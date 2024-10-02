Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:55

У Виллиана Жозе — дебютный гол за «Спартак»! Идеально положил со штрафного и прибил «Динамо»

Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Артем Белинин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эпично.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:3
Спартак

Виллиан Жозе впервые отличился за «Спартак», забив со штрафного в ворота «Динамо» на 90-й минуте. Команды встречались в рамках 5-го тура FONBET Кубка России, гол форварда стал третьим и победным для красно-белых.

Жозе много критиковали

Виллиан Жозе стал одним из самых критикуемых игроков «Спартака» в последнее время. 32-летний бразилец приехал в Россию из «Бетиса» с лишним весом, долго не мог набрать форму и не попадал в заявку. Дошло до того, что нападающего критиковали даже в клубе. Например, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. «Я надеюсь, что он наберет форму и покажет тот уровень, который он может показывать. Честно, я тоже разочарован, что он пока не показывает того результата, на который мы рассчитывали», — говорил Малышев.

Или спортивный директор красно-белых Томаш Амарал: «Для нас был сюрприз, когда он приехал в такой форме. Он в этом показал себя непрофессионально».

Томаш Амарал. «Спартаку» лучше без Соболева". Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах

Накануне кубкового матча с «Динамо» издание Metaratings сообщало, что Виллиан тренируется «с ограничениями» и может не попасть в заявку. Но он все же попал — и не зря.

Нападающий вышел на поле на 76-й минуте, заменив Манфреда Угальде. А уже на 90-й «Спартак» заработал штрафной, который отправился бить Жозе. Бразилец справился филигранно — отправил мяч сквозь «стенку» прямо в ворота и вырвал победу.

«Спартак» разошелся в социальных сетях

Очевидно, что такой исход в дерби — это яркие эмоции, и часто клубы не сдерживают себя в праздновании. Так, после матча в 9-м туре РПЛ, когда «Динамо» сравняло в добавленное время, пресс-служба бело-голубых опубликовала в социальных сетях ролик, в котором изобразила «Спартак» в качестве дрессированной свиньи.

Победив в Кубке, красно-белые тоже решили пожестить — и разместили на своих ресурсах эмодзи банана и мамы с ребенком. Отсылка к знаменитой антидинамовской кричалке «Банана-мама» очевидна.

Теперь у «Динамо» точно плохое настроение. Команда упустила победу, а в таблице группового этапа сложная ситуация. У бело-голубых 8 очков, но столько же теперь и у махачкалинского «Динамо» — подопечные Биджиева отыгрались с 0:3 в матче с «Крыльями Советов», но уступили в серии пенальти. Для команды Лички все решится в последнем туре — при негативном исходе москвичи рискуют отправиться в Путь регионов.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
Популярное видео
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Зенит» — «Акрон»: Бардыбахин получил красную карточку
«Зенит» — «Акрон»: Глушенков получил повреждение и покинул поле
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: видео голов матча Кубка России
Николсон о своем будущем в «Спартаке»: «Я остаюсь»
Соболев забил первый гол за «Зенит» в кубковом матче с «Акроном»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости