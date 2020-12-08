Мариу Фернандес рассказал, почему принял российское гражданство

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что принял российское гражданство ради команды.

30-летний бразилец получил паспорт РФ в июле 2016 года. В 2017 году он дебютировал в составе сборной России.

- Я это сделал ради ЦСКА, — цитирует Фернандеса «Комсомольская правда». — Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась, но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет».

В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом.