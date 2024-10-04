«Двинулся камень в почках, были колики». Александра Мостового экстренно госпитализировали
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что в среду, 2 октября, был экстренно госпитализирован.
Что произошло
Экс-футболисту сделали операцию по удалению камней в почках.
«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».
Весной Мостовой жаловался на старые травмы
В апреле 2023-го Александр проходил плановое лечение. Тогда он рассказывал, что у него болят позвоночник и спина.
«Эти травмы постоянно меня тревожат. Я вынужден раз в полгода ложиться в больницу. Кто-то желает мне скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного», — признавался Мостовой в интервью Sport24.
О чем на днях говорил Александр
Ранее 56-летний Мостовой рассказывал, что должен пройти стажировку в «Спартаке» во время октябрьской паузы на матчи национальных команд.
Главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Александр не будет принимать участия в тренировках.
«У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — отметил серб в интервью «Матч ТВ».
В ответ на это Мостовой в разговоре с «СЭ» задался вопросом, зачем Станковича спрашивали о нем.
«Меня если бы о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде. Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды», — рассказал он «СЭ».
Также известный футболист высказывался о готовности возглавить «Оренбург» после увольнения Давида Деограсии.
«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — сказал Мостовой «РБ Спорт».
56-летний Александр Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии и двукратным победителем Кубка Интертото. Он завершил карьеру в 2005 году. Сейчас Александр проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1