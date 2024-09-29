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Сегодня, 07:00

Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться

«Краснодар» победил «Зенит», «Локомотив» обыграл «Спартак» в 10-м туре РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне РПЛ.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Леонид Волотко — о том, чему учат истории новых лидеров РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Зенит

Зачем уволили Ивича? Ну какой еще Мусаев? Где обещанный атакующий футбол и борьба за чемпионство?

Кажется, настолько турбулентного периода в «Краснодаре» еще не было — и я не представляю, через что за эти полгода прошел Мурад Мусаев. Хейт в соцсетях, недовольство болельщиков, критика в медиа — и так каждую неделю. Да, прилетало и по делу. Но теперь, когда все позади, настало время извиниться и признать: иногда даже самые очевидные, но преждевременные выводы — ошибка, которую лучше избегать.

Мне тоже искренне казалось, что весной клуб совершил полную глупость, которую будут расхлебывать годами. А упущенное золото, потеря лидеров и слабый старт нового сезона будто все подтверждали.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак со&nbsp;своей командой на&nbsp;церемонии награждения. «Зенит» напугал РПЛ. За «Краснодар» страшно

Всего два с половиной месяца назад — во время прошлой встречи с «Зенитом» — за «Краснодар» просто было страшно. Кордоба, Кастаньо и Оласа не вернулись с Кубка Америки; Сафонов, Кади и Волков ушли. А три гола к перерыву (как и итоговые 2:4) с учетом легкости и куража Питера не оставляли аргументов, чтобы зацепиться хоть за какой-то позитив.

Ну и?

Позади треть чемпионата, а о летних раскладах даже неловко вспоминать. «Краснодар» доминирует с «Зенитом» в первом тайме, выдерживает сложные 15 минут в начале второго, а в концовке дожимает и, поведя в счете, не садится, а добивает интригу. Первое место, семь побед подряд, голы Кордобы и Смолова — а не Кассьерры, Глушенкова, Лусиано, Соболева.

Эдуард Сперцян, Нуралы Алип и&nbsp;Джон Кордоба. Трагедия Караваева — счастье Кордобы. «Краснодар» первым победил «Зенит» и взлетел на вершину

И вот «Зенит» уже не главный гегемон и лидер, который взрывает трансферный рынок и коллекционирует разгромы. Он даже не второй. Выше — не только «Краснодар», но и «Локо», хотя в такой прорыв наверняка не верили даже в Черкизово.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

Конечно, реплика Владимира Леонченко о том, что «после ухода Глушенкова команда не стала слабее», это опровергает. Но я сильно удивлюсь, если он сказал это не для мотивации раздевалки, а чтобы обозначить реальный расклад сил.

Весной команда отлетела от «Балтики» и «Урала». Михаил Галактионов публично намекал на отставку, а летом остался без ключевых игроков — от того же Глушенкова и Дзюбы до Миранчука и Жемалетдинова. Старт сезона (два пропущенных дома от «Акрона», три — от «Динамо») вроде бы тоже подтверждали — ничего хорошего лучше не ждать. Как минимум потому, что в таком плотном графике перестроиться крайне сложно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но по итогам 10 туров «Локо» — уверенно в топ-3, и там работает каждое решение: команда бежит, подстраивается под любого соперника и хладнокровно выполняет задачу. Когда нужно — летит вперед, прессингует и ловит «Спартак» на ошибках защитников. Затем садится, отдает мяч и расчехляет контратаку с шедевром Воробьева.

Но главное достижение — абсолютное большинство игроков прогрессируют и меняют свое восприятие. Тот же Батраков — открытие сезона и главная звезда, хотя еще недавно о нем никто не слышал. Самошников — неожиданный герой дерби, раскрывшийся по-новому в роли вингера. Пиняев снова разрывает. А Воробьев с Сулеймановым — пара страйкеров для серьезных задач в большом клубе (а не только на периферии). Справа безальтернативен Ненахов. Про Карпукаса с Бариновым даже не нужно говорить — это давно один из самых надежных центральных блоков во всей лиге.

Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

Галактионову в какой-то степени повезло не оказаться в Черкизово в эпоху прогрессивного менеджмента из Германии. Или лет 10 назад, когда клубом рулила Ольга Смородская, утверждавшая в мае 2024-го: «Локомотив» превращается в середняка — надо искать нового тренера.

Здорово, что времена меняются. А истории «Локо» и «Краснодара» показывают серьезным боссам, меняющим тренеров и клубный офис раз в сезон: иногда нужно просто довериться коучу и игрокам, даже если все расклады против — и получать удовольствие от результата.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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