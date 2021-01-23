«Неправильное питание, женщины, проблемы с режимом». Как быть востребованным в «Спартаке» и «Аяксе», но закончить карьеру в 24 года

Воспитанник московской и амстердамской академий, представитель новой школы агентского бизнеса Аполлон Лемонджава — о проблемах молодых футболистов, Хендриксе и Промесе, Кварацхелии и Джугели.

Этой зимой закончился контракт у перспективного нападающего «Локомотива» Максима Турищева. Брал комментарий у его агента Аполлона Лемонджавы. Необычное имя, загуглил, оказалось, что он занимался в академиях «Спартака» и «Аякса». Потом проходил просмотры в «Шальке» и «Марселе», играл в «Фейеноорде», но в итоге в раннем возрасте завершил карьеру и остался жить в Голландии. Теперь работает агентом. Мы поговорили о его карьере, агентской деятельности и голландских футболистах в РПЛ.

Днем тренировался, а ночью гулял

— Сейчас вам 29 лет, уже несколько лет не играете. Почему так рано закончили?

— Не хочу говорить банальности про травму, которая помешала, или еще что-то. Сам себе помещал. Проявил непрофессионализм. Из человека, который следил за каждым своим шагом, превратился в того, которому на все плевать. Днем тренировался, а ночью гулял. Пошли травмы — одна, вторая, третья. В какой-то момент мне стало просто больно играть, я не смог продолжать. Мой опыт — пример для молодых футболистов, с которыми я работаю .

— В какой момент начался непрофессионализм?

— В районе 23-24 лет.

— Почему?

— Мечтал заиграть на более серьезном уровне, чем третья лига Голландии или первая лига Хорватии. Начал относиться к футболу несерьезно. Поэтому не воплотил тот потенциал, о котором мне говорили окружающие. Сам считаю, что я не был хорошим футболистом. Надеюсь, что буду куда более сильным менеджером.

— В чем конкретно вы нехороший пример?

— Много факторов: питание, женщины, проблемы с режимом. Мог пойти в клуб до утра, пить там даже не алкоголь, а энергетик. Вернуться домой утром, уснуть в девять, а потом был весь день разбитый. Выходил на тренировку никакой. Это не давало развиваться и быть в тонусе.

— Самый жесткий ночной трип?

— Во время игровой карьеры я не сходил с ума, не делал трэш. Часто поздно ложился. Моя главная ошибка в том, что я очень много ел. Мог сразу заточить четыре «Сникерса». После этого чувствовал себя тяжелым. Возможно, это и повлияло на мои колени.

— В Голландии мало запретов. Что-то еще себе позволяли? Покурить травку?

— Когда мне было 18 лет, я жил в центре Амстердама. Выходил из дома, и, в какую бы сторону ни пошел, в 50 метрах от меня обязательно был кофешоп. Проходя мимо, прикрывал нос рукой, чтобы даже запаха не чувствовать. После завершения карьеры попробовал, но прикола не понял. Когда тебе с детства талдычат, что надо жить правильно, в зрелом возрасте ты понимаешь это еще лучше. Нетерпимо отношусь к наркотикам.

— Но во время карьеры не позволяли себе травку?

— Я и сейчас не позволяю. Это путь в бездну. Отец много со мной беседовал об этом. Направил себя на благое дело — помогать молодым ребятам с развитием их карьер. Россия — огромная страна, много крутых ребят, но есть свои проблемы. Например, с психологией. В Европе пацаны свободнее. Смотрел много матчей ребят 15-18 лет в России и Голландии, видно, насколько одни замкнутые, а другие раскрепощенные. Наша страна делает правильные шаги. Особенно важно, что созданы чемпионаты ЮФЛ. Я так долго этого ждал. Еще когда сам играл, не понимал, почему у нас этого нет. Уверен, это окупится и даст результаты уже в ближайшее время. Спасибо Дюкову, что дал молодым возможность расти.

