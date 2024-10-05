Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Ростов», а «Динамо» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Экс-игрок «Рубина» Попов дал прогноз на матчи 11-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский.

«Акрон» — «Пари НН»

Алексей Попов — 1:1. Нас ждет матч двух команды, которые борются за выживание. Поставлю на ничью.

Александр Добровинский — 2:1. «Акрон» с Дзюбой у себя должен обыгрывать «Пари НН», конкурента по турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Пари НН

«Зенит» — «Оренбург»

Алексей Попов — 4:0. Не вижу такого сценария, чтобы «Зенит» не набрал три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» — фаворит в этой встрече. У него не должно быть проблем с «Оренбургом».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

«Спартак» — «Ростов»

Алексей Попов — 2:2. Карпин обычно хорошо играет со «Спартаком». Поставлю на результативную ничью.

Александр Добровинский — 1:0. «Спартак» должен обыгрывать «Ростов» Карпина. У красно-белых хорошее настроение после кубкового дерби с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

«Рубин» — «Ахмат»

Алексей Попов — 1:1. «Рубин» пока не так хорош в чемпионате, теряет много очков. А «Ахмату» эти очки очень нужны.

Александр Добровинский — 1:1. Жду боевую ничью в Казани. Обе команды с хорошим составом, но имеют проблемы в игре.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

«Факел» — «Динамо» Мх

Алексей Попов — 0:0. Команды не очень много забивают. Думаю, что тенденция сохранится.

Александр Добровинский — 0:0. Матч за шесть очков. Будет минимум ошибок и отсутствие голов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Алексей Попов — 2:1. «Локомотив» отлично играл на старте сезона, лидирует в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело в Москве.

Александр Добровинский — 3:0. Жду разгромной победы «Локомотива», который отлично начал сезон.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Краснодар» — «Химки»

Алексей Попов — 3:0. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Зенит». Он явно не собирается уступать очки «Химкам».

Александр Добровинский — 2:0. «Краснодар» отлично играет у себя дома. Жду его победу над «Химками».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки

«Динамо» — ЦСКА

Алексей Попов — 2:1. У Николича пока не получаются игры с топ-клубами в РПЛ. И «Динамо» исторически неудобный соперник для ЦСКА.

Александр Добровинский — 2:1. Мне как болельщику «Динамо» очень хочется увидеть победу команды в дерби.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» — «Оренбург». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Ещенко: «Удивлюсь ли я, если «Ростов» победит «Спартак»? Пусть сначала победит»
«Наша задача — не наказать арбитров, а минимизировать ошибки». Каманцев — о последних судейских решениях
«Динамо» реализовало около 16 тысяч билетов на дерби с ЦСКА
Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости