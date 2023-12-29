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Сегодня, 15:30

«Спартак» — дело молодых. Идея понятна, результат — нет. Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Томаш Амарал и Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал и Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
Колумнист «СЭ» — о назначении нового спортивного директора Томаша Амарала.

Новый год «Спартак» начнет с новым спортивным директором — 32-летним Томашем Амаралом из Португалии. Решение это интересное хотя бы потому, что мы — ну хорошо, лично я — начинаем улавливать идею. Попробуем ее сформулировать через вопросы самим себе.

Кто сейчас генеральный директор? 46-летний Олег Малышев, который за 18 лет карьеры в российских отделениях крупнейших консалтинговых компаний мира дошел до топ-менеджмента. Прогрессивный, но уже опытный управленец, Малышев был связан с нашим футболом, но не напрямую: исследовал, участвовал в разработке стратегий развития РПЛ.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев
Олег Малышев.
Фото Никита Успенский, ФК «Спартак»

Кто стал спортивным директором? Томаш Амарал. В 19-летнем возрасте устроился помощником тренера клуба низшего дивизиона Португалии, работал в детских командах средних клубов примеры, попал в скаутский отдел и за 10 лет, пройдя путь от самых низов, сделал умопомрачительную карьеру, поработав в Испании и став главным скаутом «Бенфики» — мирового лидера по трансферному балансу, если сравнивать затраты на покупки и прибыль от продаж.

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Кто все еще главный тренер? Гильермо Абаскаль, который прошел академии «Барсы» и «Севильи», заканчивает с футболом и целенаправленно учится на тренера, после чего получает приглашение от академии родного клуба. За 13 лет где-то благодаря трудолюбию, где-то благодаря удаче и увольнениям тренеров, помощником которых он был, Абаскаль в юном для этой профессии возрасте доходит до поста главного тренера достаточно именитых клубов — «Базеля» и «Спартака».

Так в чем идея? Да в том, что «Спартак» — дело молодых. Основные структурные должности в клубе теперь занимают вундеркинды, успешные карьеристы и невероятно честолюбивые товарищи. К своим годам каждый из них достиг поразительного успеха, каждый ревностно относится к репутации и каждый же хочет закрепиться в новой должности — гендиректора, спортдиректора или главного тренера — и забраться еще выше.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В общей точке этой системы как будто бы нет места сиюминутному обогащению, быстрому исчерпанию ресурсов и другим вариантам порочащей деятельности. Зато должна быть заряженность на успех, независимость, современность и задор. В таком случае что-то общее в «Спартаке» к концу 2024 года мы все-таки можем вынести за скобки. И неважно, кто на каком языке говорит и у кого откуда жена.

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Другой вопрос, что плюс-минус каждый из нашей тройки к нынешней должности шел: учился, доказывал, обгонял конкурентов, менял топ-менеджеров, главных тренеров, главных скаутов. Но для достижения результата в «Спартаке» необходимо раствориться друг в друге, стать единым целым — по-взрослому, без заскоков, обид, попытки выделиться на фоне остальных и подстройки жизни клуба под себя любимого. И с этим, как кажется, были и будут проблемы. Но критиковать молодых заранее не будем. Ведь сейчас очень интересно, получится ли.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
13
15
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Трансферы РПЛ: «Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника, игрока «Спартака» зовут в Португалию?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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