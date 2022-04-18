«Мечта вернуться в «Спартак» по-прежнему жива». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» вспомнил свой путь в родном клубе, которому сегодня исполнилось 100 лет.

Когда в конце 1993 года узнал, что мной, на тот момент футболистом «Локомотива», заинтересовался «Спартак», то пришел в восторг. Игру той команды любили даже болельщики других команд — настолько она была зрелищной. Не тот, который, к сожалению, показывают красно-белые сегодня. Наверное, за те три года, что выступал за железнодорожников, Олег Иванович Романцев увидел во мне какую-то перспективу. Поразило, что он меня встретил на вокзале вместе с Александром Федоровичем Тархановым. Мы сели в машину и сразу поехали в клуб подписывать контракт — там я познакомился с Николаем Петровичем Старостиным, очень интеллигентным, рассудительным, добрым. К каждому футболисту основатель «Спартака» мог найти подход, подобрать правильные слова, чтобы поддержать. Великий человек.

Говорят, что Николай Петрович был готов сделать для игроков все — лишь бы побеждали и радовали трибуны. Это действительно так. Но у меня никаких особых просьб к Старостину не возникало. Просто выполнял свою работу, полностью выкладывался. Кстати, на установках после Романцева всегда выступал Старостин, напутствовал нас на матчи. Его слова всегда западали в душу, отлично мотивировали.

Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Юрий Никифоров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первое время я не понимал, что со мной происходит: неужели с такими футболистами, как Онопко, Никифоров, Черенков, тренируюсь и играю?! Потом привык — пришли победы в чемпионате и Кубке страны, меня признали лучшим футболистом России-1997.

Но самым ярким моментом в «Спартаке», наверное, стала гостевая встреча с «Интером» в полуфинале Кубка УЕФА-1997/98: посчастливилось забить красивый гол, благодаря которому я получил предложение от «Ромы». Именно тогда на меня обратил внимание тогдашний тренер «Ромы» Зденек Земан — об этом рассказывали Игорь Шалимов, сотрудничавший с известным агентом Джованни Бранкини, и Игорь Колыванов, выступавший под руководством чешского специалиста в «Фодже».

Так сотрудничество со «Спартаком» помогло мне в дальнейшем. Я попал в самый сильный на тот момент чемпионат в мире. В серии тогда играли звезды планетарного масштаба — Роналдо, Зидан, Дель Пьеро, Батистута, Тотти, Мальдини. И всего этого в моей судьбе не было бы без спартаковских тренеров — Романцева, Георгия Александровича Ярцева — и моих феноменальных партнеров. К сожалению, из тех, с кем посчастливилось выходить на поле в красно-белой форме, с нами уже нет Федора Черенкова, Ильи Цымбаларя, Василия Кулькова, Андрея Иванова, Артема Безродного и Алексея Бахарева... Каждый день, на каждой тренировке чему-то у них учился. Особенно у Черенкова. Смотря на его технику и пластику, рос как футболист.

Федор Черенков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федор Федорович, без сомнения, мой лучший партнер в карьере. Это — феномен. Помимо чисто футбольных меня всегда восхищали его человеческие качества. У нас разница в возрасте 13 лет, но я в любой момент мог подойти к нему за советом, и он никогда не отказывал. Как и никому другому. Мне довелось играть со многими выдающимися мастерами, но Черенков, считаю, по классу выше всех. Может быть, где-то неподалеку по технике и пониманию футбола Тотти, но у Франческо более крупное телосложение. Еще вспоминается Деку, однако на вершине остается Федор.

Как и Романцев среди тренеров, хотя работал и с Капелло, и с Моуринью. При всем к ним уважении и вкладе в мои успехи, настоящего футболиста из меня сделал Олег Иванович. И, еще раз подчеркну, партнеры по «Спартаку». Вот мой вариант их символической сборной: в воротах Филимонов (или Нигматуллин), Онопко и Никифоров в центре обороны, слева — Хлестов, справа — Парфенов, опорный хавбек — Пятницкий, инсайды Титов (Ледяхов) и Черенков, левый фланг — Тихонов (Цымбаларь), правый — Карпин, на острие атаки — Бесчастных (Кечинов).

Символическая сборная партнеров Аленичева по «Спартаку».

В ходе спартаковского периода карьеры я допускал и ошибки, например, в 1995 году Романцев на три месяца отправил меня в дубль. Но ничего менять, будь такая возможность, не стал бы — значит, нужно пройти и через такое, чтобы стать мастером.

Многие болельщики задаются вопросом, почему никому из блестящих игроков девяностых не удалось потом привести «Спартак» к титулу уже в качестве тренеров? А кто вообще смог стать чемпионом за последние 20 лет? Только Массимо Каррера — некоторые то ли в шутку, то ли в всерьез говорят, что на моем багаже. Возможно — сколько людей, столько и мнений. Здесь вновь вспомним Романцева, который не раз подчеркивал: на то, чтобы слепить хорошую команду, нужно три года. В «Спартаке», к сожалению, такой возможности никому не давали. За 18 лет сменилось чуть ли не 18 специалистов. О каком результате при таком положении дел может идти речь? А порой всего за год менялось по два тренера.

Когда только принял «Спартак», поставил перед собой задачу почистить состав, потому что некоторые футболисты просто деградировали. А также сделать четыре-пять точечных приобретений. К счастью, нам это удалось, но потом случилась эта осечка с АЕК в отборе в Лиге Европы... Ни в коем случае не умаляю заслуги Карреры — итальянец сплотил коллектив, у ребят появилась страсть в глазах. Но могу с уверенностью сказать — в сезоне-2016/17 коллектив боролся бы за золото с «Зенитом» при любом раскладе, «Спартак» тогда до этого дозрел.

Мечта когда-нибудь вернуться по-прежнему жива. В жизни всякое случается. Это не первостепенная цель, но исключать ничего нельзя.

Ну а пока надеюсь, что руководство клуба устроит матч с участием нас, ветеранов красно-белых. Если не на «Открытие Банк Арене», то хотя бы в академии имени Федора Черенкова. И конечно, в понедельник, в день столетнего юбилея, выпью по бокалу шампанского с Егором Титовым и Андреем Тихоновым, моими самыми близкими спартаковскими друзьями. Да, сезон для нашей команды почти потерян, но есть шанс реабилитироваться перед болельщиками, победив в Кубке. Так что в среду болею за «Спартак» в дерби с ЦСКА!

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак