«Завтра «Спартак» снимается с чемпионата!» или «Проверим-проверим!» 3 года грандиозному скандалу в нашем футболе

Вспоминаем одну из самых нашумевших историй РПЛ.

9 августа 2020 года. Матч 1-го тура РПЛ. «Спартак» — «Сочи». 88-я минута. Красно-белые ведут в счете — 2:1. В атаке гости. Заболотный скидывает головой мяч под удар молодому Немченко. Хавбек успевает пробить, опережая несущегося на него Жиго, а дальше попадает спартаковцу по ноге. Максименко реагирует, отбивает мяч ногой, а потом происходит что-то необъяснимое. Арбитр Василий Казарцев назначает пенальти в ворота москвичей. Нобоа сравнивает счет и лишает команду Тедеско победы — 2:2!

Вот вердикт, вынесенный по горячим следам экспертом «СЭ» по судейству Александром Бобровым:

«На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковцев грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. На самом деле защитник не фолил: игрок сочинской команды пробил по воротам, а затем произошел контакт его ноги с ногой Жиго. В чем тут нарушение? Странно, что в действия судьи не вмешались видеоарбитры Алексей Еськов и Тихон Калугин».

Фото ФК «Спартак»

Чуть позже «СЭ» получил комментарий от главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

— В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте, арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти. Но ваш следующий вопрос наверняка будет о...

— Действиях видеоарбитра.

— Почему он не вмешался? Я понимаю Еськова. ВАР вмешивается только тогда, когда на сто процентов произошла явная и очевидная ошибка. В такой ситуации судья и видеоарбитр должны поговорить. Если рефери говорит, что в последний момент случился контакт, ВАР должен принять такую точку зрения. Итак, верным решением было бы не назначать пенальти. Но раз Казарцев его назначил, видеоарбитру следовало его мнение принять.

Через 15 минут после финального свистка корреспондент «СЭ» дозвонился до владельца «Спартака» Леонида Федуна. Его заявление стало настоящей информационной бомбой!

— Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

— Серьезно?

— Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!

Фото ФК «Спартак»

На следующий день была опубликована расшифровка переговоров во время эпизода с назначением пенальти между главным арбитром встречи Казарцевым, ВАР Еськовым, помощником видеоарбитра Калугиным и резервным судьей Паниным.

Калугин: «Ох ты, щитками отбил вратарь».

Еськов: «Ноги внизу, об них он ударил... Что он сделал?»

Калугин: «Угловой или чего?»

Еськов: «Что он сделал?!»

Казарцев: «Удар по воротам, Жиго — сбивает».

Калугин: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».

Казарцев: «Проверим! Проверим! Проверим!»

Еськов: «Я не могу это не отменить».

Казарцев: «Проверим! Проверим!»

Еськов: «Ох, ...»

Казарцев: «Он бьет мяч, Жиго — сбивает. Проверим! Проверим!»

Еськов: «Получается — да, ... делать»

В тот же день Казарцев вышел на связь и в эфире программы «Все на футбол» и так объяснил свое решение:

«В том эпизоде я находился неподалеку от штрафной площади. Момент единоборства игрока «Сочи» и Жиго был практически как на ладони. Я видел, что игрок «Сочи» первый на мяче, выигрывает единоборство, пробивает по воротам. А защитник «Спартака» Жиго своей правой ногой продолжает движение вперед, не успевает к мячу и попадает ногой в левую ногу нападающему «Сочи». Косвенные признаки: после этого контакта ноги игрока «Сочи» уходят в правую сторону, корпус — в левую сторону. Все происходит в такт. Да, момент нетипичный. Многие думают, что раз игрок «Сочи» уже совершил удар, значит, то, что происходит дальше, уже не считается. Но это не так. Действия защитника продолжают оцениваться арбитром на предмет нарушения правил. По моему мнению, были основания наказать Жиго за нарушение по неосторожности. По тому, что я видел на поле. Об этом сообщил моему видеопомощнику по коммуникационной системе. Ни в коем случае не вступаю в конфликт со своим руководителем (который назвал решение о назначении пенальти ошибкой). Никаких конфликтов не было и быть не может. Уважаю и принимаю решение своего начальника Виктора Кашшаи. Я лишь объясняю, что я видел и почему принял такое решение на поле. После матча смотрел видеозапись. На повторах увидел те же элементы, о которых уже сказал. Есть удар по воротам, есть движение ноги Жиго, есть контакт внизу. Единственное отличие от того, что видел вживую, — интенсивность движения Жиго на самом деле была не такой высокой, оно не было таким акцентированным, как я оценил, находясь на поле. Основания есть как для назначения 11-метрового удара, так и для неназначения — для того, чтобы продолжить игру. Могу честно признаться, что оснований для продолжения игры по итогам просмотра момента со всех ракурсов больше. Но это не явная и очевидная ошибка. Нет, с этим я не согласен».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Казарцева отстранили от работы до конца года. Более того, предложили пройти проверку на полиграфе. Он согласился. Детектор лжи не выявил ничего криминального.

— Мне скрывать было нечего. Что у меня могли спросить? Специально ли я ошибся? Пытался ли кто-то повлиять на мое решение? Однозначно нет, — впоследствии рассказывал Василий. — В этом плане мне было нечего скрывать, и я был готов пройти проверку. Но я волновался. Меня «колбасило» на проверке. Первый раз я попал в такую стрессовую ситуацию: вешают кучу датчиков и нельзя шевелиться, моргать, глотать. Это длится несколько часов. Сначала пульс зашкаливал, а под конец я уже практически засыпал. Приятного в этой процедуре мало, но я же не силком туда пошел, а добровольно.

Федун же, немного остыв, через три дня после матча с «Сочи» объявил, что красно-белые все-таки не снимутся с чемпионата:

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле».