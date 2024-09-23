Экс-игрок «Спартака» Ноздрин умер прямо на поле. Ранее у него не было жалоб на здоровье

Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин умер на поле во время матча

Точная причина смерти еще неизвестна.

Вечером 22 сентября не стало советского футболиста Виктора Ноздрина, выступавшего за «Спартак», «Локомотив» и множество других клубов. Трагедия произошла на стадионе спортивной школы «Спартак-2», где проходил матч любительских команд.

Как это случилось

Ноздрин сам был тренером любительской команды «Брикфорд», которая выступает в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. Футболисты вместе с Виктором Александровичем подошли к полю, где в этот момент свой матч доигрывали «ФЛБ-Мск» и «Иглс Мск», также выступающие в Восточной лиге ЛФЛ. Мужчина энергично общался с окружающими и смеялся, однако внезапно ему стало плохо, после чего, примерно в 21.45 по московскому времени, он потерял сознание и рухнул на землю.

Виктору Александровичу прямо на месте оказывали первую помощь футболисты, спустя семь минут на поле появились врачи — после серии реанимационных действий они зафиксировали смерть 72-летнего мужчины. По предварительным данным, у Ноздрина оторвался тромб либо случился обширный инфаркт.

Были ли у Ноздрина жалобы на здоровье

По информации источников со ссылкой на окружение мужчины, у Ноздрина не было заметных проблем со здоровьем. Более того, несколько месяцев назад он бросил курить, из-за чего заметно поправился. Мужчина активно занимался спортом. Однако приблизительно пять лет назад произошло событие, которое серьезно ударило по самочувствию бывшего футболиста. Погибла его дочь 1972 года рождения.

Как прошла его футбольная карьера

Ноздрин — воспитанник липецкого футбола: сначала окончил академию «Трудовых резервов», а далее около шести лет выступал за местный «Металлург». Он выступал на позициях защитника и полузащитника. Недолгое время играл за столичные «Локомотив» и «Спартак»: вместе с красно-белыми Ноздрин в 1977 году стал победителем первой лиги СССР. В 1974 году Константин Бесков включил Ноздрина в список кандидатов в олимпийскую сборную. Большую часть игровой карьеры он провел в «Спартаке» из Костромы.

Состав московского «Спартака» в 1977-м году: Виктор Ноздрин (второй справа) сидит между Александром Прохоровым и Вагизом Хидиятуллиным. Фото из личного архива семьи Вадима Павленко

Тренером Виктор Александрович стал в 1988 году: серьезных успехов не добился, работая в небольших клубах.

Виктор Александрович активно давал комментарии для спортивных медиа. Не так давно он рассуждал о перспективах Александра Соболева в «Спартаке» и делился мнением по травмам Максима Глушенкова и Вендела в «Зените», а весной выступал за смену Гильермо Абаскаля у руля красно-белых на Станислава Черчесова.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича.