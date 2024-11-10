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10 ноября, 23:50

«Это не балет, а футбол». Мусаев в ярости из-за решения Карасева отменить гол в ворота «Рубина»

Мусаев отреагировал на отмененный гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Александр Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Краснодар

Первый круг РПЛ завершился матчем «Рубина» и «Краснодара» (1:1). И закончился он скандалом: главный арбитр Сергей Карасев при помощи ВАР-центра отменил гол «быков» в концовке. Дискуссия о том, правильное ли решение принял судья, развернулась не только в медиаполе. Эмоционально высказался в том числе и главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев.

Сергей Карасев. «Рубин» — «Краснодар»: ВАР увидел фол Сперцяна — Карасев отменил гол «быков»

Решение Карасева

На 87-й минуте Эдуард Сперцян сыграл в подкате против защитника казанцев Игоря Вуячича. После этого мяч отскочил к Олакунле Олусегуну, который отправил его в сетку ворот «Рубина».

Сергей Карасев тут же получил команду от ВАР-центра и подошел к «телевизору» смотреть эпизод. Затем главный арбитр отменил гол и сообщил, что Сперцян нарушил правила. Капитан «Краснодара» также получил желтую карточку.

Мусаев возмущен

После финального свистка главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что его команда во втором тайме полностью контролировала игру. По его словам, Карасев принял неправильное решение, не указав на центр поля.

«Я считаю, что чистый гол. Он играет в мяч, по касательной задевает потом соперника. В Лиге чемпионов и в Англии это был бы чистый гол. Это смешно, Карасев, если бы судил в Европе, он бы 100 из 100 таких засчитал», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

А на пресс-конференции специалист добавил, что «это не балет, а футбол».

«Карасев судил матчи на высоком уровне, где искры летят. А здесь небольшое касание», — заявил он журналистам.

Рашид Рахимов, возглавляющий «Рубин», в свою очередь признался, что его подопечные не заслужили поражения.

«В моменте казалось, это как?то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там он (Сперцян) прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения», — сказал тренер.

Полузащитник &laquo;Рубина&raquo; Никола Чумич (№ 24) и&nbsp;полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Александр Черников (№ 53). Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

Как отреагировал эксперт

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что рефери правильно не зафиксировал взятие ворот.

«Абсолютно справедливое (решение Карасева). Сам по себе этот подкат... Ты когда его выполняешь, всегда есть риск. Определенная доля безрассудства. Да, он касается этого мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует никак этот контакт. Ногу не отдергивает, не кладет ее вниз, просто поднимает ее выше. И попадает в область голени. Поэтому для меня это фол. Прошли те времена, когда главным было коснуться мяча, а дальше уже можно делать... Давно такого нет», — заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл.

Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Сергей Карасев (судья)
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