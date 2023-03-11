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Судейство

Сегодня, 20:55

Спартаковца Соболева лишили второго гола. Как на это отреагирует национальный инструктор Левников?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) получился богатым на решения судей, которые обе команды могли посчитать спорными.

Наибольшее недовольство вызвал эпизод до перерыва, когда второй игру подряд не был засчитан гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Ошибочно ли?

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

Офсайд или задержка?

С самого спорного момента и начну. На 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) арбитр Владислав Безбородов отреагировал на действия Руслана Литвинова в ходе атаки красно-белых и не засчитал гол Александра Соболева.

Причиной отмены взятия ворот, по данным «СЭ», стала имено борьба Литвинова с игроком воронежцев, а не офсайд. Ее судья квалифицировал как задержку соперника руками. Видеоарбитр Евгений Кукуляк провел проверку и подтвердил вердикт рефери.

С решением судейской бригады можно не согласиться и назвать применение рук обоюдным. Да, в итоге защитник «Факела» не сумел помешать Георгию Джикии сделать передачу Соболеву. Но, повторю, борьба и задержки выглядели обоюдными. Однако у судьи было свое мнение. Интересно, поддержит ли его Николай Левников — инспектор этой игры и национальный инструктор.

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Рука Джикии

На 15-й минуте Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Джикии. Судья с его позиции не мог видеть детали случившегося. Но оснований для пенальти действительно не возникло — рука спартаковца после скидки Мохамеда Брахими находилась в естественном положении, располагалась близко к корпусу. Видеоарбитр Кукуляк правильно не вмешался в действия рефери.

Рука Калинина

На 17-й минуте арбитр не наказал защитника гостей Игоря Калинина 11-метровым ударом за игру рукой. Воронежский футболист, так получилось, в борьбе с Александром Соболевым снял мяч левой рукой, отобрав его таким образом у спартаковца. За этим должно было последовать назначение пенальти.

Почему судья не зафиксировал фол, сказать сложно. Одна из версий: оценил движение руки как естественное.

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Удар ногой Джикии

На 30-й минуте Безбородов ошибочно не вынес предупреждение с показом желтой карточки Джикии. Спартаковец в единоборстве с соперником высоко задрал левую ногу и ударил его в бедро. Удар пошел по касательной, поэтому об удалении речи не шло.

Но в любом случае следовало применить дисциплинарную санкцию в виде предупреждения и назначить штрафной удар. Судья с его позиции, судя по всему, не увидел всех деталей, и этого не сделал.

Гол Аппаева

На 43-й минуте был правильно засчитан гол Хызыра Аппаева. Могло показаться, что в момент паса партнера воронежец оказался в положении «вне игры». Но это не так — Аппаев был дальше от линии ворот, чем мяч.

При этом нужно отметить, что второй ассистент Адлан Хатуев с опозданием отреагировал на развитие атаки «Факела» и очень сильно отстал от игроков.

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ВАР правильно исправил ошибку судьи

На 45-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал фол Данила Пруцева, который отставленной в сторону левой рукой попал Ираклию Квеквескири в область подбородка. Это произошло в штрафной площади красно-белых.

Поначалу судья предложил продолжить игру. Затем в его действия вмешался видеоарбитр Кукуляк, который после проверки предложил Безбородову посмотреть повторы на мониторе. В итоге спустя две с половиной минуты после фола был правильно назначен 11-метровый удар в ворота «Спартака».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
Николай Левников
5
1
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1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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Сочи – Оренбург
 0 : 4
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
 3 : 2
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Ахмат – Локомотив
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Краснодар – Динамо
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