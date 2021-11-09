Новая жизнь Рианчо: гоняет на велосипеде по 200 км в неделю. И готовится к паломничеству через всю Испанию

Удивительный рассказ бывшего тренера «Спартака».

После ухода из «Спартака» тренерская карьера Рауля Рианчо, вместившая работу в ла лиге и «Рубине», киевском «Динамо» и сборной Украине, встала на длительную паузу. Этим летом испанский тренер поработал в Юрмале, где получил должность советника по методологической работе в местном «Спартаке». А 1,5 года назад открыл для себя новое занятие: Рианчо заинтересовался велосипедными трипами и регулярно преодолевает внушительные расстояния.

По словам Рауля, он увлекся этим перед Священным годом — он наступает, когда праздник Святого Иакова приходится на воскресенье, 25 июля (это случается раз в пять, шесть, а иногда и в 11 лет). Поэтому следующим летом, в честь Священного года, Рианчо отправится в паломничество (заранее продуманное путешествие верующих по святым местам, которые имеют особое значение в христианской вере. — Прим. «СЭ») до Сантьяго-де-Компостелы — там находится предполагаемая могила апостола Иакова.

Велосипедная команда Рауля Рианчо.

Корреспондент «СЭ» связался с Рианчо и подробно поговорил о новом увлечении и грядущем путешествии через всю Испанию. Ниже — удивительный монолог тренера, который впервые раскроется с новой стороны.

— Паломнические поездки по святым местам очень популярны в европейской культуре, — говорит бывший тренер «Спартака». — В принципе, это можно сделать в одиночку, но я поеду с группой друзей. Нас будет 6-8 человек. Мы готовимся преодолеть путь от Ронсесвальеса, находящегося на границе Франции и Испании, до Сантьяго-де-Компостелы (северо-запад Испании). Это 800 километров! Отправимся по северному маршруту, хотя есть и другие — но все заканчиваются в Сантьяго-де-Компостеле.

Рауль Рианчо.

Пока для подготовки мы проезжаем по 60-70 километров — это тренировочные маршруты для нашего региона Кантабрия на северном побережье Испании. По пути наслаждаемся горными пейзажами, реками и морем. Проезжаем и сквозь разные долины Кантабрии.

Проблем обычно не возникает: мы едем через реки и горы, но эти маршруты очень хорошо обустроены. Трассы несложные, с нашими горными велосипедами путь относительно простой.

Велосипедная команда Рауля Рианчо.

За полтора года подготовки мы преодолели в совокупности 5 тысяч километров. Тренируемся обычно 2-3 раза в неделю, проезжая за день 60-70 километров. На горные дороги тратим где-то от 3 до 5 часов, зависит от ситуации. Обычно ездим по земле, песку, камням и траве — это гарантирует, что сложность и время каждой тренировки будут отличаться друг от друга. С собой в поездки беру основные запчасти для велосипеда: тормозную колодку, камеру, инструменты и медикаменты на случай возможных травм. Наушники брать не обязательно. Пейзаж вокруг настолько впечатляющий, что лучшая музыка — пение птиц.

Горный пейзаж.

На тренировочных маршрутах у нас есть возможность возвращаться домой, чтобы поспать. Однажды мы находились в пути три дня подряд — пришлось заночевать в двух горных деревушках. В одной из них я отправился в местный бар, где встретил русскую девушку. Оказалось, она приехала работать в нашу страну и вышла замуж за молодого испанца. Я просто не мог поверить, что наткнулся на кого-то из России в испанском горном селе. Просто невероятно!

Но вернемся к нашему испанскому путешествию: 800-километровый маршрут растянется на 8-10 дней. Тысячи паломников будут добираться до Сантьяго-де-Компостелы разными способами: пешком, на велосипеде, на лошадях и на мотоциклах. В пути можно будет встретить паломников со всей Европы. Даже молодых россиян! Это очень популярный маршрут. И пейзажи там потрясающие. Заночуем в общежитиях и гостиницах, где у нас будет регулярный отдых и душ. Наши вещи будут перевозить на специальном транспорте с места на место.

Велосипедная команда Рауля Рианчо.

Я бы с удовольствием осуществил похожую поездку по России. Например, по маршруту Казань — Москва — все-таки это два города, которые до сих пор находятся в моем сердце.

Обязательно задумаюсь над этим и изучу вопрос, как лучше все организовать.