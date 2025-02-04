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Победный гол Кордобы в меньшинстве, потасовка, Тормена чуть не сломал ногу Бокову. «Краснодар» обыграл «Динамо»

«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ (1:0) 4 февраля.
Фото ФК «Краснодар»
После поражения от «Спартака» (2:3) «быки» оказались сильнее бело-голубых — 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
1:0
Динамо

На Winline Зимнем кубке РПЛ в Эмиратах «Краснодар» в первом матче уступил «Спартаку» (2:3), «Динамо» же встречей с «быками» только начинало групповой этап. Обе команды пока не так резвы на трансферном рынке, как конкуренты по борьбе за медали в РПЛ «Зенит» и «Спартак», новичков у южан и бело-голубых нет.

При этом тренеры выбрали разные стратегии на матч. Мурад Мусаев выставил фактически стартовый состав, разве что Ленини остался в запасе, уступив место Кривцову. Да вместо травмированного Черникова появился Кастаньо.

Марцел Личка же традиционно на втором сборе в товарищеских встречах использует смешанные составы, и ради Зимнего кубка чех не стал ничего менять. А еще ему пришлось обойтись без Чавеса, Лаксальта, Бителло и Артура, которых поберегли, — фактически это весь центр поля. Из лидеров команды в первом тайме вышли Фомин, Карраскаль, Нгамале, после перерыва — Бальбуэна, Фернандес и Тюкавин.

Мурад Мусаев&nbsp;&mdash; Марцел Личка. «Краснодар» в меньшинстве победил «Динамо». Онлайн-трансляция матча

Главную же тревогу у динамовских болельщиков вызывала пара центральных защитников Смелов — Кутицкий, которых привыкли видеть в опорной зоне или на фланге обороны. Как они справятся с Кордобой? Начало, впрочем, осталось за москвичами: Маухуб пробил в штангу, а Кутицкий головой не попал с пары метров. Но ближе к середине тайма уже куда острее играл «Краснодар» — Сперцян ответил своим попаданием в штангу, были близки к цели Са и Кордоба.

А после перерыва «быки» остались в меньшинстве — Тормена грубо наступил шипами на ногу Бокову, что привело к потасовке, в которой участвовал даже Личка. Очевидная красная карточка бразильцу и счастье для молодого динамовца, что обошлось без перелома и он смог продолжить матч.

Но «быков» меньшинство не смутило. Кордоба вновь доказал, что удержать его один в один невероятно сложно. Бальбуэна мощный и опытный защитник, но колумбиец его даже не заметил, убрав в сторону. 1:0.

Бело-голубые создали множество возможностей сравнять счет, однако Гладышева, Окишора, Бокова подвела реализация. А когда Маричаль забил после штрафного, то рефери Иванов зафиксировал небольшой офсайд.

«Быки» победили, но делать глубокие выводы о состоянии команд пока рано. Даже физическая форма у соперников прилично отличается. Если Кривцов в прямом эфире отмечал, что по сравнению с первым матчем против «Спартака» состояние стало гораздо лучше, то Скопинцев, наоборот, подчеркнул, что он с партнерами находится под жесткими нагрузками.

Теперь в группе у «Краснодара» и «Спартака» по одной победе, при этом красно-белые сыграют с «Динамо» 7 февраля.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

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 8
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