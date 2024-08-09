Судей РПЛ «наказывают» отправкой в ВАР-центр. На матч «Зенита» с «Динамо» снова назначены Иванов и Кукуян
Эксперт «СЭ» — об особенностях назначений судей в РПЛ и «ужасах нашего городка».
Бобровский и Шафеев
Громкий скандал после игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1). Но, если исходить из решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), у судьи Яна Бобровского всего одна ключевая ошибка — ошибочное назначение пенальти. Ничего сверхъестественного, получается, не случилось. И еще он ошибочно не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот «Пари НН». У видеоарбитра (ВАР) Рафаэля Шафеева «библиотека» моментов богаче. Он ошибся и в кубковом матче «Зенит» — «Факел».
В иной ситуации Бобровского могли бы отстранить на один-два тура и скоро вернуть. Шафеев в любом случае «сидел» бы дольше него. Но с учетом реакции на судейство в Махачкале можно предположить, что оба оставшуюся часть августа будут «отдыхать». Возможно, Шафеева вернут позже Бобровского. Плохой год у волгоградца...
Кстати, при обсуждении работы бригады Бобровского мало кто вспоминает тех, кто назначил их вместе с Шафеевым на этот матч. И тех, кто в последние месяцы почему-то лишил волгоградца нормальной практики работы в ВАР-центре.
До этого в чемпионате России Шафеев в последний раз выполнял обязанности ВАР 22 октября прошлого года («Спартак» — «Пари НН»). 9 марта этого года он работал как АВАР (у этого рефери несколько иные функции) на игре «Урал» — «Зенит». И еще раз его назначили как АВАР на встречу «Динамо» — «Локомотив», состоявшуюся 27 июля.
За все эти месяцы (с 22 октября) у Шафеева в качестве ВАР был еще кубковый матч — 4 апреля («Ахмат» — «Оренбург»). Неудачный.
Кстати, отсутствие нормальной практики не помешало отправить в ВАР-центр и Алексея Лунева. Он не работал там со 2 декабря прошлого года. А в 3-м туре был АВАР на игре «Рубин» — «Химки».
Кукуян
После его матча тоже было что обсудить. Казанцы обратились в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча. Вердикт: Анджелкович ошибочно не удален.
То есть, как и у Бобровского, одна серьезная ошибка судьи. Он наказан и отстранен? Да, Кукуян «наказан» — отправкой в ВАР-центр на два дня. Он будет работать в роли ВАР на игре «Зенит» — «Динамо» и АВАР — на матче «Крылья Советов» — «Факел». Очень строгое наказание. Как известно, судьи работают не за спасибо, а за вознаграждения, чтобы содержать себя и семью. Гонорар ВАР сегодня составляет 100 тысяч рублей, АВАР — 50 тысяч.
Любопытно, что такое «наказание» применено не впервые.
В прошлом году в ноябрьском матче Кубка России «Динамо» — «Зенит» Кукуян ошибочно вынес второе предупреждение динамовцу Хорхе Карраскалю и удалил его.
После той игры рефери из Сочи был серьезно «наказан» и отправлен в ВАР-центр: там он работал два дня подряд в роли АВАР и ВАР на играх чемпионата России.
Сейчас Кукуян ошибочно не удалил Анджелковича в матче «Рубин» — «Химки».
После этой игры рефери из Сочи был серьезно «наказан» и отправлен в ВАР-центр: там он будет работать два дня подряд в роли ВАР и АВАР.
Тенденция, однако. Но логику действий этих «назначальников» не понять.
Иванов и Кукуян
Как не понять и то, что происходит с назначениями на игры «Зенита» и, в частности, его матчи с «Динамо». Словно нет в РПЛ квалифицированных судей, помимо Кукуяна и Сергея Иванова, к которым еще добавляют Сергея Карасева.
Чтобы было понятнее, приведу список матчей сине-бело-голубых, на которых с апреля прошлого года работала связка Иванов — Кукуян:
29 апреля 2023 — 10 августа 2024
«Крылья Советов» — «Зенит». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)
«Зенит» — «Спартак». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)
«Зенит» — «Крылья Советов». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)
«Динамо» — «Зенит». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)
«Пари НН» — «Зенит». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)
«Динамо» — «Зенит». Павел Кукуян (судья) и Сергей Иванов (ВАР)
«Зенит» — ЦСКА. Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)
«Зенит» — «Динамо». Сергей Иванов (судья) и Павел Кукуян (ВАР)
Как это сочетается с принципом неповторяемости, который до недавних пор всегда учитывался при назначениях судей?
