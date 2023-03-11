«Мартинс спас Безбородова! И ведь сначала Влад правильно не назначил пенальти, но вмешался ВАР...» Мнение Хусаинова
— Если бы не гол Мартинса, пошли бы разговоры о том, что судьи «убили» «Спартак» во втором матче кряду?
— А то! Шум бы поднялся нешуточный. Да и сейчас будут говорить, строить разные теории заговора, намекая на прописку главного арбитра. Приходится признать, что основания для этих пересудов дали сами судьи. Ну и ВАР «подсобил»...
— Правильно ли назначен пенальти в ворота красно-белых?
— А ведь Безбородов изначально принял верное решение...Там не было фола со стороны Пруцева. Я не увидел никакого единоборства.
— А что же было?
— А вы пересмотрите эпизод. Игрок «Спартака» пятится назад, пытаясь завладеть мячом. В этот момент футболист «Факела» влезает в эту же точку. Со спины. Ну куда ты влезаешь? Как ты хотел овладеть мячом? Через игрока команды соперника? Был только один способ — воткнуться в руку Пруцева. Так и случилось. Но Безбородов не купился, показал жестом — играем дальше.
— ВАР решил по-другому?
— Ну... Что я могу сказать. ВАР дал повод для всяких разговоров. А если еще люди посмотрят на то, из какого города инспектор матча (Николай Левников из Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ»)... Я ничего не утверждаю. Просто повторяю мысль, высказанную в начале нашей беседы. Зачем же так «подставляться»?
— И все-таки — разве это не фол Пруцева по неосторожности?
— Нет. Пруцев смотрел на мяч, пытался до него добраться. Мяч шел на уровне груди. Квеквескири сам воткнулся в эту руку. Спартаковец его не видел! Безбородов был прав, но...
— Тогда перейдем ко второму резонансному эпизоду. Почему отменили гол Соболева? По одной версии, спартаковец фолил, по другой — Литвинов залез в офсайд.
— Офсайда я не увидел. Но мне и сложно его по этим повторам определить. Тут я вам не помощник.
Фола со стороны спартаковца не было. Шла борьба на дальней штанге, «обнимашки», единоборство. Не более того. Так что решение Владислава в данной ситуации для меня загадка. Во всяком случае пока. Не понимаю, чем он все-таки руководствовался.
Склоняюсь к тому, что судья на линии зафиксировал у кого-то из спартаковцев офсайд и просигнализировал Безбородову.
— Зачем же на матч с участием «Спартака» нужно было назначать арбитра из Санкт-Петербурга?
— Вы мне этот вопрос задаете? (Смеется.) А кого еще? Разве у нас много квалифицированных арбитров?
— Есть, например, Кукуян.
— В принципе нет ничего страшного в том, что назначили Безбородова. Опыт и уровень позволяют ему нормально отработать. Гол Соболева — загадка. Возможно, и был офсайд. Не знаю, не уверен. Так что тут я не могу его пока критиковать.
А пенальти он изначально не поставил. Это уже ВАР его, как говорится, переубедил, подтолкнул к тому, чтобы рефери поменял решение. Он же все прекрасно видел! Здорово разобрался в эпизоде. Но после того, как его пригласили к монитору, почему-то засомневался, указал на точку... Это еще хорошо, что Мартинс забил победный гол, принес «Спартаку» три очка. Выходит, легионер спас Владислава!
— Как вам в целом этот «Спартак»?
— Заслуженно победил. Играет на кураже, с желанием, с настроем. Подкупает то, что у ребят горят глаза, все бьются. Не засчитали гол Соболева — ничего страшного! Так он еще больше разозлился, не сломался, скинул мяч Мартинсу, тот забил.
— Промес забил уже 101-й гол за «Спартак». Однозначно лучший легионер в истории команды?
— Конечно. А есть варианты? У меня — нет. Именно Промес!
— Заиграл бы он в «Спартаке» Романцева?
— Заиграл бы. Но не уверен, что сразу. Потребовалось бы какое-то время. Там ребята играли в более коллективный футбол, более комбинационный. Промес все-таки в большей степени индивидуалист, он все вопросы решает сам. Это не плохо, просто такая вот его особенность. Тот «Спартак» с Цымбаларем, Тихоновым, Аленичевым, Титовым такие кружева расписывал...
Квинси, конечно, понял бы игровые идеи Романцева, но, боюсь, что не сразу. С кем его можно сравнить из той плеяды? Уф... Сложный вопрос. С Кечиновым? Ну... В какой-то степени, да. Но Валерка, мне кажется, был даже поинтереснее, более неординарный исполнитель. Хотя это ни в коем случае не умаляет заслуг Промеса. 101 гол — серьезнейшая цифра!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3