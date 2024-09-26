Пьянич — официально в ЦСКА! Снялся в видео с конем и извинился за слова против России
Самый громкий трансфер РПЛ за последнее время свершился — ЦСКА официально объявил о переходе 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича. Босниец ранее в своей карьере играл за «Барселону» и «Ювентус», становился чемпионом Италии. Теперь он будет выступать за московских армейцев под №15 — контракт подписан на год с возможностью продления еще на сезон.
Пьянича посадили на коня
ЦСКА креативно представил звездного боснийца. В проморолике Пьянича посадили на коня.
«Всем привет, меня зовут Миралем Пьянич. Я много где бывал, много где играл и всегда стремился быть на коне. Не буду скрывать — частенько мне это удавалось. А теперь посмотрите на своих любимых игроков и на меня. Видите, я снова на коне. И теперь я с конями», — говорит футболист в ролике.
На самом деле для армейцев это уже как минимум второе представление новичка верхом на лошади. В 2021 году похожим образом поприветствовали Ивицу Олича — тогда тренер заехал на «ВЭБ-Арену» на коне по кличке Антарес.
Бабаев надеется, что Миралем поможет молодым
Как это заведено в ЦСКА, почти ни один трансфер не обходится без комментария со стороны генерального директора клуба Романа Бабаева. Не стал исключением и переход Пьянича.
«Миралем — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы знаем о его огромной мотивации вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года», — заявил Бабаев.
Также генеральный директор сообщил, что для ЦСКА нет никаких рисков в подписании Пьянича: «Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом, оценивая футбольные качества Пьянича и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта».
Кроме того, Бабаев добавил, что этот трансфер в том числе и имиджевая победа: «О сделке без преувеличения говорят во всем мире. Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова».
А еще Бабаев ждет от Пьянича позитивного влияния на молодых игроков. «В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности, мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером. Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», — добавил генеральный директор армейцев.
Пьянич извинился за слова двухлетней давности
Сам игрок тоже обратился с заявлением к болельщикам. Для начала Миралем похвалил армейцев: «Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен. Я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь», — заявил Пьянич.
Также он добавил, что перешел в клуб не без помощи старого друга: «Элвер Рахимич, много лет выступавший за ЦСКА и завоевавший вместе с командой Кубок УЕФА, — мой хороший друг. Пару дней назад у нас с ним состоялся большой диалог о команде. Он провел здесь много замечательных лет, завоевывал трофеи, так что он дал мне отличные советы и рассказал много хорошего о ЦСКА. Я рад быть новичком такого большого российского клуба, добивавшегося успехов и на европейской арене, например в Кубке УЕФА, который армейцы брали с Рахимичем, когда мне было 15 лет».
Самую животрепещущую тему — свои высказывания двухлетней давности — Пьянич тоже прокомментировал. Футболист извинился: «Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России. В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно».
Напомним, два года назад Миралем вошел в число футболистов сборной Боснии, активно выступавших против товарищеского матча с Россией. Тогда он говорил: «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил: в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1