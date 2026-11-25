«Ростов» при Кириченко — лучший клуб РПЛ. Удивительная метаморфоза на Дону

До этого тренер почти не работал самостоятельно на высшем уровне.

Клуб, который осенью балансировал между забастовкой и зоной стыков, сделал самую неожиданную ставку сезона: вернул легенду почти без опыта самостоятельной работы в РПЛ. И смена Джонатана Альбы на Дмитрия Кириченко пока дает какие-то фантастические плоды: шесть туров без поражений, всего два пропущенных гола, 14 очков из 18. На этом отрезке — лучший показатель в РПЛ. И «Ростов» уже шестой, всего в четырех очках позади ЦСКА.

Что же изменил Кириченко?

Развод с Альбой, ставка на своего

«Ростов» объявил о расставании с Джонатаном Альбой 24 сентября. Формулировки были дипломатичными: «обоюдное решение», благодарность за «самоотверженный труд», а отдельно — пункт о том, что испанец совмещал работу в клубе и штабе сборной России, и «Ростову» теперь нужен тренер, полностью сосредоточенный на команде.

Кириченко получил коллектив в непростом состоянии. Летом налоговая приостанавливала операции по счетам, зарплаты задерживались, 17 футболистов, по сообщениям СМИ, готовились обращаться в Палату по разрешению споров РФС с заявлениями о расторжении контрактов. Спортивный фон был не лучше: 0:3 от «Спартака», 0:3 от «Динамо», восемь очков после девяти туров, 12-е место.

Для болельщиков назначение выглядело сентиментальным, для аналитиков — вынужденным и бюджетным. Кириченко — воспитанник таганрогского футбола, форвард «Ростсельмаша» 1998-2001 годов, автор самого быстрого гола в истории Евро (Греция, 67-я секунда, 2004-й), обладатель Кубка УЕФА-2005 с ЦСКА и четвертый бомбардир в истории чемпионатов России — 129 голов. Но в РПЛ самостоятельно работал только совсем немного в 2018-м году в «Уфе». Как неопытный специалист вытянет клуб из кризиса?

С 2014 года он был в штабе «Ростова», в том числе при Курбане Бердыеве, и дважды — в 2016-м и 2017-м — исполнял обязанности главного тренера. Первый из этих эпизодов вошел в историю клуба: с Кириченко у руля «Ростов» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в квалификации «Аякс». Дальше — годы ассистентства и низшие лиги, с апреля 2024-го — «Текстильщик» из Иваново. За два года Кириченко провел там 91 матч (41 победа), привел команду ко второму месту в «золотой» группе Второй лиги и выходу в Первую лигу, а летом 2026-го ушел по истечении контракта. Показательно: ивановский клуб играл в активный прессинг. 627 командных прессинг-действий, PPDA 4,02 — говорящие цифры для знатоков. То есть стилистически Кириченко и Альба не противники, а коллеги по одной школе.

Вместе с Дмитрием на Дон вернулись Александр Гацкан — капитан серебряного сезона-2015/16 — и Антон Рогочий.

Футболисты «Ростова» празднуют гол в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Фото ФК «Ростов»

Три изменения

Один из любопытных фактов в работе Кириченко — не что сделал, а чего не сделал. Революции в составе нет: в его первых трех матчах чемпионата неизменно выходили одни и те же футболисты, в четвертом случилось первое косметическое изменение — Роналдо вместо Комарова. Альба делал ставку на тех же.

Теперь к новшествам.

Схема. Испанец экспериментировал с тремя центральными защитниками; Кириченко вернулся к стабильной 4-3-3 и перестал менять расстановку от матча к матчу. Эксперты заговорили о том, что тренер «раздал стиля» — добавил к атлетичному футболу Альбы больше комбинационной игры низом.

Роль Прохина. При Альбе 25-летний Данила Прохин дважды выходил в старте в чемпионате. Кириченко перевел его в опорную зону перед линией обороны — и это решение оказалось ключевым: Прохин перекрывает центральные коридоры, позволяя остальным полузащитникам смелее идти в прессинг.

Компактность. Кризис обороны Альбы имел системную природу: команда прессинговала высоко, но плохо контролировала пространство за первой линией давления. При Кириченко прессинг остался — его просто сделали выборочным. Не получилось отобрать сразу — «Ростов» организованно отходит назад вместо того, чтобы оставлять разорванные зоны.

