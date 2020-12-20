Марио Фернандес теперь женат. Кто его супруга?

В субботу защитник ЦСКА и сборной России сыграл свадьбу

Марио Фернандес избегает публичности. Он редко дает интервью и даже в них говорит, что предпочитает сидеть дома и не выставлять личную жизнь напоказ. Следующей весной исполнится девять лет, как бразилец официально перешел в ЦСКА.

Еще до переезда в Россию у Марио была любимая девушка — блондинка по имени Сара Белтрам.

Она архитектор, училась в одном из крупнейших бразильских университетов. Сара была не в восторге от желания молодого человека сменить родину на Россию. Летом 2012-го она приехала в Москву, но пробыла тут недолго — она категорически отказывалась переезжать насовсем. Пара распалась.

Долгое время об отношениях футболиста мало что было известно, но в прошлом году в соцсетях появились совместные снимки Марио Фернандеса и его новой избранницы — Марьяны Шотт де Фрейтас. Она работает адвокатом, окончила юридический факультет Коимбры (Португалия), там же училась в частном институте Биссаи Баррето, после уехала в Бразилию, где получила дополнительное образование в Толедо (недалеко от Сан-Паулу).

Марьяна, как и супруг, не выставляет напоказ свою личную жизнь. Ее аккаунт в Instagram закрыт, и даже в нем нет откровенных фотографий.

В субботу, 19 декабря, Марио и Марьяна сыграли свадьбу. Она была анонсирована еще несколько дней назад. ЦСКА и сборная России уже поздравили своего защитника.

Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего ??? pic.twitter.com/361uNvw5Zi — Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020

Поздравляем нашего защитника Марио Фернандеса, который накануне женился на своей возлюбленной Марьяне! ?? pic.twitter.com/Ol7giSArRp — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2020

Марьяна Шотт — девушка футболиста ЦСКА Марио Фернандеса. pic.twitter.com/Q71fbtfWIc — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) October 16, 2019