«Ростов» при Кириченко — лучший клуб РПЛ. Удивительная метаморфоза на Дону
Клуб, который осенью балансировал между забастовкой и зоной стыков, сделал самую неожиданную ставку сезона: вернул легенду почти без опыта самостоятельной работы в РПЛ. И смена Джонатана Альбы на Дмитрия Кириченко пока дает какие-то фантастические плоды: шесть туров без поражений, всего два пропущенных гола, 14 очков из 18. На этом отрезке — лучший показатель в РПЛ. И «Ростов» уже шестой, всего в четырех очках позади ЦСКА.
Что же изменил Кириченко?
Развод с Альбой, ставка на своего
«Ростов» объявил о расставании с Джонатаном Альбой 24 сентября. Формулировки были дипломатичными: «обоюдное решение», благодарность за «самоотверженный труд», а отдельно — пункт о том, что испанец совмещал работу в клубе и штабе сборной России, и «Ростову» теперь нужен тренер, полностью сосредоточенный на команде.
Кириченко получил коллектив в непростом состоянии. Летом налоговая приостанавливала операции по счетам, зарплаты задерживались, 17 футболистов, по сообщениям СМИ, готовились обращаться в Палату по разрешению споров РФС с заявлениями о расторжении контрактов. Спортивный фон был не лучше: 0:3 от «Спартака», 0:3 от «Динамо», восемь очков после девяти туров, 12-е место.
Для болельщиков назначение выглядело сентиментальным, для аналитиков — вынужденным и бюджетным. Кириченко — воспитанник таганрогского футбола, форвард «Ростсельмаша» 1998-2001 годов, автор самого быстрого гола в истории Евро (Греция, 67-я секунда, 2004-й), обладатель Кубка УЕФА-2005 с ЦСКА и четвертый бомбардир в истории чемпионатов России — 129 голов. Но в РПЛ самостоятельно работал только совсем немного в 2018-м году в «Уфе». Как неопытный специалист вытянет клуб из кризиса?
С 2014 года он был в штабе «Ростова», в том числе при Курбане Бердыеве, и дважды — в 2016-м и 2017-м — исполнял обязанности главного тренера. Первый из этих эпизодов вошел в историю клуба: с Кириченко у руля «Ростов» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в квалификации «Аякс». Дальше — годы ассистентства и низшие лиги, с апреля 2024-го — «Текстильщик» из Иваново. За два года Кириченко провел там 91 матч (41 победа), привел команду ко второму месту в «золотой» группе Второй лиги и выходу в Первую лигу, а летом 2026-го ушел по истечении контракта. Показательно: ивановский клуб играл в активный прессинг. 627 командных прессинг-действий, PPDA 4,02 — говорящие цифры для знатоков. То есть стилистически Кириченко и Альба не противники, а коллеги по одной школе.
Вместе с Дмитрием на Дон вернулись Александр Гацкан — капитан серебряного сезона-2015/16 — и Антон Рогочий.
Три изменения
Один из любопытных фактов в работе Кириченко — не что сделал, а чего не сделал. Революции в составе нет: в его первых трех матчах чемпионата неизменно выходили одни и те же футболисты, в четвертом случилось первое косметическое изменение — Роналдо вместо Комарова. Альба делал ставку на тех же.
Теперь к новшествам.
Схема. Испанец экспериментировал с тремя центральными защитниками; Кириченко вернулся к стабильной 4-3-3 и перестал менять расстановку от матча к матчу. Эксперты заговорили о том, что тренер «раздал стиля» — добавил к атлетичному футболу Альбы больше комбинационной игры низом.
Роль Прохина. При Альбе 25-летний Данила Прохин дважды выходил в старте в чемпионате. Кириченко перевел его в опорную зону перед линией обороны — и это решение оказалось ключевым: Прохин перекрывает центральные коридоры, позволяя остальным полузащитникам смелее идти в прессинг.
Компактность. Кризис обороны Альбы имел системную природу: команда прессинговала высоко, но плохо контролировала пространство за первой линией давления. При Кириченко прессинг остался — его просто сделали выборочным. Не получилось отобрать сразу — «Ростов» организованно отходит назад вместо того, чтобы оставлять разорванные зоны.