— Вы сказали, что один из негативных факторов — девушки. Это о легкодоступных, из квартала красных фонарей?

— Нет, такие девушки не отвлекают. Выпустил пар и пошел дальше. Это иногда даже нужно футболисту. Особенно тем, кто постоянно под давлением. Я имел в виду слишком серьезные отношения в юном возрасте — это сильно отвлекает. Ты теряешь свое драгоценное время на какие-то мимимишные вещи, когда тебе нужно выстрелить. Ты слишком мягкий, слишком сладкий, а тебе нужно быть голодным, чтобы добиться результата. Говорил и буду говорить это своим ребятам.

— До скольких лет не стоит заводить серьезные отношения?

— До 21 года — пока ты хотя бы чуть-чуть не созрел психологически.

— Один игрок РПЛ сказал, что, пока у него развивается карьера, до 35 лет не будет вообще встречаться с девушками, чтобы не отвлекали. Не перебор?

— Значит, его что-то подтолкнуло к этому. Такое мнение стоит уважать. Тоже надо понимать, что девочки разные бывают.

— Вы сказали, что разрядиться — это нормально для футболиста. Можно представить, что игрок чемпионата Голландии придет в квартал красных фонарей?

— Вполне. На это никто не обратит внимания. Если ты показываешь игру на футбольном поле, к тебе вопросов нет, делаешь что хочешь.

Прихожу на тренировку, а там клочья газона летают, как в фильмах

— Расскажите о вашей карьере. Как вы оказались в Голландии?

— Начинал заниматься футболом в «Спартаке». В детстве очень много работал, к шести годам мог тысячу раз набить мячик, на шпагат садился, бил с двух ног. Как мне рассказывал отец, в академию приехали люди из Европы что-то снимать. Меня заметили ребята из Голландии. Подошли к отцу и сказали, что было бы интересно посмотреть меня на фоне ребят из их академии. Папа загорелся этой идеей.

В «Аяксе» на тот момент играл Шота Арвеладзе. Он помог мне попасть на день талантов в академии. Со всей Голландии приезжает куча ребят. Из тысячи пацанов отбирают человек семь, они попадают на полноценный просмотр. В итоге остается один или максимум два. У меня все получилось, и мы остались в Голландии. Потом приехали еще брат с мамой. Они до сих пор здесь живут, полностью обустроились. Папа рискнул и не прогадал.

— В «Аяксе» долго продержались?

— Там очень быстро делают выводы. Если ты за полгода ничего не показываешь, к тебе подходят и говорят: «Сынок, ты пока не готов. Найди себе другую команду, а мы за тобой будем следить». Так было и со мной. Как настоящий грузин, почивал на лаврах и думал, что жизнь уже удалась, но голландские пацаны оказались целеустремленнее. Я был еще ребенком, пришел на тренировку, а там клочья газона летают, как в фильмах. Никогда до этого не видел, чтобы люди так жаждали мяча. Не был готов к этому.

Ушел из «Аякса», играл за непрофессиональные команды. Меня заметили скауты АЗ. Занимался там полтора года, потом папа решил, что опять нужно что-то менять, и мы вернулись в Москву.

— Зачем был этот переезд?

— Отцу не дали вид на жительство, он не мог оставаться в Голландии. Он не хотел оставаться здесь нелегалом, поэтому принял решение вернуться в Россию. Меня забрал с собой, а старший брат остался с мамой в Голландии. Я был не против. Папа меня кормил с ложки, все, что я умею, — на 90 процентов благодаря ему.

— Почему были проблемы с видом на жительство?

— Он приехал из другой страны, в молодости был достаточно агрессивным. Тут, если ты начинаешь получать штрафы, тебя достаточно быстро выдворяют из страны.

— Как я понимаю, вы вернулись в «Спартак». Что было дальше в Москве?

— Здесь книгу надо писать. (Смеется.) Надеюсь, эту часть моей жизни мы с тобой обсудим, когда я стану более успешен в том, что делаю сейчас. Было много всего, но самое главное, что я до сих пор в футболе.

