вандерсона Масиэла, в итоге усадит бывшего игрока «Краснодара» на лавку! А сейчас, если верить информации Globo, в трансферной сделке будут учтены 1,5 миллиона евро, которые «Интер» все еще должен лидеру чемпионата России.

Весли Рибейро.
Фото Global Look Press

Секреты прогресса

Что изменилось в карьере Весли за сезон? На поверхности — резко возросшая результативность, вдвое перекрывшая лучшие личные показатели. На счету вингера 11 мячей в чемпионате Бразилии, а это всего на четыре меньше, чем у лучшего снайпера турнира — выступающего за «Коринтианс» экс-зенитовца Юри Алберто. Еще более впечатляюще выглядит то, что Весли стал самым результативным игроком «Интера» при наличии в составе форварда сборной Колумбии Борре и эквадорской легенды Эннера Валенсии.

И здесь ключевым фактором стало назначение на пост главного тренера Рожера Машадо, который поменял многое как в командной игре, так и в ролях футболистов на поле. «Я мог быть ближе к воротам и забивать больше голов. Я говорил, что математика проста, верно? Чем ближе вы к цели, тем больше у вас шансов. Рожер и его штаб мне очень помогают. Когда видишь их готовность поддержать, идеи привлекают. Будьте скромными и открытыми, чтобы усваивать информацию и работать», — говорил о своем прогрессе Весли.

Еще он отметил, как много времени главный тренер уделяет деталям. Некоторые матчи Рожер пересматривает по пять-шесть раз, а какие-то действия отрабатываются до автоматизма за счет многократного повторения. «Он дает мне схему расположения, как играть. Когда это происходит, вы понимаете, что вам нужно находиться в определенном месте. Он всегда укажет нам путь», — вдавался Весли в детали.

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Определенно, в «Интере» ему повезло с тренером. Только доверие само по себе ничего не гарантирует, а прогресс игрока — показатель наличия определенного таланта и, что даже более важно при смене чемпионата, обучаемости. Плюс — универсализм, ведь по ходу сезона, когда Весли пытались совместить с Вандерсоном, будущий краснодарец выходил на правом фланге. Можно предположить, что в этой роли его будет использовать и Мурад Мусаев, так как на профильном для Весли левом крыле атаки у черно-зеленых ярко играет Виктор Са.

И, само собой, нужно отметить характер вышедшего на новый уровень футболиста. Он должен помочь Весли пережить случившуюся в начале декабря семейную трагедию. Отец игрока погиб в автокатастрофе, о чем Весли узнал в раздевалке после матча с «Ботафого». Клуб тогда немедленно отменил все мероприятия и интервью. А как важна семья, форвард показал за две недели до случившегося, когда инсульт перенес отец его одноклубника Тиагу Майи. Забив гол «Брагантино», Весли прокричал в телекамеру: «Это для твоего папы, Тиагу!»

Трогательное видео, где Майя в больничной палате показывает отцу этот момент и тот счастливо улыбается, заставило рыдать от умиления всю Южную Америку. Поступок Весли многое говорит о его человеческих качествах. В футболе они тоже очень важны, и за них воздается, как и за труд. Погоня «Интера» за титулом с серией из 16 матчей без поражений принесла лишь пятое место из-за смазанного финиша. Может быть, у Весли лучше получится с «Краснодаром»?

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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