Результат — в цифрах. При Альбе соперники набирали в среднем 1,3 ожидаемого гола за матч, при Кириченко — почти вдвое меньше (0,73). В четырех матчах до поездки в Петербург соперники нанесли семь ударов в створ против 23 за предыдущие четыре тура, а «Локомотив» в Ростове вообще не попал в ворота ни разу. Команда четыре матча подряд играла на ноль, а после 3:0 с «Крыльями» Кириченко подвел итог отрезку сам: «Грех жаловаться. В шести играх — 14 очков. Пять из шести — на ноль».
Оборона против атаки
Кириченко пока рано записывать в волшебники. Атака осталась уязвимым местом: по ожидаемым голам команда создает примерно столько же, сколько и при Альбе — меньше одного xG за матч (4,18 за 6 туров). Просто выросла реализация: победа над «Акроном» 1:0 пришла через штрафной Комарова в компенсированное время, разгром махачкалинского «Динамо» был во многом сделан ранним удалением соперника. А в Кубке России тот же «Ростов» получил 0:4 от ЦСКА. Соперники в чемпионате тоже были не элитарными — «Акрон», «Балтика», «Локомотив» в кризисе, «Крылья». Ничья с «Зенитом», впервые набранные очки с петербуржцами с 2019 года — единственный настоящий замер уровня.
При ожидаемых 4,18 гола ростовчане при Кириченко забили 11 мячей — это к вопросу о реализации.
Сам тренер это признает. После «Зенита» он заметил, что его игроки временами слишком увлекались владением, а одной из таких потерь стал гол Луиса Энрике. Нападающим Кириченко добавил работы на тренировках: по словам Тимура Сулейманова, стало больше упражнений на выходы один на один и удары — игроки пересматривают нарезки голов тренера, который дважды был лучшим бомбардиром страны.
Школа Бердыева и футбольная вера
Кириченко сам объясняет свои принципы, и они складываются в цельную систему — скорее старомодную, чем модную.
Первое — приоритет обороне. «Хорошая есть поговорка: «Атака выигрывает матчи, а оборона — чемпионаты». По мне, на место в таблице чаще всего влияет количество пропущенных мячей, нежели количество забитых. Понятно, что ты можешь выиграть два раза по 5:0, но для меня важно выиграть в матче со счетом 1:0 и 2:0», — сказал Кириченко в подкасте клубного канала. Все, что команда показывает на поле, — исполнение этого тезиса.
Второе — простота языка. Кириченко подчеркивает, что перенял у Бердыева манеру говорить с игроками без технического жаргона: «В современном мире очень много информации, в том числе футбольной, технической, связанной с кучей цифр, и тактические вещи объясняются очень сложным языком. В моем понимании язык объяснения должен быть достаточно простым, потому что футболист реально должен понимать, что ему говорят».
Третье — вера в черновую работу. Кириченко с ностальгией вспоминает Гацкана, который «своей работой, тем, как он пахал, развязывал руки и Кристиану Нобоа, и Тимофею Калачеву в атаке». Показательно, что этот же человек вернулся в штаб.
И четвертое — профессиональная дотошность, которую Кириченко несет с собой как наследие игровой карьеры бомбардира. Тренер сетует, что современные нападающие хуже бьют головой и что это «недоработка в школах, в академиях»: «Даже работая во Второй лиге, ты понимаешь, что очень многим футболистам не хватает техники ударов, точности ударов... И здесь академиям точно есть куда прибавлять».
Полтора месяца — слишком короткая дистанция для окончательных выводов, соперники в чемпионате были преимущественно из нижней половины таблицы, а зимние сборы покажут, сможет ли Кириченко дожать атаку. Но уже сейчас виден характер перестройки: он не сломал команду Альбы, не сделал ставку на других футболистов. Дмитрий взял то, что было — физическую готовность, прессинг, кадровый костяк, — и расставил по-новому акценты.
Свой тренер дает результат: без громких лозунгов и ярких речей у него пять из шести матчей на ноль и ноль поражений. У «Ростова», который осенью казался больным клубом, снова есть футбольная вера.
Аскер Созаев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3