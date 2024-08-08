На матч «Химок» назначен руководитель Федерации футбола Московской области. «Пари НН» устроил такой выбор судьи?

Виталий Мешков, как сегодня объявил РФС, назначен арбитром матча 4-го тура РПЛ «Пари НН» — «Химки», которая пройдет в пятницу, 9 августа. Он впервые в своей карьере будет судить игру чемпионата России с участием этой подмосковной команды.

Такому факту есть простое объяснение: Мешков — житель Подмосковья и один из руководителей Федерации футбола Московской области. Он давно занимает пост ее вице-президента.

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В связи с этим возникает вопрос, нет ли тут конфликта интересов, не нарушает ли такое назначение «Правила делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа»? Несколько лет назад этот документ был утвержден судейским комитетом.