Результат — в цифрах. При Альбе соперники набирали в среднем 1,3 ожидаемого гола за матч, при Кириченко — почти вдвое меньше (0,73). В четырех матчах до поездки в Петербург соперники нанесли семь ударов в створ против 23 за предыдущие четыре тура, а «Локомотив» в Ростове вообще не попал в ворота ни разу. Команда четыре матча подряд играла на ноль, а после 3:0 с «Крыльями» Кириченко подвел итог отрезку сам: «Грех жаловаться. В шести играх — 14 очков. Пять из шести — на ноль».

Оборона против атаки

Кириченко пока рано записывать в волшебники. Атака осталась уязвимым местом: по ожидаемым голам команда создает примерно столько же, сколько и при Альбе — меньше одного xG за матч (4,18 за 6 туров). Просто выросла реализация: победа над «Акроном» 1:0 пришла через штрафной Комарова в компенсированное время, разгром махачкалинского «Динамо» был во многом сделан ранним удалением соперника. А в Кубке России тот же «Ростов» получил 0:4 от ЦСКА. Соперники в чемпионате тоже были не элитарными — «Акрон», «Балтика», «Локомотив» в кризисе, «Крылья». Ничья с «Зенитом», впервые набранные очки с петербуржцами с 2019 года — единственный настоящий замер уровня.

При ожидаемых 4,18 гола ростовчане при Кириченко забили 11 мячей — это к вопросу о реализации.

Сам тренер это признает. После «Зенита» он заметил, что его игроки временами слишком увлекались владением, а одной из таких потерь стал гол Луиса Энрике. Нападающим Кириченко добавил работы на тренировках: по словам Тимура Сулейманова, стало больше упражнений на выходы один на один и удары — игроки пересматривают нарезки голов тренера, который дважды был лучшим бомбардиром страны.

Школа Бердыева и футбольная вера

Кириченко сам объясняет свои принципы, и они складываются в цельную систему — скорее старомодную, чем модную.

Первое — приоритет обороне. «Хорошая есть поговорка: «Атака выигрывает матчи, а оборона — чемпионаты». По мне, на место в таблице чаще всего влияет количество пропущенных мячей, нежели количество забитых. Понятно, что ты можешь выиграть два раза по 5:0, но для меня важно выиграть в матче со счетом 1:0 и 2:0», — сказал Кириченко в подкасте клубного канала. Все, что команда показывает на поле, — исполнение этого тезиса.

Второе — простота языка. Кириченко подчеркивает, что перенял у Бердыева манеру говорить с игроками без технического жаргона: «В современном мире очень много информации, в том числе футбольной, технической, связанной с кучей цифр, и тактические вещи объясняются очень сложным языком. В моем понимании язык объяснения должен быть достаточно простым, потому что футболист реально должен понимать, что ему говорят».

Третье — вера в черновую работу. Кириченко с ностальгией вспоминает Гацкана, который «своей работой, тем, как он пахал, развязывал руки и Кристиану Нобоа, и Тимофею Калачеву в атаке». Показательно, что этот же человек вернулся в штаб.

И четвертое — профессиональная дотошность, которую Кириченко несет с собой как наследие игровой карьеры бомбардира. Тренер сетует, что современные нападающие хуже бьют головой и что это «недоработка в школах, в академиях»: «Даже работая во Второй лиге, ты понимаешь, что очень многим футболистам не хватает техники ударов, точности ударов... И здесь академиям точно есть куда прибавлять».

Полтора месяца — слишком короткая дистанция для окончательных выводов, соперники в чемпионате были преимущественно из нижней половины таблицы, а зимние сборы покажут, сможет ли Кириченко дожать атаку. Но уже сейчас виден характер перестройки: он не сломал команду Альбы, не сделал ставку на других футболистов. Дмитрий взял то, что было — физическую готовность, прессинг, кадровый костяк, — и расставил по-новому акценты.

Свой тренер дает результат: без громких лозунгов и ярких речей у него пять из шести матчей на ноль и ноль поражений. У «Ростова», который осенью казался больным клубом, снова есть футбольная вера.

Аскер Созаев