Лучшие игроки первого круга РПЛ: в топ-10 — четверо из «Зенита» и трое из «Краснодара»
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум десять матчей.
По итогам 15 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Лучший бомбардир чемпионата сохраняет первое место и в рейтинге «СЭ». В этом сезоне Кассьерра стабилен: он забивал в 10 из 15 туров, в том числе в ворота «Краснодара».
2. Вендел («Зенит») — 6,50
Мозг и мотор действующих чемпионов России. В битве за первое место оказывал значительное влияние на «Зенит». Стабильной и продуктивной игрой заставил всех забыть о летнем демарше.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,43
Лидер «Краснодара» забил невероятно важный гол в ворота «Зенита». Весь сезон регулярно подчеркивает свой высокий уровень.
4. Клаудиньо («Зенит») — 6,33
В матче с «Краснодаром» был заметен, нанес больше всех ударов по воротам (5), хотя отличиться не сумел.
5. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,33
На тяжелом воронежском поле техничному узбеку было трудно проявить свои лучшие качества, но он все равно был старателен.
6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30
Один из главных преследователей Кассьерры снайперской гонки в дуэли с ним промолчал, но его вклад в ничью все равно был весомым.
7. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21
Пропускал встречу с «Факелом» из-за перебора желтых карточек.
8. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,21
Возвращается в топ-10 нашего рейтинга и на прежний уровень: в матче с «Уралом» Гарре принес немало пользы и реализовал пенальти.
9. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20
Капитан сине-бело-голубых традиционно часто подключался к атакам своей команды, дисциплинированно оборонялся.
10. Александр Черников («Краснодар») — 6,18
Выиграть борьбу у мощного центра поля «Зенита» опорнику «быков» было непросто, но он был хорош не только в обороне, но и в атаке: на одном из угловых в первом тайме Черников едва не соорудил гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3