Турищев, «Локомотив», «Ростов»

— Сейчас вы работаете с перспективным русским нападающим Максимом Турищевым. Как вы сошлись?

— На футбольном поле. Я пришел потренироваться на стадион «Крылья Советов» на «Семеновской». Макс со своим другом пытался заниматься индивидуально. Старался что-то делать, но это была не та работа, которая помогает тебе прогрессировать. Дал ему несколько советов, обменялись контактами.

Мы познакомились с Турищевым за несколько недель до того, как не стало моего отца — у него случился инсульт. Успел ему показать нарезки с Максом, папа сказал, что из этого парня может выйти толк. Когда отец ушел, понял, что мне надо этим конкретно заняться.

Близко сдружился с менеджером Фарфана, который всегда находился с ним в момент карьеры в «Локо». Поэтому мы совместно с ним начали работать вместе с Максом. Сотрудничаем уже три года.

— Как-то все очень просто.

— Так и есть. Познакомились, начали тренироваться вместе. Кстати, у Макса тогда был голевой застой. Мы чуть поработали, и он в следующем матче забил четыре. На этой положительной ноте стали теснее общаться. Познакомились с родителями, поехали вместе отдыхать в Абхазию. Там много работали, Макс забил кучу мячей, попал в молодежку в 16 лет.

— Турищев сейчас уходит из «Локомотива»?

— Не хотелось бы много говорить о Турищеве, так как сейчас происходят определенные действия. Все хорошо, пацан развивается. Понятно, что вы уже наверняка видели то, что происходит.

— Да, «Ростов» выложил его фото со сборов.

— В любом случае очень благодарен новому руководству «Локомотива» — генеральному директору Владимиру Валерьевичу Леонченко. Он очень много сделал, чтобы сохранить Макса, и продолжает предпринимать действия. Посмотрим, что будет дальше.

— То есть история с «Локомотивом» еще не закрыта? Турищев может вернуться?

— История не закрыта. Все может быть, диалог есть. Сейчас Макс выбрал свой путь, и я его полностью в этом поддерживаю.

— «Локомотив» не был готов подпустить его к основе?

— Дело не только в этом. Макс уже 12 лет в клубе, у него был осадок из-за того, что он получал не так много игрового времени. Поэтому он сделал шаг во взрослый футбол через «Ростов» — это мужской поступок. Уверен, у него все получится.

— В «Локо» за молодежную селекцию теперь отвечает Александр Самедов. Он разговаривал с вами или с Максимом до его ухода?

— Во-первых, Макс формально еще не ушел. Во-вторых, Самедов пришел буквально на следующий день после того, как Максим улетел в «Ростов». Но он еще не перешел в этот клуб.

— По факту он там на просмотре?

— На знакомстве.

— Если всех все устроит, то он там продолжит карьеру?

— Все зависит от парня.

— То есть «Ростов» готов предложить ему контракт?

— Иначе зачем его пригласили на сбор?

— Бывают просмотры.

— Что его смотреть? Это скорее знакомство с главным тренером. Карпин серьезно относится к микроклимату в коллективе. В этом плане у меня в Максе нет никаких сомнений. Он профессиональный и спокойный парень. Понимаю, что я заинтересованное лицо, но, на мой взгляд, Турищев — один из лучших футболистов России в своем возрасте.

— Вы работаете только с Турищевым?

— Да, но есть еще несколько ребят на подходе, тоже молодые. Присматриваемся друг к другу. Плюс есть еще грузинский рынок, который мне близок.

Мамука, Хвича, агентский бизнес

— Сейчас в РПЛ грузин все больше. Хвича Кварацхелия — очень крутой.

— Я от него в восторге, но не удивлен. Знаю, какие ребята играют в Грузии. Наблюдаю за лучшими пацанами из академии тбилисского «Динамо». Игроки оттуда могут спокойно конкурировать со сверстниками из «Бенфики», «Порту» или «Аякса». Первая академия в Грузии была создана в 2010 году. Сейчас она дает свои плоды.

