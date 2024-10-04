«Двинулся камень в почках, были колики». Александра Мостового экстренно госпитализировали

Ближайшие выходные он проведет в больнице.

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что в среду, 2 октября, был экстренно госпитализирован.

Что произошло

Экс-футболисту сделали операцию по удалению камней в почках.

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Весной Мостовой жаловался на старые травмы

В апреле 2023-го Александр проходил плановое лечение. Тогда он рассказывал, что у него болят позвоночник и спина.

«Эти травмы постоянно меня тревожат. Я вынужден раз в полгода ложиться в больницу. Кто-то желает мне скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного», — признавался Мостовой в интервью Sport24.

О чем на днях говорил Александр

Ранее 56-летний Мостовой рассказывал, что должен пройти стажировку в «Спартаке» во время октябрьской паузы на матчи национальных команд.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Александр не будет принимать участия в тренировках.

«У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — отметил серб в интервью «Матч ТВ».

В ответ на это Мостовой в разговоре с «СЭ» задался вопросом, зачем Станковича спрашивали о нем.

«Меня если бы о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде. Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды», — рассказал он «СЭ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Также известный футболист высказывался о готовности возглавить «Оренбург» после увольнения Давида Деограсии.

«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

56-летний Александр Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии и двукратным победителем Кубка Интертото. Он завершил карьеру в 2005 году. Сейчас Александр проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза.