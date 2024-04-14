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Сегодня, 18:00

Два года Абаскаля в «Спартаке»: хуже Эмери, лучше Старкова

Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака»
Кирилл Бурдаков
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Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Спартак» расстался с испанским тренером. Подводим итоги его работы с красно-белыми.

Гильермо Абаскаль — 14-й тренер, который был уволен из «Спартака» по ходу сезона. Первым, кто не смог доработать до конца чемпионат России, оказался Олег Романцев, покинувший красно-белых после 13-го тура в 2003 году. Кстати, сменщик Олега Ивановича Андрей Чернышов на тренерской скамейке не задержался, проработав всего 10 игр.

Абаскаль повторил своеобразный рекорд Чернышова. Они оба лишились работы после 23-го тура. На последней трети чемпионата лишались работы также Невио Скала в 2004-м и Валерий Карпин в 2014-м.

Все увольнения тренеров «Спартака» по ходу чемпионата

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 53 матча в премьер-лиге, в которых одержал 25 побед при 14 ничьих и 14 поражениях. По количеству встреч испанец занимает высокое четвертое место. До него полусотенный рубеж преодолевали два тренера-чемпиона Олег Романцев и Массимо Каррера и двукратный обладатель серебряных наград Валерий Карпин.

Победа над «Динамо» в прошлом туре вывела Гильермо на четвертое место в списке самых выигрывающих специалистов. Он обогнал Доменико Тедеско, но остановился вдали от Романцева, Карпина и Карреры. А вот по проценту набранных очков (55,97) оказался только десятым, незначительно опередив Александра Старкова. Любопытно, что до матча с «Сочи» испанец занимал седьмое место, но неудача на «Фиште» отбросила его на три строчки — ниже Дмитрия Аленичева, Доменико Тедеско и Унаи Эмери.

Гильермо Абаскаль. Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

Процентный рейтинг — единственный, где лидерство не принадлежит Олегу Романцеву. Восьмикратный чемпион России набрал 70,56 процента возможных очков — немногим меньше, чем его соратник по «Спартаку» первой половины 1990-х Георгий Ярцев. Замыкает тройку Массимо Каррера, ненамного превосходящий Станислава Черчесова.

Тренеры «Спартака» в чемпионате России

В субботу Абаскаль опустился на второе место по проценту набранных очков в чемпионате России среди испанских тренеров. Чуть больше процента 35-летний специалист проиграл Унаи Эмери. Во всех остальных категориях Гильермо остается рекордсменом премьер-лиги. Хотя продолжающие работу в России Давид Деограсия и Роберт Морено через пару лет могут подвинуть теперь уже бывшего тренера красно-белых.

Все испанские тренеры в чемпионате России
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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