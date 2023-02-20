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«Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Овсянников.
Фото Соцсети
Артем Овсянников.
Фото Соцсети
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Это сын пресс-атташе тульского «Арсенала».

С «СЭ» связался пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников и рассказал, что в субботу, 19 февраля, на его сына Артема совершили нападение на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Фотография с места стычки фанатов &quot;Барселоны&quot; и &quot;Осасуны&quot;. Фанаты «Барселоны» с ножами и битами напали на фанатов «Осасуны» перед матчем

Набираю немецкий номер пострадавшего.

— Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол, — начал Артем Овсянников. — На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» — «Серветт». Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил. Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.

Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге. Мужчина говорит: «Удали запись», и двигается дальше. Я в шоке — в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами. Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.

— Вы звали на помощь?

— Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.

Артем Овсянников. Фото Соцсети
Артем Овсянников.
Фото Соцсети

— Что происходило дальше?

— Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности — сказали, что изучат записи видеокамер. Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в «черный список», большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео. Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось — у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна. Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно — удар оказался не настолько сильным. Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно — чувствовал заинтересованность.

— Главный вопрос — за что на вас нападали?

— Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

Рафаэль Физиев. Рафаэль Физиев: «После турнира на меня напала толпа националистов. Пытались избить. Не получилось»

— Второй нападавший что-то вам говорил?

— Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.

— Чего теперь ожидаете?

— Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства.

Футбол
ФК Базель
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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