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21 сентября, 23:00

Максим Глушенков: биография нападающего «Зенита»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Глушенков в «Зените».
Фото ФК «Зенит»
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Карьера игрока, который ярко влился в состав чемпиона России.

Максим Глушенков
Дата рождения: 28 июля 1999 года
Место рождения: Смоленск (Россия)
Вид спорта: футбол
Амплуа: нападающий
Рост: 180 см
Команда: «Зенит»
Игровой номер: 67

Детские годы

Глушенков родился в Смоленске. Номер 67, под которым выступает нападающий, — код его родного региона. Отец Максима, Александр Глушенков, также играл в футбол на профессиональном уровне.

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«Если говорить о выборе профессии футболиста, то я стал гонять мяч, как только научился ходить. Оно и понятно, ведь отец в это время продолжал профессиональную карьеру. Я видел, как он обращается с мячом, и пытался от него не отставать. Поэтому футбол — мой осознанный выбор», — рассказывал Максим.

В пять лет Глушенков присоединился к академии местного «Днепра», а в 11 — к Академии Коноплева в Тольятти. Спустя три года Максим перешел в «Локомотив», но закрепиться в клубе у игрока не получилось, и он ушел в «Чертаново».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак»

В составе «Чертаново» Глушенков играл под руководством тренера Игоря Осинькина и дебютировал в ПФЛ. В сезоне-2016/17 форвард провел в лиге 21 матч с 7 голами, а в сезоне-2017/18 поразил ворота соперников 8 раз и помог команде выйти в ФНЛ. В 21 игре ФНЛ Глушенков отметился 11 голами, чем привлек внимание «Спартака». Красно-белые в начале 2019 года приобрели нападающего за 300 тысяч евро.

В весенней части сезона-2018/19 Максим сыграл в пяти матчах РПЛ, а также в двух играх ФНЛ за дубль красно-белых. Закрепиться в основном составе у нападающего не получалось, осенью 2019-го он почти не играл в премьер-лиге, а зимой 2020-го был отдан в аренду «Крыльям Советов». В составе самарцев футболист забил три гола в 10 матчах чемпионата.

После аренды Глушенков вернулся в «Спартак». Первые пять матчей прошли безрезультативно, после чего форвард повредил крестообразную связку и не играл полгода. Зимой 2021-го нападающий ушел в аренду в «Химки». В составе подмосковной команды он забил два гола в шести матчах РПЛ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Попытки заиграть в «Спартаке» оставили у Глушенкова негативные воспоминания.

«Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным по сравнению с другими нашими топ-клубами. «Спартак» — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в «Спартаке», хочу забыть, как страшный сон, — говорил футболист в интервью Sport24. — Время в «Спартаке» — одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу. (Смеется.) Почему не отпустили раньше? В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате».

Фото Анна Шаймарданова/ ФК «Крылья Советов», «СЭ»

«Крылья Советов»

В начале сезона-2021/22 Глушенков во второй раз отправился в аренду в «Крылья Советов», где воссоединился с тренером Игорем Осинькиным. В Самаре он стал основным игроком, а наиболее ярко проявил себя в конце сезона, забив шесть голов в шести последних матчах. В июне 2023-го «Крылья Советов» выкупили нападающего у «Спартака» за 1,8 миллиона евро и подписали с игроком контракт на три года.

Сезон-2022/23 Глушенков начал с дубля и передачи в матче с «Оренбургом» (4:2). К зимней паузе форвард забил пять мячей и сделал шесть голевых передач в 16 матчах. Нападающим заинтересовался «Локомотив» и купил его в декабре 2022 года за 2,6 миллиона евро. Сам футболист подписал четырехлетний контракт.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив»

В «Локомотиве» Глушенков забил пять голов и сделал пять результативных передач в 13 оставшихся играх чемпионата России-2022/23.

Сезон-2023/24 принес Глушенкову звание лучшего ассистента чемпионата России: он отметился 18 передачами, а также забил шесть голов. В обеих играх против чемпиона «Зенита» Максим оформил «1+1». За полный розыгрыш турнира нападающий пропустил только один матч — из-за перебора желтых карточек.

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«Зенит»

В июне 2024 года «Зенит» купил Глушенкова за 6,3 миллиона евро. Игрок заключил с клубом из Санкт-Петербурга соглашение по схеме «4+1».

В первом матче Максим отметился дублем в ворота «Краснодара» (4:2) и помог сине-бело-голубым выиграть Суперкубок России. В четырех матчах на старте чемпионата России-2024/25 Глушенков забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Однако в матче с «Химками» в конце августа получил травму запястья и выбыл на месяц.

Максим Глушенков в «Зените».
Фото ФК «Зенит»

Сборная России

Глушенков выступал за молодежную сборную России под руководством Михаила Галактионова, с которым позже работал в «Локомотиве». Форвард забил два гола, отдал четыре результативные передачи в шести матчах отборочного турнира чемпионата Европы и помог команде выйти в финальную стадию.

В сборной России Глушенков дебютировал в 2022 году в товарищеском матче с Киргизией (2:1), а спустя год сыграл с Катаром (1:1). Позже приглашению в первую команду страны мешали разные обстоятельства, также появилась информация о недовольстве главного тренера Валерия Карпина поведением форварда.

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В сентябре 2024 года Глушенков на вопрос о национальной команде ответил, что откликнулся бы на вызов, но товарищеские матчи с не самыми сильными соперниками его не мотивируют.

«Мотивируют ли матчи с Вьетнамом? Нет, — признавался Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну. — Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет... Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне. Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры... Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это, по сути, никому не надо... Рука? Видишь, меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам».

Достижения

  • Обладатель Суперкубка России (2024)

  • Лучший ассистент РПЛ (2023/24)

  • Победитель первенства ПФЛ, зона «Запад» (2017/18)

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сколько зарабатывает Глушенков

По неофициальным данным, зарплата Глушенкова в «Зените» составляет около 1,4 миллиона долларов за сезон. Контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Личная жизнь

Максим Глушенков встречается с Анной Нечаевой. Его девушка занимается фотографией и ведет свой Telegram-канал.

Соцсети

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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

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Манфред Угальде

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 5
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