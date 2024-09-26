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Тошич завершил карьеру: он приносил ЦСКА золото РПЛ и забивал «Реалу». Будет работать в Москве?

Тошич объявил о завершении карьеры
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Зоран Тошич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Во время Братского кубка сидел в пабе фанатов ЦСКА.

37-летний сербский полузащитник Зоран Тошич объявил о завершении карьеры. Значительная часть карьеры балканца прошла в ЦСКА, а этим летом он играл и забивал за армейцев в Братском кубке.

Письмо на прощание

Тошич поделился большим сообщением в соцсетях, в котором рассказал об уходе из футбола. Пост вышел на сербском и русском языках:

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец, — написал Зоран. — Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.

Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.

Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», — написал Зоран.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Как прошла карьера Зорана

В 20 лет Тошич попал в «Манчестер Юнайтед», однако за «красных дьяволов» провел всего пять игр. Большая часть карьеры серба прошла в ЦСКА и «Партизане» — за них сыграл 241 и 137 матчей соответственно. Также Зоран провел 76 игр в составе сборной Сербии. Последним клубом серба стала греческая «Ламия».

В составе ЦСКА Тошич выиграл семь трофеев, в том числе завоевал три золотые медали чемпионатов России. В сезоне-2013/14 серб забил золотой гол в матче 30-го тура против «Локомотива».

Другой памятный гол серб забил в марте 2012 года на «Сантьяго Бернабеу»: ЦСКА уступил «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4), а гол Тошича остался единственным для красно-синих в тот день.

В интервью «СЭ» экс-хавбек армейцев признавался, что считает гол «Локомотиву» самым важным в карьере:

«Конечно, даже гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в 2012 году рядом не стоит. Помню, как тяжело было во втором тайме — «Локомотив» побежал вперед, а мы отдали все силы, чтобы сохранить результат. Когда Даме Н'Дойе попал в штангу, я чуть не умер, ха-ха! Но это был наш день, день ЦСКА. День, когда мы завоевали чемпионство!»

 
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Что дальше?

Летом в Москве проходил товарищеский Братский кубок, в котором участвовали ЦСКА, «Динамо», а также белградские ОФК и «Партизан». Тошича пригласили для участия в матче между ЦСКА и «Партизаном» — в этих командах прошла значительная часть карьеры серба. Зоран вышел на последние минуты в составе армейцев и забил.

После одного из матчей Братского кубка Тошич в компании другого сербского экс-армейца Милоша Красича и Алана Дзагоева посетил паб фанатов ЦСКА «RBWorld». Болельщики тепло приняли бывших футболистов армейцев и даже выпили с ними пива. А еще в мае Зоран рассуждал о возвращении в ЦСКА.

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?» ЦСКА для меня — самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», — рассказал серб «СЭ».

За несколько дней до завершения карьеры Тошич сказал Sport24:

«Болельщики хотят меня видеть в ЦСКА? Я тоже этого хочу, — признался серб. — Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА».

 
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Летом генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сказал «РБ Спорт»:

«С Зораном у нас великолепные отношения, мы все получили удовольствие от его игры на Братском кубке и в принципе от его приезда в Москву. Конечно, двери ЦСКА открыты для всех футболистов, которые внесли свой вклад в успехи клуба — для Зорана и Милоша Красича в том числе».

Зоран Тошич
ФК Реал
ФК ЦСКА (Москва)
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