«Спартак» — дело молодых. Идея понятна, результат — нет. Мнение Егорова
Новый год «Спартак» начнет с новым спортивным директором — 32-летним Томашем Амаралом из Португалии. Решение это интересное хотя бы потому, что мы — ну хорошо, лично я — начинаем улавливать идею. Попробуем ее сформулировать через вопросы самим себе.
Кто сейчас генеральный директор? 46-летний Олег Малышев, который за 18 лет карьеры в российских отделениях крупнейших консалтинговых компаний мира дошел до топ-менеджмента. Прогрессивный, но уже опытный управленец, Малышев был связан с нашим футболом, но не напрямую: исследовал, участвовал в разработке стратегий развития РПЛ.
Кто стал спортивным директором? Томаш Амарал. В 19-летнем возрасте устроился помощником тренера клуба низшего дивизиона Португалии, работал в детских командах средних клубов примеры, попал в скаутский отдел и за 10 лет, пройдя путь от самых низов, сделал умопомрачительную карьеру, поработав в Испании и став главным скаутом «Бенфики» — мирового лидера по трансферному балансу, если сравнивать затраты на покупки и прибыль от продаж.
Кто все еще главный тренер? Гильермо Абаскаль, который прошел академии «Барсы» и «Севильи», заканчивает с футболом и целенаправленно учится на тренера, после чего получает приглашение от академии родного клуба. За 13 лет где-то благодаря трудолюбию, где-то благодаря удаче и увольнениям тренеров, помощником которых он был, Абаскаль в юном для этой профессии возрасте доходит до поста главного тренера достаточно именитых клубов — «Базеля» и «Спартака».
Так в чем идея? Да в том, что «Спартак» — дело молодых. Основные структурные должности в клубе теперь занимают вундеркинды, успешные карьеристы и невероятно честолюбивые товарищи. К своим годам каждый из них достиг поразительного успеха, каждый ревностно относится к репутации и каждый же хочет закрепиться в новой должности — гендиректора, спортдиректора или главного тренера — и забраться еще выше.
В общей точке этой системы как будто бы нет места сиюминутному обогащению, быстрому исчерпанию ресурсов и другим вариантам порочащей деятельности. Зато должна быть заряженность на успех, независимость, современность и задор. В таком случае что-то общее в «Спартаке» к концу 2024 года мы все-таки можем вынести за скобки. И неважно, кто на каком языке говорит и у кого откуда жена.
Другой вопрос, что плюс-минус каждый из нашей тройки к нынешней должности шел: учился, доказывал, обгонял конкурентов, менял топ-менеджеров, главных тренеров, главных скаутов. Но для достижения результата в «Спартаке» необходимо раствориться друг в друге, стать единым целым — по-взрослому, без заскоков, обид, попытки выделиться на фоне остальных и подстройки жизни клуба под себя любимого. И с этим, как кажется, были и будут проблемы. Но критиковать молодых заранее не будем. Ведь сейчас очень интересно, получится ли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5