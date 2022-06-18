В «Химках» заявили о готовности поддержать инициативу расширения РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении чемпионата России до 18 команд.

«Говорю от лица депутата — я всегда буду рад расширению лиги для вовлечения все большего количества субъектов в большой футбол. Команда топ-уровня в премьер-лиге способствует развитию спортивных школ в регионе. Зрители получают заряд позитива на трибунах. В расширении можно видеть только позитивные моменты. У нас есть федеральное законодательство, где прописано, что РФС отвечает за развитие футбола. Мы понимаем подход руководства нашего футбола. Поддержим любое их решение, ибо они несут ответственность. «Химки» будут ориентироваться на позицию РФС. Если руководство нашего футбола скажет о необходимости расширения, мы безоговорочно поддержим», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее было решено, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Пресс-служба РПЛ в субботу, 18 июня заявила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24.