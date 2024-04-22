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Сегодня, 15:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Клаудиньо и Тюкавин возвращаются в топ-10

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 25-го тура
Отдел футбола «СЭ»
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Клаудиньо и Константин Тюкавин.
Фото «СЭ»
Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 17 матчей.

По итогам 24 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,43 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата России на этот раз не забил, зато отметился результативной передачей на Клаудиньо.

2. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,36

Сократил отставание от Кассьерры в снайперской гонке до четырех мячей, отличившись во встрече с «Факелом». Мог забить больше.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

Дирижировал атаками «быков» на протяжении всей игры с «Факелом».

Форвард &laquo;Краснодара&raquo; Виктор Са (справа) и&nbsp;полузащитник &laquo;Факела&raquo; Никита Моцпан. Краснодарский бразилец разжег пламя, Кордоба — потушил «Факел». «Быки» не дают чемпионской гонке умереть окончательно

4. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,33

Снова не ушел с поля без голевой передачи — в матче с «Рубином» ассистировал Дмитрию Баринову.

5. Вендел («Зенит») — 6,29

Без лоска отыграл встречу с «Оренбургом», но помог сине-бело-голубым добыть три очка.

6. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,21

Провел роскошный матч в Нижнем Новгороде: его гол и голевая передача позволили «Динамо» разгромно победить.

7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Пропускал матч с «Оренбургом» из-за перебора желтых карточек.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Зенит» вымучил победу над «Оренбургом». А петербургский судья не дал команде Семака пенальти

8. Клаудиньо («Зенит) — 6,19

Не забивал в РПЛ с октября, но эффектно прервал засуху: прекрасным голом принес «Зениту» победу над «Оренбургом».

9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18

Как и весь ЦСКА, провел не лучший матч с «Ахматом», да еще и получил предупреждение, из-за которого пропустит дерби.

10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Все еще не может играть. Близок к вылету из топ-10 рейтинга «СЭ».

Джон Кордоба
Клаудиньо
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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