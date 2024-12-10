Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть

Похоже, не пригодился Станковичу.

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время может пополнить состав «Лас-Пальмаса», сообщает TodoFichajes. По данным источника, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего бразильца и заплатит за него 1,5 миллиона евро.

Появилось видео, но есть и опровержение

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера в разговоре с «СЭ» пока все отрицает: «Эта новость не соответствует действительности».

Однако в Сети уже появилось видео, на котором нападающий прилетел в Испанию.

К тому же информация об уходе Виллиана совпадает с недавними слухами о чистке в «Спартаке». Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале писал, что Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Николсон с большой долей вероятности покинут московский клуб этой зимой.

Кроме того, Жозе, по данным СМИ, в последнее время сам настаивал на уходе из «Спартака».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как бразилец выступал за красно-белых

Виллиан перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года за 2 миллиона евро, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне форвард провел 13 матчей за столичную команду во всех турнирах и отметился 1 голом. И забитый мяч получился шедевральным.

В матче FONBET Кубка России с «Динамо» (3:2), который проходил 2 октября, Жозе вышел на замену на 76-й минуте, а в самой концовке выполнил удар со штрафного и точно попал в верхний угол ворот.

«Буду ли я теперь всегда исполнять штрафные? В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться», — говорил он matchtv.ru.

Больше ничем примечательным на поле бразилец не запомнился. Другое дело — вне поля. Только ленивый не критиковал Виллиана за лишний вес. Как сообщал Legalbet, 32-летний футболист тренировался по индивидуальной программе, занимаясь на велотренажере.

Вполне возможно, что после зимы мы не увидим Жозе в России. И вряд ли кто-то сильно расстроится по этому поводу.