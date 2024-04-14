Два года Абаскаля в «Спартаке»: хуже Эмери, лучше Старкова
Гильермо Абаскаль — 14-й тренер, который был уволен из «Спартака» по ходу сезона. Первым, кто не смог доработать до конца чемпионат России, оказался Олег Романцев, покинувший красно-белых после 13-го тура в 2003 году. Кстати, сменщик Олега Ивановича Андрей Чернышов на тренерской скамейке не задержался, проработав всего 10 игр.
Абаскаль повторил своеобразный рекорд Чернышова. Они оба лишились работы после 23-го тура. На последней трети чемпионата лишались работы также Невио Скала в 2004-м и Валерий Карпин в 2014-м.
Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 53 матча в премьер-лиге, в которых одержал 25 побед при 14 ничьих и 14 поражениях. По количеству встреч испанец занимает высокое четвертое место. До него полусотенный рубеж преодолевали два тренера-чемпиона Олег Романцев и Массимо Каррера и двукратный обладатель серебряных наград Валерий Карпин.
Победа над «Динамо» в прошлом туре вывела Гильермо на четвертое место в списке самых выигрывающих специалистов. Он обогнал Доменико Тедеско, но остановился вдали от Романцева, Карпина и Карреры. А вот по проценту набранных очков (55,97) оказался только десятым, незначительно опередив Александра Старкова. Любопытно, что до матча с «Сочи» испанец занимал седьмое место, но неудача на «Фиште» отбросила его на три строчки — ниже Дмитрия Аленичева, Доменико Тедеско и Унаи Эмери.
Процентный рейтинг — единственный, где лидерство не принадлежит Олегу Романцеву. Восьмикратный чемпион России набрал 70,56 процента возможных очков — немногим меньше, чем его соратник по «Спартаку» первой половины 1990-х Георгий Ярцев. Замыкает тройку Массимо Каррера, ненамного превосходящий Станислава Черчесова.
В субботу Абаскаль опустился на второе место по проценту набранных очков в чемпионате России среди испанских тренеров. Чуть больше процента 35-летний специалист проиграл Унаи Эмери. Во всех остальных категориях Гильермо остается рекордсменом премьер-лиги. Хотя продолжающие работу в России Давид Деограсия и Роберт Морено через пару лет могут подвинуть теперь уже бывшего тренера красно-белых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6