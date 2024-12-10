Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть
Форвард «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время может пополнить состав «Лас-Пальмаса», сообщает TodoFichajes. По данным источника, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего бразильца и заплатит за него 1,5 миллиона евро.
Появилось видео, но есть и опровержение
Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера в разговоре с «СЭ» пока все отрицает: «Эта новость не соответствует действительности».
Однако в Сети уже появилось видео, на котором нападающий прилетел в Испанию.
К тому же информация об уходе Виллиана совпадает с недавними слухами о чистке в «Спартаке». Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале писал, что Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Николсон с большой долей вероятности покинут московский клуб этой зимой.
Кроме того, Жозе, по данным СМИ, в последнее время сам настаивал на уходе из «Спартака».
Как бразилец выступал за красно-белых
Виллиан перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года за 2 миллиона евро, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне форвард провел 13 матчей за столичную команду во всех турнирах и отметился 1 голом. И забитый мяч получился шедевральным.
В матче FONBET Кубка России с «Динамо» (3:2), который проходил 2 октября, Жозе вышел на замену на 76-й минуте, а в самой концовке выполнил удар со штрафного и точно попал в верхний угол ворот.
«Буду ли я теперь всегда исполнять штрафные? В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться», — говорил он matchtv.ru.
Больше ничем примечательным на поле бразилец не запомнился. Другое дело — вне поля. Только ленивый не критиковал Виллиана за лишний вес. Как сообщал Legalbet, 32-летний футболист тренировался по индивидуальной программе, занимаясь на велотренажере.
Вполне возможно, что после зимы мы не увидим Жозе в России. И вряд ли кто-то сильно расстроится по этому поводу.
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|Краснодар
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|Зенит
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|Спартак
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|Динамо
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|Локомотив
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|ЦСКА
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|Ростов
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|29-28
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8
|Рубин
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9
|Акрон
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|Кр. Советов
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11
|Динамо Мх
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|Пари НН
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|15-34
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13
|Химки
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|Факел
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|11-25
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|Ахмат
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|16-32
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|Оренбург
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Пари НН – Акрон
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Локомотив
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Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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Данила Прохин
Оренбург
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
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