Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть

Игрок «Спартака» Виллиан Жозе может перейти в «Лас-Пальмас»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Похоже, не пригодился Станковичу.

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время может пополнить состав «Лас-Пальмаса», сообщает TodoFichajes. По данным источника, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего бразильца и заплатит за него 1,5 миллиона евро.

Появилось видео, но есть и опровержение

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера в разговоре с «СЭ» пока все отрицает: «Эта новость не соответствует действительности».

Однако в Сети уже появилось видео, на котором нападающий прилетел в Испанию.

К тому же информация об уходе Виллиана совпадает с недавними слухами о чистке в «Спартаке». Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале писал, что Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Николсон с большой долей вероятности покинут московский клуб этой зимой.

Кроме того, Жозе, по данным СМИ, в последнее время сам настаивал на уходе из «Спартака».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как бразилец выступал за красно-белых

Виллиан перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года за 2 миллиона евро, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне форвард провел 13 матчей за столичную команду во всех турнирах и отметился 1 голом. И забитый мяч получился шедевральным.

В матче FONBET Кубка России с «Динамо» (3:2), который проходил 2 октября, Жозе вышел на замену на 76-й минуте, а в самой концовке выполнил удар со штрафного и точно попал в верхний угол ворот.

«Буду ли я теперь всегда исполнять штрафные? В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться», — говорил он matchtv.ru.

Больше ничем примечательным на поле бразилец не запомнился. Другое дело — вне поля. Только ленивый не критиковал Виллиана за лишний вес. Как сообщал Legalbet, 32-летний футболист тренировался по индивидуальной программе, занимаясь на велотренажере.

Виллиан Жозе. У Виллиана Жозе — дебютный гол за «Спартак»! Идеально положил со штрафного и прибил «Динамо»

Вполне возможно, что после зимы мы не увидим Жозе в России. И вряд ли кто-то сильно расстроится по этому поводу.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Лукашенко заявил о белорусском производстве пусковой установки «Орешника»
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Убившему 31 пенсионерку мужчине из Казани оставили в силе наказание
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Представитель Койта: «В ЦСКА сказали, что он нужен команде»
На «Анжи Арене» начались работы по замене футбольного поля
Тихонов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»
Тихонов: «Если Угальде захочет ведущий европейский клуб, никакие деньги его не удержат»
Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство: «Зимняя пауза станет проверкой для команды»
Тихонов: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ по качеству футбола»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости