«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Идеальное начало сезона для «Спартака». С одной стороны, трудная, но такая важная волевая победа над «Оренбургом» в добавленное время. Выигрыш в Кубке у «Краснодара». Впечатляет новичок Бонгонда. С другой — потеря очков «Зенитом» в Ростове-на-Дону. Ушли у сине-бело-голубых Кузяев и Малком, хандрит Вендел. Без них игра пока поблекла. В общем, самое время для команды Гильермо Абаскаля ковать железо.
И матч с «Балтикой» был как раз отличным тестом на притязания «Спартака». Претендент на золото обязан забирать в такой встрече три очка. Каким угодно способом, но выцарапать победу. Мы ведь помним сентенцию, что золото выигрывается во встречах не с лидерами, а с аутсайдерами. И живы в памяти победы над андердогами той команды Массимо Карреры, что финишировала в 2017-м первой. Неважно — в красивой борьбе, с каким счетом, главное — инстинкт убийцы.
Тогда красно-белые часто выигрывали 1:0. Нынешняя команда — это атака. Промес, Мозес, Соболев, Бонгонда при поддержке Зобнина, Хлусевича, Умярова — это очень грозно. А ведь джокерами еще могут выскочить Зиньковский, Медина, Бальде, Игнатов и Николсон. Полагаю, такому подбору позавидует нынешний «Зенит».
С защитой у «Спартака» куда больше проблем, так что атаке крайне желательно не ограничиваться одним забитым голом. На всякий случай.
В матче с «Балтикой» мы получили очередное подтверждение — один мяч красно-белые наверняка пропустят. Но тест на готовность всерьез посоперничать с «Зенитом» москвичи в итоге прошли. Обязательную программу выполнили, пусть и без запаса прочности.
Хорош Бонгонда, делает свое дело Промес (гол+пас), с отличным настроением играет команда. И никто даже не замечает, что в запас усажен капитан Джикия, который выходит только под премиальные на 87-й минуте, как какой-то юнец.
Глупо, конечно, сейчас утверждать, что в итоге мы получим настоящую борьбу за золото. Хотя бы потому, что прошлую осень команда Абаскаля прошла отлично, а весну завалила. От повтора никто не застрахован. Да и не первый раз мы уже говорим о брошенной перчатке, которая до Питера даже не долетала. При Доменико Тедеско, в минувшем сезоне... Может, с третьего дубля добросят?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Квинси Промес
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0