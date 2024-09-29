Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться
Зачем уволили Ивича? Ну какой еще Мусаев? Где обещанный атакующий футбол и борьба за чемпионство?
Кажется, настолько турбулентного периода в «Краснодаре» еще не было — и я не представляю, через что за эти полгода прошел Мурад Мусаев. Хейт в соцсетях, недовольство болельщиков, критика в медиа — и так каждую неделю. Да, прилетало и по делу. Но теперь, когда все позади, настало время извиниться и признать: иногда даже самые очевидные, но преждевременные выводы — ошибка, которую лучше избегать.
Мне тоже искренне казалось, что весной клуб совершил полную глупость, которую будут расхлебывать годами. А упущенное золото, потеря лидеров и слабый старт нового сезона будто все подтверждали.
Всего два с половиной месяца назад — во время прошлой встречи с «Зенитом» — за «Краснодар» просто было страшно. Кордоба, Кастаньо и Оласа не вернулись с Кубка Америки; Сафонов, Кади и Волков ушли. А три гола к перерыву (как и итоговые 2:4) с учетом легкости и куража Питера не оставляли аргументов, чтобы зацепиться хоть за какой-то позитив.
Ну и?
Позади треть чемпионата, а о летних раскладах даже неловко вспоминать. «Краснодар» доминирует с «Зенитом» в первом тайме, выдерживает сложные 15 минут в начале второго, а в концовке дожимает и, поведя в счете, не садится, а добивает интригу. Первое место, семь побед подряд, голы Кордобы и Смолова — а не Кассьерры, Глушенкова, Лусиано, Соболева.
И вот «Зенит» уже не главный гегемон и лидер, который взрывает трансферный рынок и коллекционирует разгромы. Он даже не второй. Выше — не только «Краснодар», но и «Локо», хотя в такой прорыв наверняка не верили даже в Черкизово.
Конечно, реплика Владимира Леонченко о том, что «после ухода Глушенкова команда не стала слабее», это опровергает. Но я сильно удивлюсь, если он сказал это не для мотивации раздевалки, а чтобы обозначить реальный расклад сил.
Весной команда отлетела от «Балтики» и «Урала». Михаил Галактионов публично намекал на отставку, а летом остался без ключевых игроков — от того же Глушенкова и Дзюбы до Миранчука и Жемалетдинова. Старт сезона (два пропущенных дома от «Акрона», три — от «Динамо») вроде бы тоже подтверждали — ничего хорошего лучше не ждать. Как минимум потому, что в таком плотном графике перестроиться крайне сложно.
Но по итогам 10 туров «Локо» — уверенно в топ-3, и там работает каждое решение: команда бежит, подстраивается под любого соперника и хладнокровно выполняет задачу. Когда нужно — летит вперед, прессингует и ловит «Спартак» на ошибках защитников. Затем садится, отдает мяч и расчехляет контратаку с шедевром Воробьева.
Но главное достижение — абсолютное большинство игроков прогрессируют и меняют свое восприятие. Тот же Батраков — открытие сезона и главная звезда, хотя еще недавно о нем никто не слышал. Самошников — неожиданный герой дерби, раскрывшийся по-новому в роли вингера. Пиняев снова разрывает. А Воробьев с Сулеймановым — пара страйкеров для серьезных задач в большом клубе (а не только на периферии). Справа безальтернативен Ненахов. Про Карпукаса с Бариновым даже не нужно говорить — это давно один из самых надежных центральных блоков во всей лиге.
Галактионову в какой-то степени повезло не оказаться в Черкизово в эпоху прогрессивного менеджмента из Германии. Или лет 10 назад, когда клубом рулила Ольга Смородская, утверждавшая в мае 2024-го: «Локомотив» превращается в середняка — надо искать нового тренера.
Здорово, что времена меняются. А истории «Локо» и «Краснодара» показывают серьезным боссам, меняющим тренеров и клубный офис раз в сезон: иногда нужно просто довериться коучу и игрокам, даже если все расклады против — и получать удовольствие от результата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
12
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1