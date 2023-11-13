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Сегодня, 20:10

Лучшие игроки первого круга РПЛ: в топ-10 — четверо из «Зенита» и трое из «Краснодара»

Отдел футбола «СЭ»
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Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян
Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
Еженедельный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум десять матчей.

По итогам 15 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата сохраняет первое место и в рейтинге «СЭ». В этом сезоне Кассьерра стабилен: он забивал в 10 из 15 туров, в том числе в ворота «Краснодара».

2. Вендел («Зенит») — 6,50

Мозг и мотор действующих чемпионов России. В битве за первое место оказывал значительное влияние на «Зенит». Стабильной и продуктивной игрой заставил всех забыть о летнем демарше.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,43

Лидер «Краснодара» забил невероятно важный гол в ворота «Зенита». Весь сезон регулярно подчеркивает свой высокий уровень.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,33

В матче с «Краснодаром» был заметен, нанес больше всех ударов по воротам (5), хотя отличиться не сумел.

5. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,33

На тяжелом воронежском поле техничному узбеку было трудно проявить свои лучшие качества, но он все равно был старателен.

Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра. Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

Один из главных преследователей Кассьерры снайперской гонки в дуэли с ним промолчал, но его вклад в ничью все равно был весомым.

7. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Пропускал встречу с «Факелом» из-за перебора желтых карточек.

8. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,21

Возвращается в топ-10 нашего рейтинга и на прежний уровень: в матче с «Уралом» Гарре принес немало пользы и реализовал пенальти.

9. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Капитан сине-бело-голубых традиционно часто подключался к атакам своей команды, дисциплинированно оборонялся.

10. Александр Черников («Краснодар») — 6,18

Выиграть борьбу у мощного центра поля «Зенита» опорнику «быков» было непросто, но он был хорош не только в обороне, но и в атаке: на одном из угловых в первом тайме Черников едва не соорудил гол.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
3
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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