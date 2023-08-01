«Спартак» провел посредственный матч. Но и такие надо выигрывать, если хочешь взять трофей

Обозреватель «СЭ» — о трудной победе команды Абаскаля над «Балтикой».

Баскетбольный прыжок Бонгонды

«Спартак» догнал «Краснодар». У обеих команд по шесть очков, а больше без потерь первые два тура не прошел никто. Что, впрочем, никаких дифирамбов петь меня не заставит — красно-белые провели дома с новичком РПЛ посредственный матч. Но и такие надо выигрывать, поскольку это — «обязательные» три очка. И, может, такие победы на зубах в конечном счете и приносят титулы.

Первый тайм был ровно на те самые 1:0, которыми и закончился. «Балтика» показала себя крепкой, толковой, «земной» командой. Она прессинговала, позволяла «Спартаку» гораздо меньше «Оренбурга» и второго состава «Краснодара» в Кубке, но из трех явных моментов один гол — это нормальная реализация. Тео Бонгонда исправился за первый запоротый момент, когда не отдал на пустые ворота Квинси Промесу. А вот сам голландец в концовке тайма набросил мяч на Бонгонду идеально. И прыжок у конголезца получился эстетичный — он прямо завис в воздухе, как баскетболист.

Стоп-кадры показывали, что офсайда у Тео не было — нога защитника «Балтики», отставленная назад, в момент паса находилась ближе к своим воротам. Вообще, матч для судейства получился достаточно простой, и Павел Кукуян не вынужден был ставить себя перед сложнейшим выбором, какое из двух почти равнозначных решений принять. Один читатель в Телеграм-канале «РабиНерв» задал вопрос, не ошибся ли главный арбитр, зафиксировав игру рукой у Сергея Пряхина, когда тот в начале второго тайма ворвался в штрафную красно-белых и из убойной позиции пробил в Александра Максименко. На мой взгляд, там было движение рукой в направлении мяча, чтобы подработать его. Отсюда и рука, а не плечо, и фиксация фола.

Умяров был плох, но вырезал диагональ перед первым голом

И тренер сборной России Николай Писарев, и чемпион Европы среди юношей, а ныне известный персонаж в мире медиафутбола Алексей Гасилин в перерыве «гасили» Наиля Умярова, и во многом они были правы — столько брака, причем в опасных зонах, совершал спартаковский опорник. То «обрежет», то пас в аут на ровном месте отдаст. Но почему-то не было отмечено, что диагональ на Промеса через полполя перед голом под жесточайшим давлением отдал именно Умяров. Все-таки, видя минусы у того или иного игрока, не стоит поддаваться эмоциям и критиковать его вообще за все, а нужно замечать и плюсы.

В первой половине второго тайма «Спартак» играл с огнем. «Балтика», и в первые 45 минут выглядевшая солидно, в этот период матча просто перехватила инициативу. И когда красно-белые уже после трех замен у Сергея Игнашевича сделали две свои, то подумалось — если выход Кристофера Мартинса (очень своевременный — Умярова надо было менять, тем более что он и желтую карточку прямо перед заменой схватил) и Михаила Игнатова не изменит ситуацию, для красно-белых это могло плохо кончиться. В итоге обе первые перестановки Гильермо Абаскаля попали в точку.

Что касается «Балтики», то меньше двух месяцев подряд мы говорили в том числе и о ней с Евгением Калешиным, нынешним главным тренером «Акрона», до того несколько лет возглавлявшим калининградский клуб. Я спросил специалиста, ставившего «Балтике» более сложный и тонкий футбол, чем тот практичный, в который она играет сейчас:

— Не пришли ли вы к выводу, что модель Игнашевича в «Балтике» — более простая игра, ставка на стандарты, борьба — больше подходит для достижения целей в ФНЛ, а на ступеньку выше ваш футбол работает уже лучше?

Калешин возразил:

— Для меня есть пример «Факела». По модели это очень похожая команда. Нельзя сказать, что это простой футбол. Это агрессивный вертикальный футбол. Я не понимаю, по какой причине он не может работать в премьер-лиге. У «Факела» это работает, а эта команда сохранила практически всех игроков. Если «Балтика» пойдет таким же путем, то почему нет? Да, они не будут бороться за первую пятерку. Задача будет сохранить команду в первый год. Возможно, они сделают три-четыре приобретения. Там есть ресурсы. Вообще не вижу никаких проблем.

Московская премьера «Балтики» в РПЛ показала правоту Калешина, несмотря на отрицательный результат.

