«Спартак» победит «Ростов», а «Динамо» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский.

Алексей Попов — 1:1. Нас ждет матч двух команды, которые борются за выживание. Поставлю на ничью.

Александр Добровинский — 2:1. «Акрон» с Дзюбой у себя должен обыгрывать «Пари НН», конкурента по турнирной таблице.

Алексей Попов — 4:0. Не вижу такого сценария, чтобы «Зенит» не набрал три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» — фаворит в этой встрече. У него не должно быть проблем с «Оренбургом».

Алексей Попов — 2:2. Карпин обычно хорошо играет со «Спартаком». Поставлю на результативную ничью.

Александр Добровинский — 1:0. «Спартак» должен обыгрывать «Ростов» Карпина. У красно-белых хорошее настроение после кубкового дерби с «Динамо».

«Рубин» — «Ахмат»

Алексей Попов — 1:1. «Рубин» пока не так хорош в чемпионате, теряет много очков. А «Ахмату» эти очки очень нужны.

Александр Добровинский — 1:1. Жду боевую ничью в Казани. Обе команды с хорошим составом, но имеют проблемы в игре.

Алексей Попов — 0:0. Команды не очень много забивают. Думаю, что тенденция сохранится.

Александр Добровинский — 0:0. Матч за шесть очков. Будет минимум ошибок и отсутствие голов.

Алексей Попов — 2:1. «Локомотив» отлично играл на старте сезона, лидирует в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело в Москве.

Александр Добровинский — 3:0. Жду разгромной победы «Локомотива», который отлично начал сезон.

Алексей Попов — 3:0. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Зенит». Он явно не собирается уступать очки «Химкам».

Александр Добровинский — 2:0. «Краснодар» отлично играет у себя дома. Жду его победу над «Химками».

Алексей Попов — 2:1. У Николича пока не получаются игры с топ-клубами в РПЛ. И «Динамо» исторически неудобный соперник для ЦСКА.

Александр Добровинский — 2:1. Мне как болельщику «Динамо» очень хочется увидеть победу команды в дерби.