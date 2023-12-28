Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Спартак» переименует стадион в «Лукойл Арену». Сколько на нейминге зарабатывают в России и Европе?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стадионы «Спартака» и «Манчестер Сити».
Фото Reuters, «СЭ»
Рекордная сделка у «Барселоны».

Стадион «Спартака» теперь называется «Лукойл Арена». Официально о смене названия еще не сообщали, но, по данным «РБ Спорт», с 1 января 2024 года дом красно-белых будет именоваться так. Таким образом завершилась почти 11-летняя история «Открытие Арены», названной в результате сотрудничества клуба и одноименного банка. Сделка справедливо считается одним из самых успешных неймингов в истории российского футбола — но были и другие.

В РПЛ осталось 8 стадионов с оригинальным названием

О том, чтобы новая арена «Спартака» носила название банка «Открытие», стороны договорились в 2013 году. Первый контракт был заключен на 6 лет и приносил красно-белым около 3 миллионов евро ежегодно — на тот момент невиданный для российского футбола пример партнерства. Вероятно, банкиров все устраивало, поэтому в 2019 году соглашение продлили еще на 4 года, правда, не уточняя суммы.

Сколько «Спартак» будет получать по договору с «Лукойлом» — неизвестно. Компания в августе 2022 года приобрела клуб вместе со стадионом, поэтому не исключено, что название изменилось в рамках сотрудничества. И вот это, в отличие от предыдущего договора с частной организацией, уже распространенная для России история.

Например, один из главных соперников «Спартака» и многократный чемпион России — питерский «Зенит» — живет по такой схеме уже много лет. С момента получения стадиона в собственность клуба (сроком на 49 лет) «Санкт-Петербург» называется «Газпром Арена» в честь компании-владельца. По данным издания «Деловой Петербург», сделка приносит «Зениту» до 5 миллионов долларов ежегодно — больше, чем «Спартак» получал от «Открытия».

ТВ-оператор на&nbsp;матче английской премьер-лиги. Рекорды АПЛ, рост ла лиги, «смерть Италии» — что с ТВ-контрактами в Европе? И какое место на этом рынке у России

У столичных топов похожая ситуация. ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» тоже «продали» права на нейминг, но покупатели — владельцы клубов. Так, стадион армейцев называется «ВЭБ Арена» (ВЭБ.РФ — госкорпорация, основной владелец ЦСКА, строила и владеет ареной красно-синих); стадион «Динамо» — «ВТБ Арена» (ВТБ — банк, основной владелец бело-голубых и их стадиона); а у «Локомотива» — «РЖД Арена» (РЖД — владелец клуба и стадиона).

Среди всех команд денежные подробности раскрыли только в «Динамо» — за нейминг бело-голубые получили от ВТБ 2,4 миллиарда рублей с сентября 2018-го по июль 2022 года. Арена по-прежнему носит старое название, так что, по всей видимости, договор был продлен, однако условия неизвестны.

«ВТБ Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А какая ситуация за пределами Москвы и Петербурга? Там тоже есть клубы, получающие деньги за нейминг. Например, казанский «Рубин», чей стадион уже несколько лет называется «Ак Барс Арена». В 2019 году казанцы и местный банк заключили соглашение на 3 года — условия не разглашались, но местные СМИ оценили прибыль клуба в 100-150 миллионов рублей. В 2022 году срок договора истек, о его переподписании или продлении не сообщалось, однако стадион до сих пор носит название банка.

Аналогичная ситуация с «Крыльями Советов» — их «Самара Арена» в 2021 году была переименована в «Солидарность Арену» минимум до 2025-го; правда, об условиях не сообщали. Согласно контракту, рассказать о них можно будет минимум в 2028 году.

