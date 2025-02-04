Победный гол Кордобы в меньшинстве, потасовка, Тормена чуть не сломал ногу Бокову. «Краснодар» обыграл «Динамо»
На Winline Зимнем кубке РПЛ в Эмиратах «Краснодар» в первом матче уступил «Спартаку» (2:3), «Динамо» же встречей с «быками» только начинало групповой этап. Обе команды пока не так резвы на трансферном рынке, как конкуренты по борьбе за медали в РПЛ «Зенит» и «Спартак», новичков у южан и бело-голубых нет.
При этом тренеры выбрали разные стратегии на матч. Мурад Мусаев выставил фактически стартовый состав, разве что Ленини остался в запасе, уступив место Кривцову. Да вместо травмированного Черникова появился Кастаньо.
Марцел Личка же традиционно на втором сборе в товарищеских встречах использует смешанные составы, и ради Зимнего кубка чех не стал ничего менять. А еще ему пришлось обойтись без Чавеса, Лаксальта, Бителло и Артура, которых поберегли, — фактически это весь центр поля. Из лидеров команды в первом тайме вышли Фомин, Карраскаль, Нгамале, после перерыва — Бальбуэна, Фернандес и Тюкавин.
Главную же тревогу у динамовских болельщиков вызывала пара центральных защитников Смелов — Кутицкий, которых привыкли видеть в опорной зоне или на фланге обороны. Как они справятся с Кордобой? Начало, впрочем, осталось за москвичами: Маухуб пробил в штангу, а Кутицкий головой не попал с пары метров. Но ближе к середине тайма уже куда острее играл «Краснодар» — Сперцян ответил своим попаданием в штангу, были близки к цели Са и Кордоба.
А после перерыва «быки» остались в меньшинстве — Тормена грубо наступил шипами на ногу Бокову, что привело к потасовке, в которой участвовал даже Личка. Очевидная красная карточка бразильцу и счастье для молодого динамовца, что обошлось без перелома и он смог продолжить матч.
Но «быков» меньшинство не смутило. Кордоба вновь доказал, что удержать его один в один невероятно сложно. Бальбуэна мощный и опытный защитник, но колумбиец его даже не заметил, убрав в сторону. 1:0.
Бело-голубые создали множество возможностей сравнять счет, однако Гладышева, Окишора, Бокова подвела реализация. А когда Маричаль забил после штрафного, то рефери Иванов зафиксировал небольшой офсайд.
«Быки» победили, но делать глубокие выводы о состоянии команд пока рано. Даже физическая форма у соперников прилично отличается. Если Кривцов в прямом эфире отмечал, что по сравнению с первым матчем против «Спартака» состояние стало гораздо лучше, то Скопинцев, наоборот, подчеркнул, что он с партнерами находится под жесткими нагрузками.
Теперь в группе у «Краснодара» и «Спартака» по одной победе, при этом красно-белые сыграют с «Динамо» 7 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3