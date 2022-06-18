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Сегодня, 12:39

В «Химках» заявили о готовности поддержать инициативу расширения РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении чемпионата России до 18 команд.

«Говорю от лица депутата — я всегда буду рад расширению лиги для вовлечения все большего количества субъектов в большой футбол. Команда топ-уровня в премьер-лиге способствует развитию спортивных школ в регионе. Зрители получают заряд позитива на трибунах. В расширении можно видеть только позитивные моменты. У нас есть федеральное законодательство, где прописано, что РФС отвечает за развитие футбола. Мы понимаем подход руководства нашего футбола. Поддержим любое их решение, ибо они несут ответственность. «Химки» будут ориентироваться на позицию РФС. Если руководство нашего футбола скажет о необходимости расширения, мы безоговорочно поддержим», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее было решено, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Пресс-служба РПЛ в субботу, 18 июня заявила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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