Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

Чудо-пасы Файзуллаева не помогли ЦСКА с «Рубином». Казанцы прервали серию поражений

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в Казани
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рифат Жемалетдинов и Рустамжон Ашурматов.
Фото ФК «Рубин»
Зато Жемалетдинов приятно удивил.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
ЦСКА

ЦСКА, вероятно, самый проблемный российский гранд прямо сейчас. Летняя трансферная кампания не впечатлила — покупок почти не случилось, зато потери были внушительные. Один только Федор Чалов чего стоит — уехавший за не самые большие по футбольным меркам деньги (3 миллиона евро) в Грецию форвард был важной деталью атакующего механизма, теперь нужно привыкать к жизни без него.

Однако стоит отдать красно-синим должное: несмотря на непростые условия и общий не самый позитивный фон, они двигаются по сезону достаточно бодро. Команда под руководством Марко Николича хоть и неизменно проигрывала грандам, железно забирала свое в матчах с аутсайдерами. А не так давно и негативный тренд с топ-клубами был прерван — армейцы одолели «Краснодар» (2:0) в кубковой встрече. Так что настрой на «Рубин» был боевой — тем более казанцы не в лучшей форме: команда Рашида Рахимова накануне встречи с ЦСКА проиграла всухую три матча подряд.

Из тревог было только поле — газон на «Ак Барс Арене» находится не в лучшем состоянии. «Видим, что поле в Казани не в самом лучшем состоянии, чуть погуляли по нему. Оно чуть-чуть тяжелое... Хочу, чтобы мы справились со всеми этими вопросами и забрали три очка», — заявил перед игрой Марко Николич.

Мирлинд Даку (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Онлайн-трансляция матча РПЛ

В сравнении с матчем против «Зенита» босс ЦСКА сделал пару изменений, одно из которых стало вынужденным — из-за небольшого повреждения в старте на «Рубин» не вышел Саша Зделар. В остальном и защитная, и атакующая линии сохранились — ни Койта, ни Гуарирапа в основу не попали.

Этот состав хорошо работал против «Зенита» — и в целом по сезону — в игре с «Рубином» ничего не изменилось. Армейцы давили со всех сторон, в позиционных атаках и на стандартных положениях — и вполне ожидаемо отличились еще в первом тайме. Причем забил Рифат Жемалетдинов (с отличного паса Файзуллаева) — для футболиста, чья карьера в ЦСКА началась не очень просто, гол в ворота «Рубина» стал дебютным в составе красно-синих.

Рифат вообще сиял в первом тайме, и, пожалуй, выдал лучшие 45 минут в этом сезоне. Ближе к перерыву он спродюсировал второй гол гостей: отлично разобрался в штрафной в окружении защитников, пробил во вратаря — Ставер среагировал, но отбил мяч прямо на ногу Мусаеву. Хорошая была бы атака, но арбитр Левников обнаружил офсайд после вмешательства ВАР.

Во-втором тайме, вероятно, получив хороший заряд от Рашида Рахимова, казанцы активизировались. Первые 45 минут стали провальными — 8:2 по ударам в пользу ЦСКА, несколько сейвов Ставера и чудом не пропущенных голов как бы говорили, что ситуацию пора менять. Хозяевам удалось это сделать — 10 минут после перерыва они полностью контролировали игру.

Потеря инициативы дорого стоила ЦСКА. «Рубин» известен как «прыгучая» команда, хорошо играющая верхом, и именно этим своим плюсом казанцы воспользовались. На 49-й минуте после удара Тесленко только шикарный сейв Акинфеева (и невезение следом добивавшего Даку) спасло команду Николича от пропущенного мяча. А на 55-й не помогло уже ничего — удар все того же Тесленко головой после углового был настолько идеален, что Акинфеев даже не сдвинулся с места.

При равном счете игра стабилизировалась в лучшем смысле слова — опасные моменты остались, но теперь возникали уже у обеих команд. Так, на 59-й выход один на один не реализовал Обляков (хотя получил просто шикарный «парашютик» от Файзуллаева в касание), а на 68-й чуть не повезло Даку — он аккуратно послал мяч в нижний левый угол, но Акинфеев отлично среагировал и спас. На 78-й тот же Даку пробил с острого угла, но тоже безуспешно.

К 80-й минуте команды явно выдохлись и никто, на кого болельщики обоих клубов возлагали надежды, не помог. Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа, вышедший на 66-й минуте, вообще не впечатлил. Форвард казанцев Мирлинд Даку, которого слухи в последние месяцы отправляли очень высоко и далеко, старался, но тоже забить не смог. В третьем матче подряд.

При этом его команда по итогу все равно добилась хорошего результата — ничья 1:1 с ЦСКА на фоне трех подряд поражений смотрится приятно. Учитывая, что 2:8 по ударам после первого тайма превратилось в 12:18 к концу встречи, такое атакующее преображение — дополнительный позитив для казанцев.

А вот какое настроение будет теперь у ЦСКА — сказать сложно. Москвичи упустили победу, да и не особо наиграли на нее во втором тайме. Марко Николичу будет о чем подумать. А пока хороший шанс улучшить позиции в верхней половине таблицы упущен — с не самым очевидным соперником.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Спартак» — «Динамо», «Пари НН» — «Локомотив» и другие
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином»
«Рубин» — ЦСКА: Тесленко сравнял счет
Спортивный директор «Факела» — о поражении от «Зенита»: «Нам надо становиться наглее»
Марков: «Почему заменили в матче с «Зенитом»? Это решение тренера»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости