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«Динамо» выиграет у «Зенита», а «Спартак» и ЦСКА победителя не выявят. Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Танасьевич назвал фаворита матча «Динамо» — «Зенит»
Дарик Агаларов
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Футболисты Ярослав Гладышев и Дуглас Сантос в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0). 10 августа 2024 года. Санкт-Петербург
Дуглас Сантос (справа) опережает Ярослава Гладышева в борьбе за мяч в матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0). 10 августа 2024 года. Санкт-Петербург.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-игрок «Динамо» Йован Танасьевич и юрист Александр Добровинский.

«Динамо» Мх — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 0:2. Махачкалинцы почти обеспечили себе место вне зоны стыков, а краснодарцы борются за чемпионство и крайне мотивированы.

Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» нет права на ошибку. Несмотря на всю боевитость махачкалинцев, думаю, краснодарцы победят с минимальным счетом.

25.04.2025 | Динамо Мх — Краснодар

«Динамо» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 2:1. Ожидаю очень интересную игру. Питерцы в неплохой форме. «Динамо» показывают хорошую игру, но им не хватает результата.

Александр Добровинский — 1:2. Хоть я и болельщик «Динамо», есть большой скепсис насчет субботы. Питерцы не хотят мириться с тем, что могут не выиграть чемпионат.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«Пари НН» — «Ахмат»

Йован Танасьевич — 1:1. Нижегородцы в кризисе, а «Ахмат», наоборот, во второй части сезона почти не проигрывает.

Александр Добровинский — 1:1. Ожидаю осторожную ничью. Слишком много поставлено на кон, команды побоятся рисковать.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат

«Ростов» — «Локомотив»

Йован Танасьевич — 2:2. У железнодорожников молодой состав. Они играют нестабильно. «Ростов» же располагается в «спокойной» зоне таблицы и сыграет для себя и болельщиков.

Александр Добровинский — 3:1. В Ростове-на-Дону всегда трудно играть. Хозяева ни на что сегодня не претендует, игроки будут раскрепощены, поэтому сыграют в хороший футбол.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Спартак» — ЦСКА

Йован Танасьевич — 2:1. Хотя команда Николича весну проводит великолепно, «Спартак» тоже выглядит неплохо, и домашние трибуны помогут.

Александр Добровинский — 0:0. Главное противостояние страны. Все будет зависеть от настроения команд после того, как они узнают результат матча «Динамо» — «Зенит». Решит психология.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбург» возвращается в борьбу за выживание. Для него это будет одна из важнейших встреч.

Александр Добровинский — 2:1. Думаю, как бы «Оренбург» ни старался, его дни сочтены. Ожидаю победу «Крыльев».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

«Химки» — «Акрон»

Йован Танасьевич — 2:1. «Химки» неплохо бились с «Зенитом». Несмотря на некий кризис в клубе, думаю, они победят.

Александр Добровинский — 2:2. Непонятно, что происходит в «Химках». Ожидаю боевую ничью в этом матче.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Акрон

«Рубин» — «Факел»

Йован Танасьевич — 2:0. У казанцев не будет Даку, но они все равно для меня фавориты.

Александр Добровинский — 1:0. Без Даку казанцам будет тяжело, но они и без него хорошая, сыгранная команда. Думаю, что выиграют.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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