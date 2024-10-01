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1 октября, 23:00

ЦСКА не оставил шансов «Пари НН» в Кубке. Пьянич дебютировал и успел показать себя

«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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«Пари НН» проиграл ЦСКА в кубковом матче.
Фото ФК «Пари Нижний Новгород», соцсети
Нижегородцы попрощались с шансами выйти из группы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
01 окт, 20:45. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
ЦСКА

Армейцы прилетели в Нижний Новгород в прекрасном настроении. В выходные команда Марко Николича одержала уверенную победу над «Ахматом» (3:0) в чемпионате, позволив грозненцам лишь единожды пробить в створ ворот Акинфеева.

Как и ожидалось, во встрече FONBET Кубка России с «Пари НН» сербский тренер провел ротацию. С первых минут в составе красно-синих появились лишь два футболиста, задействованных в старте в субботнем поединке — Виллиан Роша и Мойзес. Место в воротах занял Тороп, также игровое время получили Агапов, Глебов и Лукин. Звездный новичок Миралем Пьянич впервые попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

«Пари НН» свой последний матч провел в пятницу, обыграв «Оренбург» (2:1), поэтому у Саши Илича было больше времени на подготовку. Ситуация в Кубке у нижегородцев печальная — 1 очко и последнее место в группе. Чтобы подняться на третью строчку и продолжить борьбу в турнире, им нужна была победа над ЦСКА в основное время.

Первый тайм не получился богатым на события. Армейцы владели территориальным преимуществом, но редко доходили до чужих ворот. Нижегородцы при обороне выстраивались в три четкие линии, оставляя впереди лишь Зе Турбо, поэтому вскрыть их было непросто.

Самый опасный момент сотворил Бистрович, зарядивший в перекладину после сольного прохода Мойзеса и передачи Гайича. Бразилец доставлял довольно много проблем «Пари НН», раз за разом подключаясь к атакам по левому флангу.

У хозяев активен был Карапузов. Владислав мог забить в самом начале встречи, но пробил точно в Торопа. Хороший шанс отличиться имел и Ермаков, но Никита не попал в створ с линии вратарской.

Камеры то и дело выхватывали двух сербских тренеров, которые прекрасно знакомы друг другу по «Партизану». Илич в традиционной для себя манере частенько стоял спиной к полю, эмоционально обсуждая игровые перипетии со своими помощниками. Николич много подсказывал Агапову и Глебову и взорвался лишь один раз, когда главный арбитр Сергей Цыганок не назначил 11-метровый удар после падения Мусаева в штрафной площади. Стоит отметить, что контакт там был обоюдный — нападающий и сам хватал за футболку своего оппонента.

Сразу же после перерыва ЦСКА прижал «Пари НН» к собственным воротам и забил быстрый гол. Точным дальним ударом отметился Бистрович, а Койта отдал ему передачу — это первое результативное действие малийца за московский клуб.

Меньше чем через 15 минут армейцы удвоили преимущество. 18-летний Глебов на скорости вылетел на рандеву с Лукьяновым и успел проткнуть мяч в сетку.

После этого операторы показали Акинфеева, который сидел на скамейке запасных, пытаясь замаскировать улыбку. Ветеран был явно доволен происходящим.

Илич сделал пять замен, но они не спасли ситуацию. К тому же здорово на ленточке действовал Тороп, отразивший несколько опасных ударов.

Николич также произвел корректировки. Главная из них — выход Миралема Пьянича. Босниец дебютировал, получив примерно 10 игровых минут. За это время он успел разогнать пару атак и хлестко пробил по воротам с линии штрафной, убрав на замахе Мухина. Больше 34-летний хавбек ничем не запомнился. Но сегодня никто и не ждал от него свершений. Ему еще требуется время на адаптацию.

ЦСКА довел дело до победы и вышел на первое промежуточное место в группе, набрав 11 очков. «Пари НН» попрощался с Кубком. Теперь Илич может сосредоточиться на сохранении прописки в РПЛ.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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