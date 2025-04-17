«Локомотив» — «Пари НН»: вечер активностей в Черкизове
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 17.00, а матчдей-активности стартуют за два часа до начала встречи — в 15.00.
Фестиваль еды, аттракционы и розыгрыши
Детские развлечения будут ждать пришедших на «РЖД Арену» с начала матчдей-программы: для самых юных болельщиков в малом шатре пройдет интересный мастер-класс, запланированы показ мультфильмов и раздача ободков, а на главной сцене состоится розыгрыш призов. На Южной площади все смогут встретить любимых персонажей из «Смешариков», по ней также будет курсировать детский паровозик.
На уже традиционном фестивале еды гостям предложат различные — и очень вкусные — блюда на огне: колбаски, курица, плов, шашлык и многое другое. В общем — все, чтобы утолить голод или же просто перекусить до начала игры.
Для участников программы лояльности «Состав» пройдет аттракцион «Хватайка». Попробуйте поймать призы: бонусные шпалы, билеты и клубную атрибутику. Вас ждут в большом шатре!
Владельцам абонементов будет предложен розыгрыш опции «Просмотр разминки с кромки поля». Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «Состава» и дождаться объявления результатов на сцене — имена победителей назовут в 16.30, за полчаса до стартового свистка.
Любителей футбольных активностей ждет текбол, призовой и настольный футбол, сабсоккер, футбольный биатлон и многое другое. Не забудьте заглянуть и к партнерам «Локо» из BetBoom, чтобы выиграть приз в колесе фортуны. За паровозом расположится зона панна-футбола. В малом шатре болельщики смогут сделать аквагрим с символикой «Локомотива», для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, для фанатов киберфутбола — EA Sports FC, более известная как FIFA.
Если болельщик пойдет на «РЖД Арену» в свой день рождения, то он не останется без подарка! Напишите нам об этом на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения). Именинников поздравят на площади за 30 минут до начала встречи — их ждут вкусные тортики и сувениры.
Билеты
Билеты продаются только онлайн на fclm.ru/tickets. До 50 процентов от их стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности «Состав».
Напомним, что для прохода на стадион требуется карта болельщика. Подробную информацию по ее оформлению можно найти в специальном разделе на сайте «Локо»: https://www.fclm.ru/fanid/. В случае возникновения вопросов или если потребуется помощь с оформлением, звоните на круглосуточную клубную горячую линию +7 (495) 500-31-00.
Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. г. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|7
|2
|46-17
|52
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2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
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3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
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4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
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6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
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14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
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15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
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16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
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Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
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Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
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Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
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Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
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Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
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Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
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Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|16
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Алексей Батраков
Локомотив
|12
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Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|9
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Бителло
Динамо
|9
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
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Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
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Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5