Вот перечень встреч чемпионата России с участием «Зенита», которые за 12 с половиной месяцев обслуживал Иванов:
22 июля. «Пари НН» — «Зенит». Судья
17 сентября. «Рубин» — «Зенит». ВАР
30 сентября. «Оренбург» — «Зенит». Судья
9 декабря. «Зенит» — «Пари НН». Судья
30 марта. «Крылья Советов» — «Зенит». ВАР
13 апреля. «Краснодар» — «Зенит». Судья
28 апреля. «Динамо» — «Зенит». ВАР
11 мая. «Зенит» — ЦСКА. Судья
20 июля. «Крылья Советов» — «Зенит». Судья
10 августа. «Зенит» — «Динамо». Судья
Вот перечень матчей чемпионата России с участием «Динамо», который за 5 месяцев обслуживал Иванов:
9 марта. «Динамо» — «Ахмат». ВАР
7 апреля. «Динамо» — «Спартак». ВАР
28 апреля. «Динамо» — «Зенит». ВАР
18 мая. «Динамо» — «Крылья Советов». ВАР
10 августа. «Зенит» — «Динамо». Судья
Почему такой выбор с такой частотой? Зачем? Разве это нормально?
Географический принцип и конфликт интересов
Виталий Мешков назначен арбитром матча 4-го тура РПЛ «Пари НН» — «Химки». Он впервые в своей карьере будет судить игру чемпионата России с участием этой подмосковной команды. Такому факту есть простое объяснение: Мешков — житель Подмосковья и один из руководителей Федерации футбола Московской области. Он давно занимает пост ее вице-президента. И никогда ранее в чемпионате не судил матч «Химок».
В связи с этим возникает вопрос, нет ли тут конфликта интересов, не нарушает ли такое назначение «Правила делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа»? Несколько лет назад этот документ был утвержден судейским комитетом.
И еще. Если Мешкову теперь можно судить матч с участием «Химок», почему тогда воронежца Владимира Москалева не назначают на игры «Факела», а ростовчанина Иванова — на встречи «Ростова»?
«Двойники»
В 4-м туре ни одного (ноль!) назначений ассистентов судьи в качестве АВАР. Тоже тенденция. Делали исключения для помощников из бригады Карасева — Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Лунева. В кубке то же самое — обязанности АВАР доверяют арбитрам, а не ассистентам. Тем самым их (помощников) лишают источника дохода, на который влияет и огромное число ассистентов в РПЛ, и, соответственно, не слишком высокая загрузка.
При этом в туре много двойных назначений. Если не ошибаюсь, это повторение рекорда — шесть «двойников». И по-прежнему не судит в поле, но постоянно отправляется в ВАР-центр Андрей Фисенко. Сейчас такому факту есть объяснение — говорят, у него травма. Но тогда почему так было и в прошлом сезоне?
Вот перечень двойных назначений в 4-м туре РПЛ:
Андрей Фисенко. «Локомотив» — «Динамо» Мх (АВАР), «Спартак» — «Ахмат» (ВАР)
Артур Федоров. «Пари НН» — «Химки» (ВАР), «Спартак» — «Ахмат» (АВАР)
Артем Чистяков. «Пари НН» — «Химки» (АВАР), «Оренбург» — «Акрон» (ВАР)
Василий Казарцев. «Ростов» — «Рубин» (ВАР), «Краснодар» — ЦСКА (АВАР)
Павел Кукуян. «Зенит» — «Динамо» (ВАР), «Крылья Советов» — «Факел» (АВАР)
Евгений Турбин. «Зенит» — «Динамо (АВАР), «Крылья Советов» — «Факел» (ВАР)
Вечный дежурный по аэродрому
Роман Сафьян очень давно не получает назначений арбитром на матчи чемпионата России, хотя входит в список судей РПЛ. После 6 ноября прошлого года он выполняет обязанности резервного. Сейчас его серия составляет девять игр: с 26-го по 30-й тур прошлого чемпионата и с 1-го по 4-й тур в этом розыгрыше.
Ковалев сидит за Кукуляка
После матча 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) судья Евгений Кукуляк не понес никакого наказания за ошибочное вынесение второго предупреждения и последовавшее за ним удаление самарца Романа Евгеньева. Он благополучно пересидел 3-й тур в ВАР-центре (помните, выше я говорил о тенденции?) и продолжает судить — в 4-м туре ему дали игру «Локомотив» — «Динамо» Мх.
За него отбывает наказание помощник Максим Ковалев (уже пропустил один тур кубка и два тура чемпионата). Любопытно, что этот ассистент не впервые наказан таким образом в матче, который судил Кукуляк. В марте во встрече 22-го тура предыдущего чемпионата «Балтика» — «Пари НН» (2:0) рефери из Калуги ошибочно не удалил Кирилла Гоцука, который совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Нижегородец избежал бы наказания, если бы не ВАР. Ковалева тогда наказали, а Кукуляка поощрили новым назначением.
У Евгения в целом много игр в роли судьи в чемпионате России-2023/24. С 16 матчами он поделил второе место с Кириллом Левниковым и Кукуяном. Вот только они вместе с Карасевым составили тройку лучших в прошлом сезоне по версии РФС (согласно оценкам инспекторов, с учетом решений ЭСК). А вот Кукуляк не попал даже в первую десятку. Тогда почему у него столько матчей?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0