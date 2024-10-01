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Пять из пяти! «Локомотив» идеален и в Кубке, Пиняев сделал разницу

«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев забивает второй гол в ворота «Оренбурга» (2:1).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очередная победа железнодорожников.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
01 окт, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Оренбург

«Локомотив» и «Оренбург» — как два полюса. Что в чемпионате, что в FONBET Кубке России, где железнодорожники решили стратегическую задачу выхода в плей-офф и выиграли все четыре матча, а уральцы не набрали ни одного очка. Зачастую такие расклады — шанс для аутсайдера, только это был не тот случай. Команда Давида Деограсии вроде бы даже начала активнее, но что ты сделаешь с каким-то сумасшедшим куражом «Локо»?! На этот вопрос не знает ответа большая часть РПЛ. Причем данное состояние не зависит от турниров и сочетаний игроков.

Да и возможности для типичной для группового раунда ротации у соперников не сравнить. Когда можно в не имеющем серьезного турнирного значения матче выставить на фланге связку Тикнизяна и Пиняева — остается по-хорошему позавидовать Михаилу Галактионову. Да и справа у хозяев все было в полном порядке, и как раз там родился маленький футбольный шедевр за авторством Севикяна. После длинного паса Ненахова, арендованный у «Ференцвароша» вингер ложным движением красиво развернул защитника, дотащил мяч до штрафной и от линии поля шведкой выдал изумительную передачу в район 11-метровой расстрелявшему ворота Пиняеву.

Чтобы увидеть эту красоту в реальном времени — стоило прийти на стадион или включить трансляцию. Да и в целом игра смотрелась, хотя с голами — по меркам нынешнего «Локо» — какое-то время наблюдались сложности. Словно капитанская повязка перегрузила ответственностью Сулейманова. С другой стороны, приучивший к кубковой результативности форвард очень полезно играл на команду. Сразу после перерыва создал убойный момент для промахнувшегося Севикяна, а вторая голевая атака началась с того, что Сулейманов зацепился за вертикальный пас к штрафной. Дальше все сделал Пиняев, который накоротке обыгрался с Салтыковым и, отправив мяч в сетку с острого угла, имел полное право под овацию покинуть поле с чувством выполненного долга.

Правда, при комфортном счете хозяева на ровном месте придумали себе проблемы. Точнее, это сделал отдавший в центре поля авантюрный пас пяткой Карпукас. Этого оказалось достаточно, чтобы находившуюся при смерти интригу совместными усилиями реанимировали три оренбуржских джокера — Коваленко, Куэро и Сахархизан. Игра на какое-то время как минимум подровнялась. Тем более, в концовке без Пиняева, Севикяна и Сулейманова у железнодорожников резко сократилось число игроков, которые делали разницу в созидании.

Однако забить еще раз на волне успеха у «Оренбурга» не получилось, хотя при подачах угловых шансы у Куэро было отменные. Но в первом случае мяч от головы форварда полетел в сторону от ворот, а в добавленное арбитром время эквадорец не смог нанести удар в падении, хотя достаточно было даже самого легкого касания. В итоге от Куэро досталось Митрюшкину, для которого этот момент оказался самым неприятным в этой игре.

В Кубке «Локо» идеален — пять побед из пяти возможных! А «Оренбург» уже в среду может потерять все шансы на продолжение борьбы, если «Химки» наберут очки в домашней игре с «Ростовом».

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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