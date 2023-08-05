Интервью экс-президента красно-белых Андрея Червиченко после победы над «Рубином».

— «Спартак» — красно-белая машина?

— Cегодня команда Абаскаля выглядела очень убедительно. Победа на классе. Красно-белые разорвали «Рубин» в одну калитку. Понравилось, что, когда казанцы перехватили инициативу, пытались давить, москвичи довольно спокойно отбились и довели дело до положительного результата. Но я бы пока не впадал в эйфорию.

— Почему?

— Надо понимать, кого в первых трех турах обыграл «Спартак». Все-таки на данный момент «Оренбург», «Балтика» и «Рубин» на троих набрали всего три очка («Балтика» проведет свой матч 3-го тура против «Факела» в воскресенье. — Прим. «СЭ»).

— Бонгонда — зверюга? С ним «Спартак» попал, как говорится, на все деньги?

— Считаю, он уже стал окупать свой трансфер. Если до зимней паузы будет играть так же, то этот переход себя оправдает. Единственное — смущает меня одно наблюдение.

— Какое же?

— Специально второй матч подряд слежу за ним и вот к какому выводу прихожу. Бонгонда забивает и потом как-то пропадает из командной игры. Эпизодически только себя проявляет, но по большому счету уходит в тень. Сегодня открыл счет, а потом лишь три-четыре раза вспыхнул, и все... Это немного смущает. В первые полчаса всех рвал как терминатор, своего добился. А потом затих. Как будто живет по принципу: мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Как-то так пока. Вот если бы он весь матч проводил, как первые полчаса, то уже сейчас можно было считать трансфер просто отличным! Хотя в целом все пока выглядит довольно неплохо. За последнее время это, наверное, самый яркий новичок «Спартака», который с ходу начал давать результат.

— Не все поняли покупку Медины за 7 миллионов евро. Парагваец сегодня ответил критикам, забив переломный гол через 40 секунд после появления на поле?

— Вот тут я был бы осторожнее в оценках. На его месте игрок и должен замыкать такую отличную передачу. Но кроме этого эпизода он мне ничем не запомнился. Если Бонгонда уже оправдывает вложенные в него деньги, то Медине еще предстоит это сделать. Попасть с пяти метров в ворота — не такая большая заслуга. А потом парагваец как-то выпал. Я нечасто слышал его фамилию.

— Андрей Тихонов признал лучшим игроком матча Александра Соболева, который отдал две шикарные голевые передачи. Все справедливо?

— Ну... У каждого свое мнение, свои критерии. Но сегодня стоит признать: Соболев сыграл неплохо. Два голевых паса. Была еще остроумная передача пяткой. И в принципе Александр не спорил с судьями, не давал волю эмоциям. Видимо, до парня дошло, что нужно думать только о футболе. Исключительно о своей игре. Пока все позитивно.

— Если «Зенит» не найдет полноценную замену Малкому, а Вендел все-таки уедет или останется, но будет хандрить, «Спартак» на сегодняшний день можно назвать главным претендентом на золото?

— В этом вопросе-утверждении присутствуют эмоции. Будет очень интересно посмотреть завтрашний матч в Питере. Сможет ли «Динамо» отобрать очки у у команды Семака? Если бело-голубые, допустим, сыграют даже вничью, отрыв «Спартака» от сине-бело-голубых составит уже четыре очка. Представляете, какой нервяк начнется в «Зените»? (Смеется.) Да уж, интересный сюжет, согласитесь? Очень хочется на это посмотреть. Но нужно понимать, что у «Зенита» и без Малкома очень добротная команда. И я вернул бы вас к началу нашего разговора.

— Это вы о чем?

— О соперниках, которых обыграл «Спартак». Тот же «Краснодар», который также набрал сейчас 9 очков, хотя бы в гостях победил «Динамо». У команды Абаскаля пока таких противников не было. Поэтому все же рановато говорить о перспективах на золотые медали.