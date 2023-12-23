На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием арены

На стадионе «Спартака» монтируют вывеску с названием «Лукойл Арена», сообщает «РБ Спорт».

С момента постройки стадиона он назывался «Открытие Арена». За это название клуб получил более миллиарда рублей за четыре года. В 2021 году стадион переименовали в «Открытие Банк Арену». Теперь арена получила название компании, которая ей владеет с 2022 года — «Лукойл».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар» (38 очков).