Болельщица на&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo;. Все о посещаемости РПЛ: кто лидирует, кто сбавил, есть ли рост за год при Fan ID

Самая свежая реализация прав на название стадиона — в Калининграде. Местная «Балтика» начала сотрудничать с госкорпорацией «Ростех», в результате стадион команды теперь называется «Ростех Арена». Сумма и длительность сделки не раскрываются, но, судя по всему, компания будет полностью покрывать стоимость эксплуатация стадиона — порядка 200 миллионов рублей в год.

На данный момент в РПЛ осталось несколько стадионов без спонсорских названий — «Ростов Арена», «Краснодар», «Фишт», «Нижний Новгород», «Ахмат Арена», «Екатеринбург Арена», Центральный стадион профсоюзов и «Газовик». Немало, но динамика вроде приятная — можно ожидать, что через несколько лет названия стадионов всех элитных клубов так или иначе будут проданы.

А как в Европе?

В Европе практика продажи названий арен известна уже давно и приносит клубам немалый доход. Самая известная сделка последних лет — договор «Барселоны» и стримингового музыкального сервиса Spotify, по которому каталонцы заработают 275 миллионов евро за 4 года. Правда, название «Spotify Камп Ноу» арена «Барселоны» получит нескоро — пока она еще в процессе строительства, но закончена будет ориентировочно в сезоне-2024/25.

До блауграны самый дорогой нейминг был у «Манчестер Сити». Компания Etihad еще в 2011 году заключила с горожанами 10-летний контракт на сумасшедшие 460 миллионов евро. Сделку критиковали все, «Сити» даже прилетало за нарушение финансового фейр-плей. По срокам контракт истек, о новом не сообщалось, но команда Гвардиолы по-прежнему играет на «Этихаде». Вероятно, договор продлили, и вряд ли на худших условиях.

Вот так выглядит &laquo;Камп Ноу&raquo; в&nbsp;середине августа 2023 года. Легендарный «Камп Ноу» сносят: что происходит со стадионом «Барселоны»

«Наверное, мы заключили плохую сделку», — так в 2011 году Арсен Венгер отозвался о соглашении «Сити». Его можно понять — долгое время именно «Арсенал» был в топе английских команд по доходу от нейминга. Канониры еще в 2004 году подписали длительный контракт, по которому получали около 4,5 миллиона евро в год за название «Эмирейтс». Контракт «Сити» оказался в 10 раз больше. Не так давно над этим нюансом поработали. Больше горожан «Арсенал» зарабатывать не стал, но в сумме вырос до 16,5 миллиона евро в год.

В Мюнхене тоже недавно обновили аналогичную графу дохода — с 2005 года стадион «Баварии» называется «Allianz Арена» в честь местной страховой фирмы. Контракт, как и у «Арсенала», был длительным, и со временем сумма 6 миллионов евро увеличилась вдвое. До 2033 года немцы будут получать по 12 миллионов.

Стадион «Эмирейтс».
Фото Global Look Press

Но вернемся в Испанию, где помимо «Барселоны» хороших результатов достигли топ-менеджеры «Атлетико». В уходящем году у мадридцев закончилось соглашение с компанией Wanda, и в клубе оперативно нашли замену — агентство недвижимости Сivitas.

Что касается других стран Европы, то примечательно, что в топ самых дорогих неймингов в Европе вошли два турецких клуба. «Фенербахче» в 2015 году заключил договор с производителем печенья и крекеров Ulker — он будет действовать еще два года. А «Бешикташ» работал с оператором Vodafone, но срок истекает совсем скоро. По слухам, спонсировать черно-белых с 2024 года хотел «Газпром», но вмешалась политика. Теперь же «Бешиташ» якобы сдружился с Emirates и, по неофициальным данным, будет получать по 9 миллионов евро в год.

Судя по всему, в будущем нейминг стадионов в Европе будет распространяться еще сильнее. Все больше клубов стремится заработать на имени стадиона, и часто такие партнерства перерастают в долгосрочное сотрудничество. Это выгодная практика — надо перенимать ее как можно скорее.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
3
57
Читайте также
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: «Реалу» интересны защитники «Зенита», Хлусевич может уехать в Португалию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости