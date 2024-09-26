Тошич завершил карьеру: он приносил ЦСКА золото РПЛ и забивал «Реалу». Будет работать в Москве?
37-летний сербский полузащитник Зоран Тошич объявил о завершении карьеры. Значительная часть карьеры балканца прошла в ЦСКА, а этим летом он играл и забивал за армейцев в Братском кубке.
Письмо на прощание
Тошич поделился большим сообщением в соцсетях, в котором рассказал об уходе из футбола. Пост вышел на сербском и русском языках:
«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец, — написал Зоран. — Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.
Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.
Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», — написал Зоран.
Как прошла карьера Зорана
В 20 лет Тошич попал в «Манчестер Юнайтед», однако за «красных дьяволов» провел всего пять игр. Большая часть карьеры серба прошла в ЦСКА и «Партизане» — за них сыграл 241 и 137 матчей соответственно. Также Зоран провел 76 игр в составе сборной Сербии. Последним клубом серба стала греческая «Ламия».
В составе ЦСКА Тошич выиграл семь трофеев, в том числе завоевал три золотые медали чемпионатов России. В сезоне-2013/14 серб забил золотой гол в матче 30-го тура против «Локомотива».
Другой памятный гол серб забил в марте 2012 года на «Сантьяго Бернабеу»: ЦСКА уступил «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4), а гол Тошича остался единственным для красно-синих в тот день.
В интервью «СЭ» экс-хавбек армейцев признавался, что считает гол «Локомотиву» самым важным в карьере:
«Конечно, даже гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в 2012 году рядом не стоит. Помню, как тяжело было во втором тайме — «Локомотив» побежал вперед, а мы отдали все силы, чтобы сохранить результат. Когда Даме Н'Дойе попал в штангу, я чуть не умер, ха-ха! Но это был наш день, день ЦСКА. День, когда мы завоевали чемпионство!»
Что дальше?
Летом в Москве проходил товарищеский Братский кубок, в котором участвовали ЦСКА, «Динамо», а также белградские ОФК и «Партизан». Тошича пригласили для участия в матче между ЦСКА и «Партизаном» — в этих командах прошла значительная часть карьеры серба. Зоран вышел на последние минуты в составе армейцев и забил.
После одного из матчей Братского кубка Тошич в компании другого сербского экс-армейца Милоша Красича и Алана Дзагоева посетил паб фанатов ЦСКА «RBWorld». Болельщики тепло приняли бывших футболистов армейцев и даже выпили с ними пива. А еще в мае Зоран рассуждал о возвращении в ЦСКА.
«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?» ЦСКА для меня — самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», — рассказал серб «СЭ».
За несколько дней до завершения карьеры Тошич сказал Sport24:
«Болельщики хотят меня видеть в ЦСКА? Я тоже этого хочу, — признался серб. — Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА».
Летом генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сказал «РБ Спорт»:
«С Зораном у нас великолепные отношения, мы все получили удовольствие от его игры на Братском кубке и в принципе от его приезда в Москву. Конечно, двери ЦСКА открыты для всех футболистов, которые внесли свой вклад в успехи клуба — для Зорана и Милоша Красича в том числе».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1