Промес набирает прошлогоднюю форму

При всей симпатии к признанному игроком матча Руслану Литвинову и его хорошей игре, причем через боль в травмированном до перерыва колене (надеюсь, у молодого спартаковца все будет в порядке, но на процедуры после игры он пошел), я бы отдал это звание Промесу. Квинси был в порядке, и чем дальше шла игра — тем шире расправлял крылья. Вместо того, чтобы уставать, голландец становился все более легконогим, правильнее разбирался в сложных ситуациях, обрабатывал непростые мячи, разворачивал атаки, отдавал пасы пяткой на ход. А потом к прекрасной голевой передаче на Бонгонду и гол добавил. Да, в пустые — но ведь туда, чтобы замкнуть передачу Игнатова, еще добежать надо было, отыграв все 90 минут.

Игнатов сработал в эпизоде здорово. Первое касание-обработка после заброса Литвинова через полполя было хорошее, второе — плохое, когда показалось, что мяч он потерял. Но доработал ситуацию и, будучи свежим, заставил уставшего экс-спартаковца Александра Пуцко ошибиться. И идеально покатил на дальний угол Промесу. Вообще, при ограниченном игровом времени Михаил начал сезон здорово.

Опять же, успешная игра тех, кто вышел у «Спартака» на замену, подчеркивает одну из главных тенденций современного футбола — победы более сильных команд за счет скамейки. Не могу понять и принять решения ФИФА о том, чтобы после пандемии коронавируса сохранить введенное правило пяти замен. Тогда оно было вызвано экстремальными обстоятельствами, а сейчас чем? Только желанием сделать и так гораздо более легкую жизнь топ-клубов и топ-сборных еще легче. Естественно, возможности богатых заведомо выше, чем бедных — и появление на поле большего числа сильных мастеров дает первым более весомые шансы на выигрыш. Впрочем, в конкретном случае со «Спартаком» сработали именно две первые замены — Игнатова и Мартинса, тогда как появление Антона Зиньковского на ход игры особо не повлияло, а двое последних — Джикия и Кейта Бальде — вышли совсем незадолго до финального свистка.

Замененный Зиньковским Бонгонда (рад за свои предсезонные предчувствия в отношения этого игрока) — определенно качественный футболист, который, конечно, может и напортачить, как в «жадном» эпизоде с не отданным пасом Промесу, но в целом это очень качественный мастер, который начал давать результат сразу, безо всякой адаптации. В трех матчах — два гола и голевая передача. Радует, что у него налаживается взаимодействие с Квинси. Это важно.

«Балтика» не заслужила поражения в два мяча

Александр Соболев хорошим пасом поучаствовал в первом моменте Бонгонды, но брака у него, как и у Умярова, много. И если право Наиля на место в основе вызывает у меня сомнения, то Соболеву надо просто набирать форму. По объему работы и самоотдаче к нему вопросов нет, но как от него однажды отскочил мяч и как он нередко принимал решения — нет, это еще не настоящий Александр.

Хорошо вышел и успокоил игру своими подборами и правильными решениями Мартинс. Не проваливался на сей раз Алексис Дуарте, и интересно, почему Абаскаль предпочел парагвайца Джикии, капитану. Возможно, дело в напряженном графике игр, чередовании чемпионата с Кубком, и тренеру хотелось часто травмируемого в последнее время Георгия поберечь. Тут интересно, что из четырех имеющихся сейчас в наличии центральных защитников первое место, похоже, занимает человек, для которого эта позиция — не основная, то есть номинальный центральный полузащитник Литвинов. А вот дальше — Джикия, Дуарте, Никита Чернов? Нет, недаром поиск нового центрального защитника продолжается, и три неудачи подряд (Эракович, Рожерио, Санчес) менеджмент красно-белых не останавливают.

За несколько минут до конца, после гола Промеса, показалось, что хоть теперь-то красно-белые не устроят себе валидольную концовку. Но «Спартак» — не «Спартак», если бы не придумал проблемы. Благодаря отличной доставке воспитанника академии имени Коноплева и экс-динамовца Максима Кузьмина, на котором и Умяров схватил предупреждение, красно-белые получили от бывшего игрока «Уигана» и сборной Чили Анхело Энрикеса гол со штрафного (стандарты — классическое оружие «Балтики» в первой лиге, хотя находившийся на контракте в «МЮ» Энрикес, не сыгравший за «Юнайтед» ни одного матча, об этом вряд ли в курсе) и обеспечили себе нервы в добавленное время. Джикии, вышедшему в концовке, пару раз пришлось выносить мяч куда подальше.

Победа «Спартака», наверное, все-таки закономерна, но «Балтика» не заслуживала поражения в два мяча. У нее дальше должно пойти лучше — Сергей Игнашевич определенно знает, что делает. А красно-белым, несмотря на шесть очков в двух матчах, еще многое надо шлифовать.