«Хочется посмотреть на нервяк «Зенита», если он потеряет очки с «Динамо». Червиченко — о шансах «Спартака» на золото
— «Спартак» — красно-белая машина?
— Cегодня команда Абаскаля выглядела очень убедительно. Победа на классе. Красно-белые разорвали «Рубин» в одну калитку. Понравилось, что, когда казанцы перехватили инициативу, пытались давить, москвичи довольно спокойно отбились и довели дело до положительного результата. Но я бы пока не впадал в эйфорию.
— Почему?
— Надо понимать, кого в первых трех турах обыграл «Спартак». Все-таки на данный момент «Оренбург», «Балтика» и «Рубин» на троих набрали всего три очка («Балтика» проведет свой матч 3-го тура против «Факела» в воскресенье. — Прим. «СЭ»).
— Бонгонда — зверюга? С ним «Спартак» попал, как говорится, на все деньги?
— Считаю, он уже стал окупать свой трансфер. Если до зимней паузы будет играть так же, то этот переход себя оправдает. Единственное — смущает меня одно наблюдение.
— Какое же?
— Специально второй матч подряд слежу за ним и вот к какому выводу прихожу. Бонгонда забивает и потом как-то пропадает из командной игры. Эпизодически только себя проявляет, но по большому счету уходит в тень. Сегодня открыл счет, а потом лишь три-четыре раза вспыхнул, и все... Это немного смущает. В первые полчаса всех рвал как терминатор, своего добился. А потом затих. Как будто живет по принципу: мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Как-то так пока. Вот если бы он весь матч проводил, как первые полчаса, то уже сейчас можно было считать трансфер просто отличным! Хотя в целом все пока выглядит довольно неплохо. За последнее время это, наверное, самый яркий новичок «Спартака», который с ходу начал давать результат.
— Не все поняли покупку Медины за 7 миллионов евро. Парагваец сегодня ответил критикам, забив переломный гол через 40 секунд после появления на поле?
— Вот тут я был бы осторожнее в оценках. На его месте игрок и должен замыкать такую отличную передачу. Но кроме этого эпизода он мне ничем не запомнился. Если Бонгонда уже оправдывает вложенные в него деньги, то Медине еще предстоит это сделать. Попасть с пяти метров в ворота — не такая большая заслуга. А потом парагваец как-то выпал. Я нечасто слышал его фамилию.
— Андрей Тихонов признал лучшим игроком матча Александра Соболева, который отдал две шикарные голевые передачи. Все справедливо?
— Ну... У каждого свое мнение, свои критерии. Но сегодня стоит признать: Соболев сыграл неплохо. Два голевых паса. Была еще остроумная передача пяткой. И в принципе Александр не спорил с судьями, не давал волю эмоциям. Видимо, до парня дошло, что нужно думать только о футболе. Исключительно о своей игре. Пока все позитивно.
— Если «Зенит» не найдет полноценную замену Малкому, а Вендел все-таки уедет или останется, но будет хандрить, «Спартак» на сегодняшний день можно назвать главным претендентом на золото?
— В этом вопросе-утверждении присутствуют эмоции. Будет очень интересно посмотреть завтрашний матч в Питере. Сможет ли «Динамо» отобрать очки у у команды Семака? Если бело-голубые, допустим, сыграют даже вничью, отрыв «Спартака» от сине-бело-голубых составит уже четыре очка. Представляете, какой нервяк начнется в «Зените»? (Смеется.) Да уж, интересный сюжет, согласитесь? Очень хочется на это посмотреть. Но нужно понимать, что у «Зенита» и без Малкома очень добротная команда. И я вернул бы вас к началу нашего разговора.
— Это вы о чем?
— О соперниках, которых обыграл «Спартак». Тот же «Краснодар», который также набрал сейчас 9 очков, хотя бы в гостях победил «Динамо». У команды Абаскаля пока таких противников не было. Поэтому все же рановато говорить о перспективах на золотые медали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0