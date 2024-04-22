Рейтинг лучших игроков РПЛ: Клаудиньо и Тюкавин возвращаются в топ-10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 17 матчей.
По итогам 24 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,43 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Лучший бомбардир чемпионата России на этот раз не забил, зато отметился результативной передачей на Клаудиньо.
2. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,36
Сократил отставание от Кассьерры в снайперской гонке до четырех мячей, отличившись во встрече с «Факелом». Мог забить больше.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35
Дирижировал атаками «быков» на протяжении всей игры с «Факелом».
4. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,33
Снова не ушел с поля без голевой передачи — в матче с «Рубином» ассистировал Дмитрию Баринову.
5. Вендел («Зенит») — 6,29
Без лоска отыграл встречу с «Оренбургом», но помог сине-бело-голубым добыть три очка.
6. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,21
Провел роскошный матч в Нижнем Новгороде: его гол и голевая передача позволили «Динамо» разгромно победить.
7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20
Пропускал матч с «Оренбургом» из-за перебора желтых карточек.
8. Клаудиньо («Зенит) — 6,19
Не забивал в РПЛ с октября, но эффектно прервал засуху: прекрасным голом принес «Зениту» победу над «Оренбургом».
9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,18
Как и весь ЦСКА, провел не лучший матч с «Ахматом», да еще и получил предупреждение, из-за которого пропустит дерби.
10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18
Все еще не может играть. Близок к вылету из топ-10 рейтинга «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2