Революция в российском футболе. Почему Прядкин утратил доверие и ушел из РПЛ

РФС берет под контроль все лиги.

Во вторник на общем собрании клубов РПЛ произошла революция — глава премьер-лиги Сергей Прядкин ушел по собственному желанию.

Информация не стала громом среди ясного неба. У новых руководителей РФС сразу возникли организационные претензии к многолетнему президенту РПЛ, который рулил еще 14 лет назад — в ноябре 2007 года.

По имеющимся сведениям, в футбольном союзе были планы по выстраиванию единой вертикали. Медленно, но верно эта задача близка к решению. ПФЛ и ФНЛ уже объединились в одну структуру под началом генсека РФС Александра Алаева.

Судя по всему, подобное произойдет и с РПЛ. По крайней мере, главным кандидатом на роль сменщика Прядкина называется человек из РФС — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц. Фото РФС

Александра Дюкова никогда нельзя было назвать большим сторонником Прядкина, а Максим Митрофанов, заместитель Алаева, и вице-президент РФС Денис Соловьев, говорят, сразу стали его оппонентами.

Сергей Прядкин (слева) и Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сила Прядкина оставалась только в поддержке клубов. Именно они выбирают себе руководителя. Но и здесь медленно, но верно позиции президента премьер-лиги ослабевали по мере увеличения к нему претензий. Это и нерешительность во время паузы из-за ковида, и финансовые показатели, и проблемы с имиджем лиги.

Замена могла случиться еще год назад, когда впервые прозвучала фамилия Хачатурянца в качестве возможного главы РПЛ. Уже тогда набиралось 11-12 клубов, готовых проголосовать за нынешнего начальника судейского комитета. Но кандидатуру, по моим данным, в тот момент не согласовал Дюков.

Однако противоречия множились, а ситуация с тендером на телеправа и титульным спонсором стала мощным катализатором. В неформальных беседах представители клубов рассказали «СЭ», что Прядкин не слишком прозрачно вел себя в этой ситуации. К примеру, неожиданно выяснилось, что у партнера-букмекера есть приоритетное право на продление соглашения. В условиях, когда на статус титульного спонсора претендует другая букмекерская компания, это стало неприятным сюрпризом.

При этом, по моей информации, кандидатура Хачатурянца теперь получила одобрение от Дюкова, так что пазл сложился.

Если бы Прядкин не решил подать во вторник в отставку, то ему, по словам моего собеседника, знакомого с ситуацией, с высокой долей вероятности выразили бы вотум недоверия.

При этом вопрос об уходе нынешнего главы РПЛ — не единственный на повестке дня. Рабочая группа представит клубам информацию по тендеру на медиаправа, и это будет следующая горячая тема. Но обсуждать ее станут уже без участия Прядкина.