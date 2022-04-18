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«Мечта вернуться в «Спартак» по-прежнему жива». Колонка Дмитрия Аленичева

Дмитрий Аленичев признался, что мечтает вернуться в «Спартак»
Дмитрий Аленичев
Колумнист
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Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Илья Цымбаларь.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Юрий Никифоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Черенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Символическая сборная партнеров Аленичева по «Спартаку».
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Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» вспомнил свой путь в родном клубе, которому сегодня исполнилось 100 лет.

Когда в конце 1993 года узнал, что мной, на тот момент футболистом «Локомотива», заинтересовался «Спартак», то пришел в восторг. Игру той команды любили даже болельщики других команд — настолько она была зрелищной. Не тот, который, к сожалению, показывают красно-белые сегодня. Наверное, за те три года, что выступал за железнодорожников, Олег Иванович Романцев увидел во мне какую-то перспективу. Поразило, что он меня встретил на вокзале вместе с Александром Федоровичем Тархановым. Мы сели в машину и сразу поехали в клуб подписывать контракт — там я познакомился с Николаем Петровичем Старостиным, очень интеллигентным, рассудительным, добрым. К каждому футболисту основатель «Спартака» мог найти подход, подобрать правильные слова, чтобы поддержать. Великий человек.

Говорят, что Николай Петрович был готов сделать для игроков все — лишь бы побеждали и радовали трибуны. Это действительно так. Но у меня никаких особых просьб к Старостину не возникало. Просто выполнял свою работу, полностью выкладывался. Кстати, на установках после Романцева всегда выступал Старостин, напутствовал нас на матчи. Его слова всегда западали в душу, отлично мотивировали.

Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Юрий Никифоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Юрий Никифоров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первое время я не понимал, что со мной происходит: неужели с такими футболистами, как Онопко, Никифоров, Черенков, тренируюсь и играю?! Потом привык — пришли победы в чемпионате и Кубке страны, меня признали лучшим футболистом России-1997.

Но самым ярким моментом в «Спартаке», наверное, стала гостевая встреча с «Интером» в полуфинале Кубка УЕФА-1997/98: посчастливилось забить красивый гол, благодаря которому я получил предложение от «Ромы». Именно тогда на меня обратил внимание тогдашний тренер «Ромы» Зденек Земан — об этом рассказывали Игорь Шалимов, сотрудничавший с известным агентом Джованни Бранкини, и Игорь Колыванов, выступавший под руководством чешского специалиста в «Фодже».

Николай Старостин и&nbsp;Олег Романцев. «Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

Так сотрудничество со «Спартаком» помогло мне в дальнейшем. Я попал в самый сильный на тот момент чемпионат в мире. В серии тогда играли звезды планетарного масштаба — Роналдо, Зидан, Дель Пьеро, Батистута, Тотти, Мальдини. И всего этого в моей судьбе не было бы без спартаковских тренеров — Романцева, Георгия Александровича Ярцева — и моих феноменальных партнеров. К сожалению, из тех, с кем посчастливилось выходить на поле в красно-белой форме, с нами уже нет Федора Черенкова, Ильи Цымбаларя, Василия Кулькова, Андрея Иванова, Артема Безродного и Алексея Бахарева... Каждый день, на каждой тренировке чему-то у них учился. Особенно у Черенкова. Смотря на его технику и пластику, рос как футболист.

Федор Черенков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Черенков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федор Федорович, без сомнения, мой лучший партнер в карьере. Это — феномен. Помимо чисто футбольных меня всегда восхищали его человеческие качества. У нас разница в возрасте 13 лет, но я в любой момент мог подойти к нему за советом, и он никогда не отказывал. Как и никому другому. Мне довелось играть со многими выдающимися мастерами, но Черенков, считаю, по классу выше всех. Может быть, где-то неподалеку по технике и пониманию футбола Тотти, но у Франческо более крупное телосложение. Еще вспоминается Деку, однако на вершине остается Федор.

6 октября 2001 года. Москва. Россия - Швейцария - 4:0. Олег РОМАНЦЕВ и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ празднуют выход в финальный турнир ЧМ-2002. Фото - Григория ФИЛИППОВА. Дмитрий Аленичев: «Романцев сильнее нынешних тренеров»

Как и Романцев среди тренеров, хотя работал и с Капелло, и с Моуринью. При всем к ним уважении и вкладе в мои успехи, настоящего футболиста из меня сделал Олег Иванович. И, еще раз подчеркну, партнеры по «Спартаку». Вот мой вариант их символической сборной: в воротах Филимонов (или Нигматуллин), Онопко и Никифоров в центре обороны, слева — Хлестов, справа — Парфенов, опорный хавбек — Пятницкий, инсайды Титов (Ледяхов) и Черенков, левый фланг — Тихонов (Цымбаларь), правый — Карпин, на острие атаки — Бесчастных (Кечинов).

Символическая сборная партнеров Аленичева по «Спартаку».
Символическая сборная партнеров Аленичева по «Спартаку».

В ходе спартаковского периода карьеры я допускал и ошибки, например, в 1995 году Романцев на три месяца отправил меня в дубль. Но ничего менять, будь такая возможность, не стал бы — значит, нужно пройти и через такое, чтобы стать мастером.

Многие болельщики задаются вопросом, почему никому из блестящих игроков девяностых не удалось потом привести «Спартак» к титулу уже в качестве тренеров? А кто вообще смог стать чемпионом за последние 20 лет? Только Массимо Каррера — некоторые то ли в шутку, то ли в всерьез говорят, что на моем багаже. Возможно — сколько людей, столько и мнений. Здесь вновь вспомним Романцева, который не раз подчеркивал: на то, чтобы слепить хорошую команду, нужно три года. В «Спартаке», к сожалению, такой возможности никому не давали. За 18 лет сменилось чуть ли не 18 специалистов. О каком результате при таком положении дел может идти речь? А порой всего за год менялось по два тренера.

Александр Соболев и&nbsp;Паоло Ваноли. Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА

Когда только принял «Спартак», поставил перед собой задачу почистить состав, потому что некоторые футболисты просто деградировали. А также сделать четыре-пять точечных приобретений. К счастью, нам это удалось, но потом случилась эта осечка с АЕК в отборе в Лиге Европы... Ни в коем случае не умаляю заслуги Карреры — итальянец сплотил коллектив, у ребят появилась страсть в глазах. Но могу с уверенностью сказать — в сезоне-2016/17 коллектив боролся бы за золото с «Зенитом» при любом раскладе, «Спартак» тогда до этого дозрел.

Мечта когда-нибудь вернуться по-прежнему жива. В жизни всякое случается. Это не первостепенная цель, но исключать ничего нельзя.

Ну а пока надеюсь, что руководство клуба устроит матч с участием нас, ветеранов красно-белых. Если не на «Открытие Банк Арене», то хотя бы в академии имени Федора Черенкова. И конечно, в понедельник, в день столетнего юбилея, выпью по бокалу шампанского с Егором Титовым и Андреем Тихоновым, моими самыми близкими спартаковскими друзьями. Да, сезон для нашей команды почти потерян, но есть шанс реабилитироваться перед болельщиками, победив в Кубке. Так что в среду болею за «Спартак» в дерби с ЦСКА!

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

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Основные источники исследования

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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
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 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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