— То есть ждать от вас завоза грузинских футболистов в РПЛ?

— Безусловно, это цель.

— Конкуренции с Мамукой Джугели не боитесь?

— Мамука — это Мамука, а Аполлон Лемонджава — это Аполлон Лемонджава. У нас разные пути. Я из новой школы, молодые ребята заходят в этот бизнес. Не вижу никаких проблем.

— Все-таки Мамука производит впечатление грозного дяди.

— Не очень близко с ним знаком, но мне так не кажется. Нормальный человек, который ясно излагает свою точку зрения. Опасений нет, есть живая конкуренция. Понятно, что мне сегодня привезти лучшего молодого игрока из Грузии гораздо проще, чем из любого другого чемпионата.

— Как вы попали в агентский бизнес?

— Царствие небесное моему отцу. Все, что происходит в моей жизни, — благодаря ему. Он дал мне возможность быть в этой игре.

— Как именно все это произошло?

— Позвонил папа и сказал, что люди из России хотят познакомиться с серьезными менеджерами в Европе. Хотели привозить сильных футболистов. Я на тот момент сотрудничал с Винченцо Кавальере — одним из представителей сильнейшего агентства Италии. Нам удалось сделать несколько удачных совместных сделок. Когда отца не стало, немного переосмыслил свою деятельность и начал больше заниматься молодыми ребятами. К этому больше лежит душа. Посредник — приятный бонус.

— Кого вы привозили в Россию?

— Маурисио Лемоса, Марко Ливаю и Гильермо Котуньо в «Рубин». С этим ребятами казанцы неплохо отыграли РПЛ, попали в Лигу Европы. Я был в этой истории просто связующим звеном.

Промес, Хендрикс, Тил

— Что вы можете рассказать про Хендрикса? Этот трансфер «Спартака» вызывает вопросы.

— Это квалифицированный футболист. В чемпионате Голландии он в какой-то момент был очень хорош, потом чуть сбавил. С учетом денег, которые на него потратили, это нормальный переход. Почему нет? Тот же Промес тоже не считался выдающимся футболистом, когда переходил в «Спартак».

— Но Квинси было только 22 года, а Хендриксу через месяц 26.

— Для оборонительного игрока это нормальный возраст.

— Почему Гус Тил провалился в России?

— Он был психологически не готов к таким масштабам. Из Голландии надо брать готовых игроков. Быть в АЗ и «Спартаке» — это слишком разные вещи. Здесь он играл как в деревне по сравнению с Москвой. Плюс огромные финансы. Парень с этим не справился.

— Но его считали чуть ли не одним из самых перспективных в местном чемпионате, разве не так?

— Голландский чемпионат сами местные называют «Микки Маус лигой». Здесь забивают много голов, дают много пространства, такого нет в большинстве топовых лиг. Атакующим футболистам играть гораздо проще, чем в той же России. Кроме того, у Гуса в РПЛ были травмы. Сейчас он уехал во «Фрайбург», думаю, там есть все шансы реанимировать карьеру.

— Слышали о том, что Промес пырнул кого-то из своих родственников ножом?

— Здесь об этом мало говорили. Слышал в кулуарах, что Квинси просто находился в том месте, где случилось это происшествие. Если бы там реально что-то было, поверь, Промеса никто не отпустил бы из полиции.

— Трансфер Промеса в «Спартак» реален?

— Очень реален, слышал об этом. Все зависит только от цены. Если «Спартак» даст те деньги, которые хочет «Аякс», то Квинси завтра будет в Москве.

— Зачем это Квинси? Переход в «Спартак» — крест на любых перспективах попасть в большой европейский топ-клуб.

— У Квинси был очень удачный этап карьеры в «Спартаке». Его там все обожают. Он все знает про Россию и Москву. Думаю, сам Квинси надеется перейти в «Спартак».