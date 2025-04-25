«Динамо» выиграет у «Зенита», а «Спартак» и ЦСКА победителя не выявят. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
«Динамо» Мх — «Краснодар»
Йован Танасьевич — 0:2. Махачкалинцы почти обеспечили себе место вне зоны стыков, а краснодарцы борются за чемпионство и крайне мотивированы.
Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» нет права на ошибку. Несмотря на всю боевитость махачкалинцев, думаю, краснодарцы победят с минимальным счетом.
«Динамо» — «Зенит»
Йован Танасьевич — 2:1. Ожидаю очень интересную игру. Питерцы в неплохой форме. «Динамо» показывают хорошую игру, но им не хватает результата.
Александр Добровинский — 1:2. Хоть я и болельщик «Динамо», есть большой скепсис насчет субботы. Питерцы не хотят мириться с тем, что могут не выиграть чемпионат.
«Пари НН» — «Ахмат»
Йован Танасьевич — 1:1. Нижегородцы в кризисе, а «Ахмат», наоборот, во второй части сезона почти не проигрывает.
Александр Добровинский — 1:1. Ожидаю осторожную ничью. Слишком много поставлено на кон, команды побоятся рисковать.
«Ростов» — «Локомотив»
Йован Танасьевич — 2:2. У железнодорожников молодой состав. Они играют нестабильно. «Ростов» же располагается в «спокойной» зоне таблицы и сыграет для себя и болельщиков.
Александр Добровинский — 3:1. В Ростове-на-Дону всегда трудно играть. Хозяева ни на что сегодня не претендует, игроки будут раскрепощены, поэтому сыграют в хороший футбол.
«Спартак» — ЦСКА
Йован Танасьевич — 2:1. Хотя команда Николича весну проводит великолепно, «Спартак» тоже выглядит неплохо, и домашние трибуны помогут.
Александр Добровинский — 0:0. Главное противостояние страны. Все будет зависеть от настроения команд после того, как они узнают результат матча «Динамо» — «Зенит». Решит психология.
«Крылья Советов» — «Оренбург»
Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбург» возвращается в борьбу за выживание. Для него это будет одна из важнейших встреч.
Александр Добровинский — 2:1. Думаю, как бы «Оренбург» ни старался, его дни сочтены. Ожидаю победу «Крыльев».
«Химки» — «Акрон»
Йован Танасьевич — 2:1. «Химки» неплохо бились с «Зенитом». Несмотря на некий кризис в клубе, думаю, они победят.
Александр Добровинский — 2:2. Непонятно, что происходит в «Химках». Ожидаю боевую ничью в этом матче.
«Рубин» — «Факел»
Йован Танасьевич — 2:0. У казанцев не будет Даку, но они все равно для меня фавориты.
Александр Добровинский — 1:0. Без Даку казанцам будет тяжело, но они и без него хорошая, сыгранная команда. Думаю, что выиграют.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6