«Спартак» победит «Ростов», а «Динамо» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
«Акрон» — «Пари НН»
Алексей Попов — 1:1. Нас ждет матч двух команды, которые борются за выживание. Поставлю на ничью.
Александр Добровинский — 2:1. «Акрон» с Дзюбой у себя должен обыгрывать «Пари НН», конкурента по турнирной таблице.
«Зенит» — «Оренбург»
Алексей Попов — 4:0. Не вижу такого сценария, чтобы «Зенит» не набрал три очка.
Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» — фаворит в этой встрече. У него не должно быть проблем с «Оренбургом».
«Спартак» — «Ростов»
Алексей Попов — 2:2. Карпин обычно хорошо играет со «Спартаком». Поставлю на результативную ничью.
Александр Добровинский — 1:0. «Спартак» должен обыгрывать «Ростов» Карпина. У красно-белых хорошее настроение после кубкового дерби с «Динамо».
Алексей Попов — 1:1. «Рубин» пока не так хорош в чемпионате, теряет много очков. А «Ахмату» эти очки очень нужны.
Александр Добровинский — 1:1. Жду боевую ничью в Казани. Обе команды с хорошим составом, но имеют проблемы в игре.
«Факел» — «Динамо» Мх
Алексей Попов — 0:0. Команды не очень много забивают. Думаю, что тенденция сохранится.
Александр Добровинский — 0:0. Матч за шесть очков. Будет минимум ошибок и отсутствие голов.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Алексей Попов — 2:1. «Локомотив» отлично играл на старте сезона, лидирует в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело в Москве.
Александр Добровинский — 3:0. Жду разгромной победы «Локомотива», который отлично начал сезон.
«Краснодар» — «Химки»
Алексей Попов — 3:0. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Зенит». Он явно не собирается уступать очки «Химкам».
Александр Добровинский — 2:0. «Краснодар» отлично играет у себя дома. Жду его победу над «Химками».
«Динамо» — ЦСКА
Алексей Попов — 2:1. У Николича пока не получаются игры с топ-клубами в РПЛ. И «Динамо» исторически неудобный соперник для ЦСКА.
Александр Добровинский — 2:1. Мне как болельщику «Динамо» очень хочется увидеть победу команды в дерби.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1