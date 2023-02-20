«Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле
С «СЭ» связался пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников и рассказал, что в субботу, 19 февраля, на его сына Артема совершили нападение на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».
Набираю немецкий номер пострадавшего.
— Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол, — начал Артем Овсянников. — На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» — «Серветт». Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил. Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.
Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге. Мужчина говорит: «Удали запись», и двигается дальше. Я в шоке — в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами. Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.
— Вы звали на помощь?
— Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.
— Что происходило дальше?
— Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности — сказали, что изучат записи видеокамер. Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в «черный список», большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео. Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось — у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна. Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно — удар оказался не настолько сильным. Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно — чувствовал заинтересованность.
— Главный вопрос — за что на вас нападали?
— Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.
— Второй нападавший что-то вам говорил?
— Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.
— Чего теперь ожидаете?
— Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2