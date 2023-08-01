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Сегодня, 01:45

«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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23 июля. «Спартак» — «Оренубург» 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Красно-белые во 2-м туре РПЛ победили «Балтику» (2:1), в отличие от чемпиона страны пока идут без потерь и вместе с «Краснодаром» возглавляют таблицу.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Балтика

Идеальное начало сезона для «Спартака». С одной стороны, трудная, но такая важная волевая победа над «Оренбургом» в добавленное время. Выигрыш в Кубке у «Краснодара». Впечатляет новичок Бонгонда. С другой — потеря очков «Зенитом» в Ростове-на-Дону. Ушли у сине-бело-голубых Кузяев и Малком, хандрит Вендел. Без них игра пока поблекла. В общем, самое время для команды Гильермо Абаскаля ковать железо.

И матч с «Балтикой» был как раз отличным тестом на притязания «Спартака». Претендент на золото обязан забирать в такой встрече три очка. Каким угодно способом, но выцарапать победу. Мы ведь помним сентенцию, что золото выигрывается во встречах не с лидерами, а с аутсайдерами. И живы в памяти победы над андердогами той команды Массимо Карреры, что финишировала в 2017-м первой. Неважно — в красивой борьбе, с каким счетом, главное — инстинкт убийцы.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Игнашевич. «Спартак» благодаря заменам Абаскаля обыграл «Балтику». Но Игнашевич заявил о себе в роли тренера

Тогда красно-белые часто выигрывали 1:0. Нынешняя команда — это атака. Промес, Мозес, Соболев, Бонгонда при поддержке Зобнина, Хлусевича, Умярова — это очень грозно. А ведь джокерами еще могут выскочить Зиньковский, Медина, Бальде, Игнатов и Николсон. Полагаю, такому подбору позавидует нынешний «Зенит».

С защитой у «Спартака» куда больше проблем, так что атаке крайне желательно не ограничиваться одним забитым голом. На всякий случай.

В матче с «Балтикой» мы получили очередное подтверждение — один мяч красно-белые наверняка пропустят. Но тест на готовность всерьез посоперничать с «Зенитом» москвичи в итоге прошли. Обязательную программу выполнили, пусть и без запаса прочности.

Хорош Бонгонда, делает свое дело Промес (гол+пас), с отличным настроением играет команда. И никто даже не замечает, что в запас усажен капитан Джикия, который выходит только под премиальные на 87-й минуте, как какой-то юнец.

Глупо, конечно, сейчас утверждать, что в итоге мы получим настоящую борьбу за золото. Хотя бы потому, что прошлую осень команда Абаскаля прошла отлично, а весну завалила. От повтора никто не застрахован. Да и не первый раз мы уже говорим о брошенной перчатке, которая до Питера даже не долетала. При Доменико Тедеско, в минувшем сезоне... Может, с третьего дубля добросят?

Квинси Промес
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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