Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

«Мартинс спас Безбородова! И ведь сначала Влад правильно не назначил пенальти, но вмешался ВАР...» Мнение Хусаинова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Безбородов.
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов — о работе Владислава Безбородова и достижении Квинси Промеса.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

— Если бы не гол Мартинса, пошли бы разговоры о том, что судьи «убили» «Спартак» во втором матче кряду?

— А то! Шум бы поднялся нешуточный. Да и сейчас будут говорить, строить разные теории заговора, намекая на прописку главного арбитра. Приходится признать, что основания для этих пересудов дали сами судьи. Ну и ВАР «подсобил»...

— Правильно ли назначен пенальти в ворота красно-белых?

— А ведь Безбородов изначально принял верное решение...Там не было фола со стороны Пруцева. Я не увидел никакого единоборства.

— А что же было?

— А вы пересмотрите эпизод. Игрок «Спартака» пятится назад, пытаясь завладеть мячом. В этот момент футболист «Факела» влезает в эту же точку. Со спины. Ну куда ты влезаешь? Как ты хотел овладеть мячом? Через игрока команды соперника? Был только один способ — воткнуться в руку Пруцева. Так и случилось. Но Безбородов не купился, показал жестом — играем дальше.

— ВАР решил по-другому?

— Ну... Что я могу сказать. ВАР дал повод для всяких разговоров. А если еще люди посмотрят на то, из какого города инспектор матча (Николай Левников из Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ»)... Я ничего не утверждаю. Просто повторяю мысль, высказанную в начале нашей беседы. Зачем же так «подставляться»?

— И все-таки — разве это не фол Пруцева по неосторожности?

— Нет. Пруцев смотрел на мяч, пытался до него добраться. Мяч шел на уровне груди. Квеквескири сам воткнулся в эту руку. Спартаковец его не видел! Безбородов был прав, но...

— Тогда перейдем ко второму резонансному эпизоду. Почему отменили гол Соболева? По одной версии, спартаковец фолил, по другой — Литвинов залез в офсайд.

— Офсайда я не увидел. Но мне и сложно его по этим повторам определить. Тут я вам не помощник.

Фола со стороны спартаковца не было. Шла борьба на дальней штанге, «обнимашки», единоборство. Не более того. Так что решение Владислава в данной ситуации для меня загадка. Во всяком случае пока. Не понимаю, чем он все-таки руководствовался.

Склоняюсь к тому, что судья на линии зафиксировал у кого-то из спартаковцев офсайд и просигнализировал Безбородову.

Шамар Николсон держит Гильермо Абаскаля после матча. «Спартак» чуть не упустил победу с 0:2, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства

— Зачем же на матч с участием «Спартака» нужно было назначать арбитра из Санкт-Петербурга?

— Вы мне этот вопрос задаете? (Смеется.) А кого еще? Разве у нас много квалифицированных арбитров?

— Есть, например, Кукуян.

— В принципе нет ничего страшного в том, что назначили Безбородова. Опыт и уровень позволяют ему нормально отработать. Гол Соболева — загадка. Возможно, и был офсайд. Не знаю, не уверен. Так что тут я не могу его пока критиковать.

А пенальти он изначально не поставил. Это уже ВАР его, как говорится, переубедил, подтолкнул к тому, чтобы рефери поменял решение. Он же все прекрасно видел! Здорово разобрался в эпизоде. Но после того, как его пригласили к монитору, почему-то засомневался, указал на точку... Это еще хорошо, что Мартинс забил победный гол, принес «Спартаку» три очка. Выходит, легионер спас Владислава!

— Как вам в целом этот «Спартак»?

— Заслуженно победил. Играет на кураже, с желанием, с настроем. Подкупает то, что у ребят горят глаза, все бьются. Не засчитали гол Соболева — ничего страшного! Так он еще больше разозлился, не сломался, скинул мяч Мартинсу, тот забил.

Квинси Промес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Промес забил уже 101-й гол за «Спартак». Однозначно лучший легионер в истории команды?

— Конечно. А есть варианты? У меня — нет. Именно Промес!

— Заиграл бы он в «Спартаке» Романцева?

— Заиграл бы. Но не уверен, что сразу. Потребовалось бы какое-то время. Там ребята играли в более коллективный футбол, более комбинационный. Промес все-таки в большей степени индивидуалист, он все вопросы решает сам. Это не плохо, просто такая вот его особенность. Тот «Спартак» с Цымбаларем, Тихоновым, Аленичевым, Титовым такие кружева расписывал...

Квинси, конечно, понял бы игровые идеи Романцева, но, боюсь, что не сразу. С кем его можно сравнить из той плеяды? Уф... Сложный вопрос. С Кечиновым? Ну... В какой-то степени, да. Но Валерка, мне кажется, был даже поинтереснее, более неординарный исполнитель. Хотя это ни в коем случае не умаляет заслуг Промеса. 101 гол — серьезнейшая цифра!

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
15
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Спартаковца Соболева лишили второго гола. Как на это отреагирует национальный инструктор Левников?
«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»
Новый маскот и 100-й гол Промеса: «Спартак» победил «Факел»
Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич
Галактионов о победе над «Ахматом»: «То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно — это дорогого стоит»
Мостовой — о поведении Абаскаля после финального свистка: «Слава и деньги кружат голову всем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» чуть не упустил победу с 2:0, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости